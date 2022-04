ADAM Audio A-Serie A4V, A7V, A44H, A77H, A8H, Studiomonitore

Neue A-Serie von ADAM Audio

Bereits vor zwei Wochen verbreitete ADAM Audio den ersten Teaser zur neuen A-Serie, jetzt haben die Berliner die neuen Studiomonitore auch offiziell vorgestellt. Insgesamt gibt es fünf neue Studiomonitore, die allesamt per Software ferngesteuert und in Echtzeit bedient werden können.

Die Modelle A4V, A7V, A44H, A77H und A8H sind laut ADAM Audio sowohl für Homestudios, professionelle Tonstudios, den Broadcast-Bereich, Festinstallationen und auch 3D-, Immersive- und Home Audio Anwendungen geeignet. Im Prinzip möchte man damit also alle Bereich abdecken, bei denen Studiomonitore zum Einsatz kommen können. Hier alle wichtigen Informationen zu den neuen Speakern:

Der kompakte A4V eignet sich laut ADAM Audio am besten für kleinere Studioumgebungen, während der A7V die Erfolgsgeschichte des A7X fortsetzen soll.

Mit den anderen drei neuen Monitoren geht ADAM Audio einen etwas anderen Weg, denn der A44H stellt eine Low-Profile-Alternative zum A7V dar. Die Leistungsmerkmale sind aber relativ ähnlich. Mit einer Breite von 19 Zoll kann der horizontal ausgerichtete A44H in einem Standard-Rack-Platz finden oder über oder unter einem Bildschirm montiert werden. Für den Broadcast-Bereich sicherlich eine interessante Lösung.

Als Nachfolger des A77X ist der A77H ein echter 3-Wege-Lautsprecher, der mit den neuesten Technologien von ADAM Audio ausgestattet ist und einen transparenten und räumlichen Klang liefern soll. Das Topmodell der neuem A-Serie ist der A8H, ebenfalls ein 3-Wege-Lautsprecher, allerdings mit einem anderen Formfaktor.

Remote Control Software

Die Rückseite der Studiomonitore der A-Serie bietet einige Anpassungsmöglichkeiten aber wie man das aus der Praxis kennt, sind diese von der Hörposition aus nicht direkt zugänglich. Mit der „A Control“-Remote-Software lassen sich jetzt aber Abhörlautstärken und sämtliche Equalizer-Settings bequem vom Sweet-Spot aus fernsteuern.

Die Software „A Control“ erlaubt Anpassungen über sechs parametrische EQs und Low- und High-Shelf-Filter. Jedes Filterband kann hinsichtlich der Verstärkung, der Frequenz und der Güte nach Belieben eingestellt werden.

Nicht zuletzt stellt „A Control“ auch die Plattform für ADAMs neuer Zusammenarbeit mit Sonarworks dar. Via „A Control“ lassen sich mit „SoundID Reference“ generierte Kalibrierungskurven importieren und auf den DSP der Studiomonitore übertragen.

Wenn diese Option aktiviert ist, findet die Kalibrierung direkt auf dem Lautsprecher statt, so dass keine zusätzlichen VSTs oder Software-Anwendungen mehr erforderlich sind. Das bedeutet auch, dass die Audiowiedergabe immer mit Sonarworks-Kalibrierung erfolgt, und zwar unabhängig von der Klangquelle bzw. dem Abspielgerät. Klingt auf alle Fälle interessant.

Die 2-Wege-Studiomonitore A4V und A7V werden ab Mai erhältlich sein, A44H, A77H und A8H folgen Ende des Sommers 2022.

Als Preise gibt ADAM Audio an:

A4V: 449,- Euro

A44H: 649,- Euro

A7V: 699,- Euro

A77H: 1.299,- Euro

A8H: 1.599,- Euro

Hier unsere Original-News vom 19.03.2022

A-Serie: ADAM Audio teasert neue NahfeldmonitoreDer in Berlin beheimatete Lautsprecherspezialist ADAM Audio teasert über seine Social Media Kanäle eine neue Lautsprecherserie an: die ADAM Audio A-Serie.Den Buchstaben A hatte ADAM Audio bereits früher für seine beliebten Speaker genutzt. Neben der reinen A-Serie kam später dann die AX-Serie auf den Markt, die auch heute noch weit verbreitet ist. Nun scheint es also hierfür ein Update zu geben.

Im weiter unten verlinkten Video spricht ADAM Audio von einer rund zehnjährigen Entwicklungszeit und es werden einige Teile der neuen Lautsprecherserie gezeigt. Welche Größen die Speaker haben, ist allerdings nicht zu erkennen. Fester Bestandteil wird aber wieder der ART-Hochtöner sein.

Klar und deutlich gezeigt wird aber der obere Teil der Rückseite. Hierbei erkennt man vier Klangregelungsmöglichkeiten, die mit Bass, Desk, Presence und Treble gekennzeichnet sind. Für den Bassbereich gibt es offensichtlich vier Optionen, für die anderen jeweils drei. Darunter ein Volume-Regler, ein Taster für die Umschaltung eines „Voicings“ – dieses lässt sich auf Pure, UNR und Ext schalten. Interessant erscheint die Netzwerkbuchse, die mit Remote beschriftet ist. Lässt sich hierüber evtl. ein interner DSP steuern und der Klang der Speaker auf eine weitergehende Art und Weise anpassen? Wir werden es sicherlich bald erfahren.

Hier nun das erste Teaser-Video zur neuen A-Serie von ADAM Audio:

Wann genau ADAM Audio die neuen Lautsprecher offiziell vorstellen wird, ist bisher nicht bekannt. Wir bleiben jedoch dran und werden diese News updaten so bald es weitere Details zur neuen Serie gibt.