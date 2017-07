Feature: Kaufberatung für Mittelklasse E-Gitarren

Gibt es etwas auf der Welt, das mehr Spaß macht als Gitarrespielen? Na klar, Gitarren kaufen! „Puh!“ Hört man da die Luft aus den Lesern entweichen. Manchmal kann es auch enervierend, anstrengend und kompliziert sein, eine Gitarre zu kaufen. Welches Modell will ich, lohnt sich die höhere Investition für dieses oder jenes Upgrade und ist mir mein Trauminstrument so viel wert? „Nichts einfacher als das!“, werden sich jetzt zwei Gruppen sagen: Die einen wollen eine Gitarre, die hat, was eine Gitarre eben so braucht und das möglichst günstig. Zwischen sechs und acht Saiten, mindestens ein Tonabnehmer und eine Klinkenbuchse? Gekauft! Naja, ganz so leicht ist es dann auch nicht. Wer mehr zum Thema Einsteigergitarren kaufen wissen will, findet hier und dort alles Nötige.

Die andere Gruppe weiß, vielleicht seit Jahren schon, genau was sie Will und testet sich eventuell ausgiebig durch jene Bereiche im Musikladen, in denen man tatsächlich sein eigenes Wort verstehen kann, um nicht eines der Montagsmodelle zu erwischen. Hier geht es um Sachen wie das Muster des Perlmutts, die Liegezeit des Griffbrettholzes und wer persönlich den Tonabnehmer gewickelt hat. (Auch hier könnte sich eine überspitzte Formulierung versteckt haben). Der Preis ist meistens zweitrangig und spielt im besten Fall gar keine Rolle.

Was will ich und worauf muss ich achten? Willkommen in der Kaufberatung für Mittelklasse E-Gitarren! Was ist aber mit der Mittelklasse? Was mit all denjenigen, die ein zuverlässiges Arbeitstier brauchen, das den richtigen Sound hat, sich gut anfühlt und nicht die Welt kostet? In diesem Bereich hat man es schwer! Man ist bereit vielleicht eine doch eher ernst zu nehmende Summe auszugeben und will sich naturgemäß vor einem Griff ins Klo schützen. Auf was sollte ich also im Preisbereich zwischen 500 und 1000 Euro achten und was kann ich für den Preis erwarten?

Materialien

Steigen wir bei unserer Kaufberatung gleich mit einem etwas kontroversen Thema ein: das Holz, aus dem die Gitarre in den allermeisten Fällen gemacht wurde. Klar, es gibt Gitarren aus Plexiglas, Stahl und kohlefaserverstärktem Kunststoff, das Gros der E-Gitarren wird aber immer noch aus Holz gebaut, egal ob eine zahme Jazzgitarre oder das Nu-Metal-Brett aktiven Tonabnehmern und mit mehr Saiten als der Spieler Finger hat. Es gibt auch gute Gründe dafür. Holz ist oder kann umweltfreundlich sein, ist leicht zu bearbeiten und ein super Klangmaterial. Da es je nach Art Schallwellen und Vibrationen unterschiedlich gut weiterleitet oder absorbiert und so in Wechselwirkung mit den schwingenden Saiten tritt, ist es zu einem Großteil für den Klang verantwortlich, den die Tonabnehmer letztendlich an den Verstärker weitergeben.

Was für Geigen, Celli, Harfen und Klaviere ehernes Gesetz ist (sehen wir mal von den Tonabnehmern ab), wird im Falle der E-Gitarre nicht selten heiß diskutiert. Auf der einen Seite steht die Fraktion, die sagt, dass das Holz als Material so gut wie keinen Einfluss auf den Klang der E-Gitarre hat und dass dieser durch die Form des Korpus und eventuell der Kopfplatte und die Tonabnehmer bestimmt wird. Das Material der E-Gitarre ist also nicht so wichtig wie angenommen und teure Hölzer sind in erster Linie ein Marketinginstrument oder bestenfalls für die Optik da. Auf der anderen Seite steht die Gruppe jener, die die Gitarre als ein vollständig ineinander integriertes System versteht, das die Schwingung der Saiten aufnimmt, verstärkt und/oder absorbiert und so in ständiger Wechselwirkung mit denselben steht und den Klang dadurch maßgeblich beeinflusst.

Wichtig dabei: der Zustand des Holzes seine, Faserstruktur und Güte. Gut gelagerte und langsam und gleichmäßig gewachsene Hölzer sind demnach, wonach man suchen sollte, wenn man ein gut klingendes Instrument sucht. Ich selbst würde mich zu letzter Gruppe stellen und bin der Meinung, dass ein gutes Instrument mit einem guten Stück Holz anfängt. Na klar spielen auch die Tonabnehmer und die übrigen Komponenten eine entscheidende Rolle, sind aber, wie ich glaube, nur die halbe Wahrheit. Ich habe auch das Gefühl aus eigener Testerfahrung heraus den Unterschied zu spüren wenn ich ein Instrument „trocken“ also unverstärkt anspiele und spüren sowie hören kann, was mit dem Klang passiert. Ich halte im Laufe des Artikels also daran fest, dass das Holz eine wichtige Rolle spielt.

Fakt ist: Gute Hölzer sind teurer als die einfachen und machen oft einen großen Anteil des Preises aus. Und gerade im Mittelklassebereich ist das mit dem Holz erfahrungsgemäß so eine Sache. Man kann sich eben nie so genau sicher sein, wie viel Geld des letztendlichen Kaufpreises in das Material geht, welchen Zugang der Hersteller zu guten Hölzern hat und wie die Philosophie dahinter aussieht.