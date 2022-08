Equipment-Empfehlung: Keyboard Setups für Cover-Musiker

(ID: 503628) Von der Keyboard-Burg zur Workstation

Keyboard Setups von Cover-Musikern haben sich über die Jahre deutlich verändert. Schuld daran war nicht nur die sich beständig verändernde Technologie, sondern auch eine sich fortwährend ändernde Musik. Wie oft musste es ein bestimmtes Keyboard sein, um diesen einen Sound zu erzeugen? Waren früher mehrere Keyboards notwendig, um die notwendigen Sounds der großen Hits zu erzeugen, reicht heute ein Masterkeyboard mit Computer oder eine leistungsfähige Keyboard-Workstation. In diesem Teil der Reihe für Keyboarder in Cover-/Tribute-Bands schauen wir uns genauer an, wie sich Keyboard-Setups über die Jahre verändert haben, indem Hersteller auf die Erfordernisse der Keyboarder reagiert haben. Außerdem zeige ich einige Ideen, wie sich eine Keyboard-Workstation gewinnbringend auf der Bühne einsetzen lässt.

Equipment früher: Materialschlachten auf der Bühne

Lange Zeit mussten Keyboarder eine große Zahl Keyboards und Geräte bedienen. Jedes davon stand für einen bestimmten Sound oder besaß eine bestimmte Funktion. Mit der Erfindung von MIDI wurde das in den 1980er-Jahren auf die Spitze getrieben. Zu Beginn meiner Keyboarder-Karriere in einer semi-professionellen Cover-Band war in meiner Keyboard-Ecke auf der Bühne zahlreiches Equipment zu finden:

zwei Synthesizer (verschiedene Synths der 80er und frühen 90er, wie Casio CZ1, Kawai K1)

ein Kawai Q80 Sequencer

ein Roland D-110 Expander

ein Yamaha TG100 Expander

ein Korg P3 Piano Sound Module

zwei Effektgeräte (Alesis Microverb und Alesis Midiverb III)

ein Rack-Mischpult

Es folgte dann als Zwischenstation ein Ensoniq EPS 16+ Samper anstelle des Casio CZ1 und schließlich eine Workstation von Ensoniq: die Ensoniq TS-10. Diese stellte schon eine große Erleichterung gegenüber dem vorherigen großen Rack dar: Sie besaß einen Sequencer, gute Sounds (insbesondere für das Piano) und konnte die Samples vom EPS-16+ lesen und später von meinem Ensoniq ASR-10, den ich aber nie mit auf der Bühne hatte (aus Gründen des hohen Gewichts). So ließen sich viele Aufgaben mit nur einem einzigen Gerät erledigen. Außerdem gab es endlich hochwertige Effekte, sodass auf den Einsatz externer Effektgeräte verzichtet werden konnte. Der Einsatz von Samples ermöglichte es schließlich, mit weniger spezialisiertem Equipment nur für bestimmte Sounds auszukommen. So war für einige der berühmten FM-Sounds kein DX7 mehr erforderlich und auch andere Signature-Sounds haben einfach ihren Weg als Sample auf die Bühne gefunden.

Die Musik diktiert das Equipment

Doch die Entwicklung meines Equipments ging wieder in eine andere Richtung, die eigentlich bereits deutlich aufzeigt, wohin die Reise bis heute ging:

Miditemp MP88W MIDI/WAV Player

EMU ESI-2000 Sampler

Yamaha MU80 Expander

Technics SX-P50 Stage Piano, später Kurzweil PC1X, dann Yamaha MOX88

Yamaha AN1X Analogue Modelling Synth

Schuld daran waren Dancefloor, Techno und Eurodance, die plötzlich die Charts fluteten und vom Publikum verlangt wurden. Außerdem mussten weiterhin ältere Hits gespielt werden, teilweise als Remixe und Medleys (Stichwort: „Hitmixes“: Pur, Erste Allgemeine Verunsicherung, Neufassungen diverser NDW-Hits von Nena und vieles mehr). Die extrem kurze Halbwertszeit mancher Hits hat schließlich dazu geführt, dass ich MIDI-Files nicht mehr selbst programmiert habe wie zuvor, sondern diese gekauft wurden. Firmen wie Hitbit und die berühmten MIDI Hits Collection Disketten hatten Hochkonjunktur.

MIDI-Files haben Hochkonjunktur

Die Ensoniq TS-10 hatte nämlich einen gewaltigen Nachteil: Sie war nicht kompatibel zu GM MIDI-Files und das Diskettenlaufwerk konnte keine Disketten im MS-DOS Format lesen. Außerdem reichte die Polyphonie für manche Arrangements nicht aus, um zum Sequencer noch live zu spielen. Auch Samples in anderen Formaten auf das Ensoniq-Format zu konvertieren, war nicht ganz so einfach und setzte einen Computer mit MS-DOS voraus oder einen alten Mac, bei denen noch die Firmware des Diskettenlaufwerks oder dessen Controllers manipuliert werden konnte. Vielleicht erinnern sich einige Leser noch an das legendäre MS-DOS Tool Convert 1.4 von Jesus Villena und den Ensoniq Disk Extractor EDE109.exe von Gary Giebler. Als Workstation war die Ensoniq TS-10 einfach nicht mehr leistungsfähig genug.

Mit dem Miditemp MP88W war es nun möglich, MIDI-Files ohne große Formatkonvertierung direkt abzuspielen. Später habe ich den Yamaha MU80 durch eine Soundkarte für den MP88W ersetzt. Der Sampler von EMU war mit vielen eigenen Samples bestückt.

Virtuell-analoge Synthesizer auf dem Vormarsch

Der Yamaha AN1X musste als VA-Synth für alles herhalten, was damals an Lead-Sounds für die Hits um den Jahrtausendwechsel benötigt wurde. Dazu zählte auch der Arpeggiator. Zwar ließen sich auch mit digitalen Synthesizern der Zeit viele aktuelle Sounds der 90er und frühen 2000er erzeugen, doch einen großen Schwachpunkt hatten die meisten Synthesizer: die Filterschaltungen und der fehlende Direktzugriff auf Syntheseparameter über die Bedienoberfläche. Der Yamaha AN1X steht hier deshalb stellvertretend für eine ganze Generation an Keyboards, die ab Mitte der 90er-Jahre das Licht der Welt erblickten und die Musik im Studio und auf der Bühne bestimmt haben: Access Virus, Clavia Nord Lead, Novation BassStation, Novation Supernova und andere.

So hat sich mein Setup über die Jahre immer wieder verändert, meistens aufgrund einer musikalischen Neuorientierung. Lange Zeit habe ich nur Gospel und christliche Popularmusik (Worship) gespielt. Dort standen Piano, Hammond B3 Orgel und einige typische Synthesizer-Sounds auf dem Programm. Da es lange Zeit kein Equipment gab, das all das in gleich guter Qualität unter einem Dach geboten hat, kamen bis zu drei Keyboards zum Einsatz, die jeweils Spezialisten auf einem Gebiet waren.

Die moderne Workstation

Heute hat sich das glücklicherweise geändert, nur der Anforderungskatalog an Keyboarder in Cover- oder Tribute-Bands ist gleich geblieben: Es muss ein großes Sound-Arsenal verfügbar sein, Sequencer, Backing-Tracks und Arpeggiator werden immer mal wieder für Songs benötigt und auch eine Sampling-Funktion ist sinnvoll. All das finden wir in den aktuellen Workstations von Yamaha, Roland oder Korg vor.

Alles unter einem Dach

Wer wie ich mit der ersten Generation digitaler Synthesizer aufgewachsen ist, wird sich beim Studium der Spezifikation heutiger digitaler Keyboard-Workstations immer noch verwundert die Augen reiben: eine Polyphonie von 256 Stimmen, 16-fach multitimbral, verschiedene Syntheseformen von virtuell-analog über B3 Emulation bis hin zu riesigen Sample-Librarys in einer Größe, die man früher als Besitzer typischer AKAI oder EMU Sampler niemals für möglich gehalten hätte.

Dazu Effekte in Studioqualität, Sampling, Sequencer, Arpeggiator, Drum-Computer und vieles mehr. Nicht zu vergessen das integrierte USB-Audiointerface mit DAW Remote-Funktion und Anzeige von Plug-in-Parametern auf dem Touch-Display des Keyboards. Ein junger Musiker der heutigen Generation muss sich doch fragen, wie mit unbezahlbarem Highend-Equipment wie einem Fairlight CMI überhaupt Musik gemacht werden konnte, wirkt dieses doch heutzutage wie ein Spielzeug. Ursprünglich gedacht für die Musikproduktion, lassen sich Keyboard-Workstations aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit doch auch auf der Bühne einsetzen.

Sequencer

Der Einsatz von Sequencern ist immer wieder ein Thema, das Keyboarder beschäftigt. Viele denken dabei unweigerlich an komplette Tracks. Doch oftmals sind es keine komplexen Arrangements, die mit dem Sequencer abgespielt werden, sondern einzelne kurze Passagen oder ein Percussion-Pattern, zu dem dann live gespielt wird.

Als Beispiel sei die kurze Sequenz am Ende der Bridge von Michael Jackson’s Song Black or White genannt. Man könnte diese als Sequenz anlegen und per Pad abfeuern. Ein anderes beliebtes Stück bei Cover-Bands ist Totos Hit Africa. Hier wäre das Percussion-Pattern unter den Drums ein typischer Kandidat für den Sequencer. Über die Einzelausgänge der Keyboard-Workstation erhält der Drummer ein Click-Signal. So bleibt (hoffentlich) alles schön synchron.

Natürlich könnte man auch so manchen Synth-Bass vom Sequencer spielen lassen. Doch in diesem Fall gibt es eine bessere Lösung, den Arpeggiator.

Arpeggiator

Viele denken beim Wort Arpeggiator an die typischen schnellen Synthesizer-Akkordbrechungen der Pop-Songs der 70er- und 80er-Jahre. Heutige Arpeggiatoren sind sehr viel leistungsfähiger und ermöglichen es, beliebige Patterns zu generieren und diese aus MIDI-Files zu importieren. Der Arpeggiator eignet sich deshalb sehr gut für sequenzierte Synth-Bass-Linien. Statt diese nun in den Sequencer zu spielen, nutzt man stattdessen den Arpeggiator. Mit diesem lassen sich die Bass-Linien nämlich transponieren, sodass der Keyboarder live mehr Kontrolle hat und die Band nicht an eine feste Song-Abfolge gebunden ist. Ein nettes Beispiel wäre der Synth-Bass in dem gerade wieder durch Stranger Things aus der Versenkung geholten Kate Bush-Hit Running Up That Hill. Auch den pulsierenden Off-Beat-Bass aus „Move like Jagger“ könnte man dem Arpeggiator überlassen. Nutzt man die Hold-Funktion, steht die linke Hand sogar für die umfangreichen Filter-Aktionen im Verlauf des Songs zur Verfügung.

Ebenso machen viele Party-Schlager regen Gebrauch von sequenzierten Synthi-Bässen oder anderen perkussiven Sounds, die im Hintergrund laufen. Erneut ein Job für den Arpeggiator. Besitzer eines Entertainer-Keyboards wie des neuen Korg PA5X können für diesen Zweck auch den Arranger „missbrauchen“.

Sampling

Sampling lässt sich für viele Aufgaben im Leben eines Cover-/Tribute-Band-Keyboarders gewinnbringend einsetzen.

Einerseits gibt es manchmal abgedrehte Sounds, für die sich unter den vielen Patches der Workstation einfach kein passendes Preset findet. Andererseits fällt vielen Keyboardern das Selbstprogrammieren schwer oder sie haben einfach nicht die Zeit dazu. Ein typisches Beispiel dafür ist der Song Scream von Michael Jackson. Die stark verzerrten Keyboard-Sounds, die irgendwie entfernt an eine Orgel erinnern, sind nur sehr schwer zu programmieren. Zwar war ich nach etlichen Stunden schon nah am Original, doch am Ende war es mir für einen Tribute-Act immer noch zu weit weg. Die Lösung lautete: Sampling.

Mit geeigneter Software wie RipX Deep Audio lässt sich der Keyboard Track sehr gut extrahieren. Alternativ fördert eine schnelle Suche im Internet (z. B. bei YouTube) isolierte Tracks der meisten bekannten Songs zutage. Der isolierte Keyboard-Part wird dann in seine Einzelteile (einzelne Töne) zerschnitten und die daraus resultierenden Audio-Parts als Sample auf der Tastatur verteilt. Entweder orientiert man sich dabei an den Originaltonhöhen oder aber legt die Samples einfach auf aufeinander folgende Tasten und spielt diese dann der Reihenfolge nach. Für diesen Weg habe ich mich entschieden. Zusätzlich wurde die Tastatur gesplittet und eine verzerrte Orgel für einen weiteren Part des Songs angelegt. So lässt sich nun der Song sehr originalgetreu performen.

Ein weiteres typisches Anwendungsgebiet für Samples sind spezielle Sounds oder Effekte. So habe ich den von Mcaulay Culkin gesprochenen Beginn des Songs Black or White („Eat this!“) als Sample auf einem der Pads des Fantom liegen. Ebenso liegen die gruseligen Geräusche für das Intro von Thriller als Sample auf.

Manchmal kann es sinnvoll sein, einen Loop zu samplen, statt diesen mit dem Sequencer zu realisieren. Insbesondere dann, wenn man aufgrund vieler weiterer Sounds mit der Polyphonie haushalten muss, ist das eine gute Möglichkeit. So nutze ich zum Beispiel für manche Beat-Box-Loops ein Sample.

Samples lassen sich außerdem prima einsetzen, wenn man den Sound bestimmter Plug-ins mit auf die Bühne nehmen möchte. Zum Beispiel das berühmte „Phased Gong“ Preset aus Arturias Synclavier V Plug-in für Beat it. Für Smooth Criminal kommt ein Mix verschiedener Sounds aus Arturias Instrumentensammlung zum Einsatz, die ich am Computer gestackt und dann gesampelt habe. Sehr gut eignet sich dafür auch Logics Autosampler, mit dem das Samplen von Instrumenten mitsamt dem Erstellen von Loops automatisiert werden kann.

Bei Workstations, die Resampling beherrschen, ist es zudem möglich, komplexere Layer-Sounds der Workstation einfach zu samplen und somit Stimmen einzusparen. Gerade bei sehr komplexen Performances kommen selbst Instrumente mit 128 oder 256 Stimmen schnell an ihre Grenzen. Mithilfe von Samples lässt sich dieses Problem leicht umgehen.

Effekte für Vocals nutzen

Viele Workstations wie die Roland Fantom besitzen einen Mikrofoneingang, der mit den internen Effekten der Workstation bearbeitet werden kann. So lassen sich nicht nur typische Effekte wie Kompressor, EQ, Hall und Delay nutzen, sondern es stehen meistens auch weitere Effekte wie Pitch-Shifting oder Vocoder zur Verfügung. So kann man nun entweder als Keyboarder selbst typische Vocoder-Passagen singen („In the air tonight“, „Radio Gaga“) oder nutzt das Signal des Sängers/der Sängerin und führt es dem Mikrofoneingang der Workstation zu. Ein einfacher passiver Splitter für das Mikrofon reicht, um das Signal für PA und Workstation aufzuteilen.

Nutzt man statt einer Workstation ein Entertainer-Keyboard, ist häufig eine Harmony-Funktion integriert, mit der sich mehrstimmige Vocal-Parts anhand der gespielten Akkorde erzeugen lassen. So steht auch dem ein oder anderen Queen-Klassiker nichts mehr im Wege.

Computer einbinden

Die aktuellen Workstation gestatten die direkte Einbindung eines Computers in die Hardware. Dazu wird nicht nur der Ton aus dem Computer über ein in die Workstation integriertes Interface wiedergegeben, sondern oft auch die Software ferngesteuert oder sogar der Bildschirminhalt auf das Display der Workstation übertragen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die aktuelle Roland Fantom Workstation, die Apples Logic Pro X und Mainstage einbinden kann und direkten Zugriff über das Touch-Display und die Bedienelemente des Keyboards erlaubt. Bequemer geht es kaum. Und auch bei Yamaha setzt man auf die Einbindung von Computern. Dieses gelingt besonders gut mit der hauseigenen DAW Cubase.

Für das Einbinden von Sounds aus Plug-ins stehen darüber hinaus an allen Workstations vielfältige Masterkeyboard-Funktionen zur Verfügung. Plug-ins lassen sich in die Performance-Patches einbinden und gemeinsam mit der integrierten Klangerzeugung spielen. Die Sounds aus Computer und Workstation verschmelzen somit immer mehr miteinander.