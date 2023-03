Elektron Digitakt OS 1.50, Firmware-Upgrade

Yeah, Endlich. Das Update auf 1.30 hört sich sehr gut an. Wenn das Bandpass-Filter mit variabler Breite so funktioniert, wie ich es mir vorstelle – also so wie z.B. bei der Machinedrum -, dann ist das ein echter Mehrwert für den Digitakt. Denn so ließen sich die Bassanteile besser rausfiltern – um den Mix aufzuräumen – und gleichzeitig wäre ein Highcut für Sounddesign möglich. In einem Forum (es war glaube ich Elektronauts) ist darüber ja schon diskutiert worden. Der Wunsch nach so einem Bandpass wurde dort auch direkt an Elektron gestellt. Ein Mitarbeiter schrieb dort damals, dass man es versuchen werde. Ist ja toll, dass es anscheinend geklappt hat! Ist denn bei diesem Bandpass auch noch Resonanz möglich?

Ich bin mal gespannt.