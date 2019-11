Genelec bringt neuen Smart IP Lautsprecher 4430 auf den Markt

Smarter Lautsprecher aus Finnland

Der finnische Hersteller Genelec hat einen neuen Lautsprecher namens 4430 entwickelt. Der für Installationen konzipierte Speaker kommt mit der Smart IP Technologie daher, was bedeutet: Ein Kabel für alles! Smart IP bietet nämlich eine skalierbare Stromversorgung, Audio- und Lautsprecherkonfiguration, Überwachung und Kalibrierung – und all das über ein einzelnes Standard CAT-Kabel.

Der kompakte Genelec 4430 gibt sich mit analogen Signalen und digitalen Dante- und AES67-Audioströmen zufrieden und wird über PoE- und PoE+ mit Strom versorgt. Neben der Stromversorgung und Audioover-IP Verbindung kann der 4430 über das gleiche CAT Kabel noch mit Genelecs Smart IP Manager angesprochen werden. Hierbei handelt es sich um ein Tool, über das eine nahezu unbrenzte Anzahl an Räumen, Zonen, Lautsprechern und Audiokanälen eingerichtet und gesteuert werden können. Hinzu kommen Funktionen wie „device discovery“, ein vielseitiger Raum-EQ Bereich sowie Systemorganisation und Status Monitoring.

Der Genelec 4430 unterstützt bis zu 8 Kanäle in einem Strom mit Abtastraten von 32-96 kHz und einer Auflösung von 16-24 Bit. Die Audio-Ströme können sowohl von der Dante Controller- als auch Dante Domain Manager- Software geroutet werden.

Das proprietäre interne Netzteil des 4430 sorgt für einen satten Schalldruckpegel von 104 dB. Diese werden von zwei Class-D Endstufen mit 50 Watt generiert. Den Frequenzbereich des 2-Wege-Monitors mit 5 Zoll Tieftöner und 3/4 Zoll Kalottenhochtöner gibt Genelec mit 45 Hz bis 23 kHz (-6 dB) an. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium und ist in Schwarz, Weiß oder einer von 120 verschiedenen RAL-Farben verfügbar. Dank verschiedenster Halterungen kann der 4430 an Boden, Wand, Decke oder Trusses befestigt werden.

Der Genelec 4430 ist ab sofort erhältlich, den Preis wird Genelec im Laufe der nächsten Tage bekanntgeben.