Bester französischer Sound fürs Tonstudio

Focal präsentiert mit den neuen Studiomonitoren Solo6 und Twin6 überarbeitete Versionen seiner Studiomonitore. Laut den französischen Entwicklern soll das Erbe von Focal dabei bewahrt werden, gleichzeitig aber Leistung und Vielseitigkeit verbessert worden sein. Die neue Monitorserie trägt die Bezeichnung ST6 und umfasst auch einen neu entwickelten und leistungsstarken Subwoofer Sub12. Der Focal Sub12 verfügt über einen neu entwickelten 13-Zoll-Treiber mit einer leistungsstarken 600-Watt-RMS-Endstufe, die tiefer und lauter ist als je zuvor.

Focal Twin6, Solo6, Sub12, Studiomonitore und Subwoofer

Die Monitore verfügen über einen neuen Beryllium-Hochtöner mit einer M-förmigen Schutzabdeckung und einen neuen Tieftöner mit einem erweiterten Frequenzbereich bis 10 kHz, der speziell für den Focus Mode entwickelt wurde. So etwas ähnliches bieten auch die vor einigen Tagen vorgestellten Image 2 Speaker von Fluid Audio.

Beide Modelle verfügen über Focals patentierte TMD-Technologie (Tuned Mass Damper), die in das neue Woofer-Design integriert ist und bis zu 50 % weniger Verzerrungen im Frequenzbereich von 1 kHz bis 3 kHz bietet – eine Funktion, die von Focals Flaggschiff-Monitoren Trio11 übernommen wurde.

Das neue Gehäusedesign hat einen verfeinerten, modernen Look und verwendet ein dickeres, robusteres Material. Das Innere des Gehäuses weist mehr Verstärkungsstreben auf, die die Monitore dämpfen und steifer machen, was zu weniger Vibrationen und damit zu weniger Verzerrungen führt. All diese wichtigen Verbesserungen sorgen für eine noch nuanciertere und detailliertere Wiedergabe als bei den Vorgängermodellen, und die neue Transparenz ermöglicht es den Toningenieuren, ihre Arbeit noch genauer zu hören.

Die neuen, überarbeiteten Solo6 und Twin6 verfügen beide über eine neue Version des Focus Mode, der auf Knopfdruck eine völlig andere Lautsprecherkonfiguration bietet – wie ein zweites Paar Monitore mit reduzierter Dynamik zur Überprüfung von Mischungen und Balance. Der Solo6 verfügt über einen 1-Wege-Fokusmodus mit einem Treiber und ohne Hochtöner, der dem Konzept der allgegenwärtigen Auratone-Monitore entspricht, verwendet. Der Focus Mode von Focal ermöglicht es dem Toningenieur, bei der Beurteilung von Mischungen im Sweet Spot zu bleiben, spart Platz auf dem Pult und vereinfacht die Verkabelung und den Monitorwechsel.

Solo6 und Twin6 verfügen jetzt über einen variablen Hochpassfilter und einen parametrischen 160-Hz-Filter, um Konsolen- oder Tischreflexionen abzuschwächen. Der Solo6 ist ein idealer Monitor für Dolby ATMOS Immersive Sound-Setups und verfügt jetzt über Befestigungspunkte für die Wand- oder Deckenmontage. Beide Modelle verfügen über einen für den Benutzer zugänglichen Defeat-Schalter für die automatische Stromsparfunktion, um eine einfache benutzergesteuerte Option zu bieten; Stromsparschaltungen sind in der Europäischen Union eine regulierte Produktanforderung.

Focal Sub12

Der Sub12 ist mit einem völlig neuen 13-Zoll-Tieftöner ausgestattet, der dank seines effizienten Designs noch mehr Artikulation und Definition bietet und sich durch einen sehr tiefen Bassbereich und sehr geringe Verzerrungen auszeichnet. Der BASH-Verstärker liefert eine RMS-Leistung von 600 W und eine Spitzenleistung von 1000 W.

Das Gehäusedesign verfügt über optimierte Verstrebungen und Verstärkungen sowie einen nach vorne gerichtete Bassreflexkanal, die auf den Trio11-Monitoren des Unternehmens basiert, aber zusätzlich interne und externe Ausbuchtungen aufweist, um mechanische Geräusche und Verzerrungen zu reduzieren. An den Seiten des Gehäuses sind große Griffe angebracht, um das 58 Kg schwere Gerät mit zwei Personen leichter bewegen zu können. Eine ganze Reihe von Bassmanagement-Reglern auf der Rückseite des Sub12 ermöglicht es die perfekten Low-End-Einstellungen für jedes System-Setup einzustellen: variabler Tiefpass, Hochpass und Phase. Auf der Rückseite befinden sich außerdem Schalter für Polarität, +4dBu oder -10dBv Empfindlichkeit, Auto-Standby-Bypass, LFE-Eingang und für den gesamten Bereich. Der Sub12 verfügt außerdem über Focals Fußschalter-Steuereingang, mit dem ein oder mehrere in Reihe geschaltete Sub12-Geräte umgeschaltet werden können.

Solo6 Studiomonitor

Die Solo6 ist ein 2-Wege-Monitor, der in seiner Preisklasse ein konkurrenzloses Maß an Transparenz, Definition, Dynamik und Präzision im Klangbild bietet. Dank des Focus-Full-Range-Modus ist die Solo6 zwei Monitore in einem, bei dem der Tieftöner allein zum Full-Range-Lautsprecher umgeschaltet wird.

Twing6 Studiomonitor

Die Twin6 ist ein 2,5-Wege-Monitor, der eine in dieser Preisklasse unerreichte Transparenz, Definition, Dynamik und Präzision im Klangbild bietet. Dank des Focus-Full-Range-Modus ist die Twin6 zwei Monitore in einem, wobei die Tieftöner allein zu Full-Range-Lautsprechern werden.

Sub12 Subwoofer

Der Sub12 ist ein hervorragender Subwoofer, der ein in seiner Preisklasse unerreichtes Maß an Definition, Dynamik und Subbass bietet. Dank seines Langhub-Tieftöners und der 1000-Watt-Spitzenverstärkung ist die Wiedergabe des Sub12 kraftvoller und wahrhaftiger denn je.

Voraussichtlich noch im Juni sollen die ersten Solo6, Twin6 und Sub12 Studiomonitore/Subwoofer ausgeliefert werden. Die unverbindlichen Preisempfehlungen gibt Focal mit 1.399,- Euro (Solo6), 1.999,- Euro (Twin6) und 2.599,- Euro (Sub12) an.