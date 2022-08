Fender Telecaster Deluxe Kingfish Ingram

Da soll doch mal einer sagen, der Blues sei tot: Christone Kingfish Ingram ist der lebende Beweis, dass dem nicht so ist. Er ist so etwas wie das junge Aushängeschild des amerikanischen Blues und ist dabei so inspirierend wie authentisch. Der junge Musiker setzt auf Erfahrung, Ausbildung & Feeling: Er besuchte das Arts & Education Programm des Delta Blues Museum, das so etwas wie eine amerikanische Kultschmiede des Blues ist. Mit 15 Jahren stand er bereits im weißen Haus und performte, mit 18 war er das erste Mal Headlinder. Den Namen Kingfish bekam er im Delta – und gab auch dem Debütalbum den gleichen Namen. Kurz gesagt: Ingram ist ein neuer amerikanischer Blues Superstar – und die Kingfish Telecaster Deluxe von Fender sein Signature Modell.

Fender Kingfish Telecaster Deluxe

Tja, und gleich vom ersten Anblick lässt sich sagen: Hat definitiv was. Wer sich wundert, warum so ein junger Kerl wie Kingfish bereits eine Signature bekommt, dazu lässt sich nur sagen: He looks and plays the part. Außerdem setzt Fender auf eine gewisse Markenverjüngung. Der Gitarrenhersteller versucht mehr als jede andere Traditionsmarke unter jungen Leute verstärkt Fuß zu fassen. Die Kingfish Telecaster Deluxe selbst hat nur eine Farbvariation – das lila Mississippi Nigh Finish, und ist unmissverständlich eine Telecaster, nur statt einem normalen Tele-Brückensystem besitzt die Kingfish eine Adjusto-Matic Hardtail Bridge – wahrscheinlich auf Ingrams Wunsch hin.

Telecaster mit Stratocaster Hals

Der schöne Ahorn Hals macht auch schon mal Laune – auch wenn mich das V-Profil persönlich ein bisschen abschreckt. Nichtsdestotrotz besitzt die Gitarre einen feinen Erle-Korpus, ist mit einem Palisander Griffbrett ausgestattet und besitzt 21 Bünde. Der Sattel besteht aus Knochen, und der Hals selbst – der ist von dem Hals Custom Shop Strat abgeleitet, die vom Gitarrenmeister Carlos Lopez höchstpersönlich gebaut wurde. Das ist halt das Ding bei Signature – ungewöhnliche Kombinationen, die oftmals vom direkten Geschmack des Spielers selbst abgeleitet werden, machen das Modell dann einzigartig und durchaus polarisierend. So war das auch hier: Ingram war vom Hals der Gitarre so angetan, dass er ihn für seine Signature genau so wollte. Zu den Pickups lässt sich sagen: Die Kingfish Humbucking Pickups sind ebenfalls nach Ingrams Vorstellungen gebaut worden und können auch unabhängig von der Gitarre erworben werden.

Fender Kingfish Tele Deluxe 2.449,00 € bei