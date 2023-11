Chromatisch & Velocity via MIDI

Erica Synths hat für die Drum-Machine Perkons HD-01 das Firmware-Update 1.1 veröffentlicht. Hiermit werden insbesondere die MIDI-Fähigkeiten bei der Programmierung von Patterns gestärkt.

Erica Synths Perkons HD-01, Firmware-Update 1.1

Der vierkanalige Drumsynthesizer Perkons fällt vor allem durch seine vier Reihen mit Tasten für die Lauflichtprogrammierung auf. Aber natürlich können die Instrumente auch via MIDI getriggert werden. Da Perkon nicht nur Drums und Perkussion, sondern auch tonale Sounds erzeugen kann, ist es mit der Firmware 1.1 nun auch möglich, über ein angeschlossenes MIDI-Keyboard, Sounds auch chromatisch gespielt in einem Pattern aufzunehmen oder auch einfach nur live zu spielen. Selbst die Anwendung auf nur einen ausgewählten Step ist möglich.

Außerdem werden damit verbunden auch Velocity-Werte pro eingehender MIDI-Noten erkannt und in einem Pattern mit einprogrammiert. Im Configuration-Menü lässt sich die Velocity global deaktivieren.

Generell wurde die Präzision bei Aufnahmen in den internen Sequencer verbessert, wenn Noten über MIDI, die Trigger-Eingänge oder -Tasten eingespielt werden.

Video laden

Mit Digital Noise erhält die Voice 4 einen neuen Algorithmus im Slot Mode 1. Das Noise kann gestimmt werden und lässt sich mit den zwei Klangparameter in Timbre und Attack-Time der Amp-Hüllkurve verändern.

Mit der ODDS-Funktion lassen sich Patterns invertiert abspielen, d. h. das aktive und inaktive Steps getauscht werden.

Außerdem können die eingestellten FX-Parameter des BBD-Delays (Time, Feedback) nun zusammen mit einem Kit abgespeichert werden.

Das Firmware-Update 1.1. wird über die SD-Card zum Perkons HD-01 durchgeführt. Das Update ist kostenlos und steht ab sofort auf der Website von Erica Synths zum Download zur Verfügung.

Unser Testbericht zum Erica Synths Perkons HD-01 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.