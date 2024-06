Full Bucket Music Six-Traq, Synthesizer Plug-in nach Sequential Six-Trak

Emulation des Sequential Six-Trak

Full Bucket Music Six-Traq ist ein neues Synthesizer-Plug-in des Spezialisten für die günstige Software-Umsetzung von analogen Hardware-Klassikern. Standen bislang die Vintage-Synthesizer von Korg im Fokus von Full Bucket Music, hat man sich diesmal einen unterrepräsentierten Poly-Synthesizer von Sequential Circuits vorgenommen.

Full Bucket Music Six-Traq, Synthesizer-Plug-in

Der sechsstimmige Synthesizer Six-Trak von 1984 war Teil der Trak-Serie, mit der Sequential Circuits das untere Marktsegment erobern wollte. Mit einem VCO pro Stimme und einer menügestützten Bedienung ohne Regler war das Keyboard eher mäßig ausgestattet, aber es gab auch Besonderheiten wie Sequencer, Arpeggiator und vor allem den Stack-Mode.

ANZEIGE

Unsere Vintage-Story zum Sequential Circuits Six-Trak könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Six-Traq orientiert sich sehr dicht am Original. Der Oszillator erzeugt Triangle, Saw und Pulse (PWM), zusätzlich gibt es einen Noise Generator. Das Filter ist ein Tiefpass mit 24 dB Flankensteilheit. Im Original wurde übrigens für VCO, VCF und VCA der Curtis-Chip CEM3394 verwendet. Für alle drei Elemente gibt es je einen eigenen Hüllkurvengenerator.

Auch der Sequencer und der Arpeggiator des Six-Trak wurden in das Plug-in integriert.

Das Plug-in bildet einerseits die originale Oberfläche des Vorbildes nach, hat aber auch eine zusätzliche Sektion mit dedizierten Reglern und Tasten für alle Parameter der Klangerzeugung, die auch per MIDI-Learn-Funktion beliebigen MIDI-Controllern zugewiesen werden können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Polyphonie des Plug-ins beträgt bis zu 96 Stimmen und es können via SysEx-Daten im- und exportiert werden. Außerdem wird Microtuning (MTS-ESP by ODDSound) unterstützt.

Das User-Interface lässt sich in der Größe anpassen.

Six-Traq ist in den Formaten VST2, VST3, CLAP, AAX und AU (Windows/MacOS) verfügbar. Das Plug-in ist, wie auch die anderen Synthesizer des Herstellers, frei verfügbar. Es kann aber freiwillig eine Spende getätigt werden.