Epiphone 1961 Les Paul SG Standard

Gibson fahren ein klares, neues Konzept – Authentizität. Was definitiv überfällig ist – Gibson hat neben Fender die längste und reichste Geschichte vorzuweisen, für die es zahlreiche Abnehmer und Liebhaber gibt. Einer dieser Schätze ist die originale Les Paul SG Standard – die allererste SG, die jemals gebaut wurde. Nun wurde die Gitarre originalgetreu mit der Epiphone-Formel neu aufgelegt – rausgekommen ist die Epiphone 1961 Les Paul SG Standard.

Epiphone 1961 Les Paul SG Standard

Schön ist sie schon immer gewesen – meines Erachtens. In diesem Aged Sixties Cherry und Aged Classic White kommt zusätzlich nochmal ein gewisses Feeling auf – die Gitarren sehen fantastisch aus. Puristisch und irgendwie echt. Dabei handelt es sich um Epiphones – mit den originalen Specs.

Das heißt also: Zweiteiliger Mahagoni-Body mit originalgetreuen Ausfräsungen. Und der SlimTaper C-Profil – der große SG-Faktor eben, dieser flache, schmiegsame Hals – ist auch mit am Start. Aufgelegt ist das Ganze mit einem Indian Laurel Griffbrett, 22 Medium Jumbo Bünde und Trapez Inlays. Was sagen die Humbucker? Nun, in der Hinsicht gibt’s keine Kompromisse: Gibson Burstbucker sind am Hals und Steg verbaut, jeweils mit Volume- und Tone-Regler ausgestattet. Dazu kommt ein 3-Wege Wahlschalter.

Epiphone Original SG

Ist das hier also Geschichte zum Anfassen? Ein Stück weit schon, und das eben auch erschwinglich. Die SG hat eine etwas unwürdige Geschichte und war meines Erachtens immer ein Stück das ungeliebte Kind von Les Paul. Doch die Geschichte gab der Gitarre und ihrem Style recht. Das Ganze kann man hier also nun für 829,- Euro erschwingen – ein vergleichsweise kleiner Preis, wenn man bedenkt, was dahinter steckt. Speziell die Gibson Burstbucker machen Hoffnung auf einen guten Sound.

Generell sollte der Name Epiphone aufpassen, dass er sich weiter von den klassischen Low Budget Marken abgrenzt und auch nicht so wahrgenommen wird – sondern als Segment von Gibson mit Daseinsberechtigung und eigener Geschichte. Wir hatten zuletzt die BB King Lucille im Test, auch die Cherry oder die eigensinnige Coronet. Überzeugen konnte uns der Name eigentlich immer.

