Test: Cordial ECOHEMP Instrumentenkabel – ohne PVC, Gewebemantel aus Hanf

Instrumentenkabel mit einem Herz für den Umweltschutz

Als ich die Kommentare als Reaktion auf unsere News über die neuen Cordial ECOHEMP Instrumentenkabel mit Gewebemantel aus Hanf gelesen habe, war ich überwältigt von der Menge der positiven, aber teils auch kritischen Anmerkungen unserer Leser auf diese Art von Kabeln. Nun ja, Cordial beschreitet in diesem Markt neue Wege und da wundert es mich nicht, dass dies auf reges Interesse stößt. Wir haben zwei Varianten dieser neuartigen Instrumentenkabel für diesen Testbericht erhalten: ECOHEMP 6 PR-Silent (6 Meter, SilentPlug) und ECOHEMP 3 PP (3 Meter). Doch bevor ich in den eigentlichen Test mit weiteren Infos zu den beiden Kabeln einsteige, möchte ich unseren Lesern das Grundkonzept dieser neuen Reihe ECOHEMP von Cordial etwas näher erläutern. „Hemp“ ist übrigens das englische Wort für Hanf.

ANZEIGE

Cordial ECOHEMP steht für Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Zur Isolation von Leitungen wird bei Kabeln im Musikbereich, wie auch in der Industrie, gerne der thermoplastische Kunststoff PVC (Polyvinylchlorid) eingesetzt. Doch dieses Material ist wegen einiger notwendiger Zusatzstoffe nicht so einfach zu recyceln. Zwar gibt es in der EU das Pilotprojekt „PVC Upcycling“ und in den vergangenen Jahren konnte speziell die deutsche PVC-Branche auf dem Weg zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft weitere Fortschritte erzielen, doch wie wir alle wissen, spielt das Thema Recycling nicht in allen Ländern auf unserem Globus eine herausragende Rolle.

Cordial ECOHEMP 3 PP-Silent Kundenbewertung: (1) 45,00 € bei

Cordial setzt nun bei den ECOHEMP Kabeln statt PVC das Material TPE-V ein. Und das ist laut dem deutschen Hersteller eine Mischung aus weichen/elastischen Komponenten, die für Flexibilität, Weichheit und gute Wickelbarkeit sorgen, sowie härteren Bestandteilen, die sowohl Kerbfestigkeit als auch Nutzung bei hohen Gebrauchstemperaturen ermöglichen. TPE-V ist zudem leichter als PVC und vor allem vollständig recyclebar.

Umwickelt sind die Kabel mit einem Gewebemantel aus Hanf, der wiederum GOTS zertifiziert ist. Der Begriff GOTS (Global Organic Textile Standard) ist dem einen oder anderen von euch vielleicht in der Kleidungsbranche schon einmal begegnet. Die geschützte Kennzeichnung GOTS ist der weltweit führende Standard für die Herstellung und Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern. Hinter dem Siegel steht eine unabhängige, selbstfinanzierte und gemeinnützige Organisation, die unabhängig von wirtschaftlichen Interessen agiert und damit Glaubwürdigkeit gewährleistet. Eine Zertifizierung, erkennbar am GOTS-Siegel, garantiert demnach strenge Umwelt-Kriterien und gewisse Sozialstandards.

Der neuartigen Meterware, die aus den eben beschriebenen Materialien gefertigt ist, hat Cordial den Namen ECOCORD gegeben. Und das ist auch auf den Produktlaschen zu lesen.

Auch bei den Laschen der ECOCORD Kabel verfolgt Cordial konsequent das Thema Umweltschutz. Sie sind aus recycelter Graupappe, die eine besonders gute Umweltbilanz aufweist, und sind FSC-Mix zertifiziert. FSC steht für Forest Stewardship Council. Papiere mit dem FSC-Garantiezeichen sind dabei, sich international als Standard zu etablieren. Neben den Recyclingpapieren leisten sie dank der strengen Kontrolle sozialer und ökologischer Kriterien bei der Waldbewirtschaftung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Wälder weltweit. Neben einigen Informationen zum Thema Umwelt ist die mit einfarbig grüner Farbe bedruckte Produktlasche mit Aufklebern versehen. Bei der Produktvariante mit dem speziellen SilentPLUG, auch mit Hinweisen zur fachgerechten Nutzung dieses Steckers.

Was Cordial ECOHEMP weiter ausmacht

Natürlich können nicht sämtliche Komponenten eines konfektionierten Kabels den Aspekt der Nachhaltigkeit in Reinkultur erfüllen. Ausnahmen sind zum Beispiel die verarbeiteten Kupferleitungen und montierten Stecker. Das ist natürlich auch Cordial bewusst. Deshalb ist der süddeutsche Hersteller eine Kooperation mit der weltweit agierenden Non-Profit-Organisation Trees For The Future eingegangen. Anhand jahrzehntelang bewährter Konzepte, betreut Trees For The Future erfolgreich Wiederaufforstungsprojekte in extrem geschädigten Gebieten und will die Armut der dort lebenden Menschen minimieren. Was bedeutet diese Kooperation mit Cordial? Für jedes verkaufte Kabel der ECOCORD Serie wird ein Baum in Subsahara-Afrika gepflanzt.

ANZEIGE

Hier der Link zu Trees For Thre Future

Ich möchte mit diesen doch etwas längeren Ausführungen ganz bestimmt keine Lobeshymne auf Cordial singen, doch es ist mir wichtig, dass ihr zumindest einen gewissen Einblick bekommt, was hinter dem Gesamtkonzept von Cordial ECOHEMP steckt. Dass das Thema Umweltschutz nicht nur in Deutschland ganz weit oben auf der Agenda steht, ist den Nachrichten oder Berichten in zahlreichen Medien schließlich täglich zu entnehmen.

Ein Instrumentenkabel ist ein Instrumentenkabel – oder etwa nicht?

Letztendlich sollen Instrumentenkabel den Klang der Instrumente möglichst unverfälscht übertragen und sie sollten bei dauerhafter Nutzung auf der Live-Bühne optimalerweise lange halten. Wie sieht das bei den zwei Testobjekten Cordial ECOHEMP 6 PR-Silent und Cordial ECOHEMP 3 PP aus? Erhältlich sind die ECOHEMP Kabel bisher in den Längen 3 Meter und 6 Meter. Die Kürzel PR-Silent und PP beziehen sich auf die verschiedenen 6,35 mm Steckervarianten, wobei PP mit zwei geraden Klinken und PR-Silent mit gerader Klinke und abgewinkelter Klinke (SilentPLUG) kommt. Der SilentPLUG verhindert durch eine spezielle Technik Geräusche beim Ein- und Ausstöpseln des Steckers.

Detaillierte Informationen zur Funktionsweise des SilentPLUG gibt es unter diesem Link.

Optische Erscheinung der Cordial ECOCORD Serie

Neben der naturfarbenen Lasche aus Graupappe sticht natürlich die grüne Farbgebung des Gewebemantels aus Hanffasern ins Auge. Und dieser Mantel fühlt sich rau an. Wesentlich rauher als die bei uns getesteten Kabel Cordial Edition 25. Hier der Link zu unserem Testbericht.

Weil Kabel beim Einsatz auf der Bühne regelmäßig mit den Füßen getreten werden, wird der Dreck unter den Schuhen zwangsläufig auf den Mantel übertragen. Sonneneinstrahlung und auch Feuchtigkeit machen ihr Übriges, um den Tonübertragern das Leben schwer zu machen. Hier könnte der „offenporige“ Gewebemantel durchaus schlechter wegkommen als vergleichbare Kabel mit sehr glatten Umhüllungen. Unter der Lupe ist bei diesen Hanf-Kabeln deutlich zu sehen, dass die Flechtung nicht so straff gewickelt ist. Andererseits ist dies auch ein Vorteil, denn dadurch erhalten die Kabel eine gewisse Elastizität. Hohe Flexibilität und gute Wickelbarkeit sind schließlich Aspekte, die bei der Nutzung neben klanglicher Eigenschaften eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

Instrumentenkabel mit Prüf- Zertifikat für „Straßentauglichkeit“

Cordial hat den ECOHEMP Hanf Gewebemantel in einem unabhängigen Prüflabor auf „Straßentauglichkeit“ testen lassen. Hier wurden neben der Reaktion auf Schmutz und Flüssigkeiten unter anderem ein simulierter Alterungsprozess von über zwei Jahren sowie weitere Testroutinen wie Abnutzung oder Reaktion auf UV-Licht durchgeführt. Einzelne Ergebnisse der verschiedenen Prüfszenarien sind hier nachzulesen.

Hochwertige Stecker für lange Haltbarkeit auf der Bühne

Die 6,35 mm NEUTRIK Klinkenstecker sind wie bei Cordial üblich von sehr hoher Qualität. Dennoch geht Cordial auch in diesem Bereich neue Wege. Bis auf die SilentPLUGs, die an ihrer rötlichen Farbgebung unverwechselbar zu erkennen sind, haben die zwei anderen Steckervarianten, ob gerade oder gewinkelt, ein eigens neu entwickeltes Design. Cordial nennt das „Shabby Chic Look“ und es soll die Besonderheit dieser ECOCORD-Kabel zusätzlich betonen. Der gräulich aussehende Metallschaft erinnert an die Patina auf old-school Metallteilen. Das sieht in meinen Augen ganz schön cool aus und macht zusammen mit dem grünen Gewebemantel einen ansprechenden Look. Und fast schon selbstverständlich: Kabelbinder gehören zum Lieferumfang.

Cordial ECOHEMP 6 PP-Silent Kundenbewertung: (1) 65,00 € bei

Was bringen aber der besondere Look und die bis auf die Spitze getriebene Nachhaltigkeit, wenn die Grundfunktion vielleicht nicht stimmig ist? Und das ist und bleibt eine saubere Signalübertragung ohne Störungen. Hier lässt Cordial bekannte top Qualität aus anderen Produktionsreihen einfließen. Der Leiterquerschnitt von 0,50 mm² ist doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Kabeln mit Gewebemantel. Eine doppelte Schirmung mit einem Geflechtschirm aus weniger leitendem Material minimiert die Aufnahme von Störgeräuschen. Die Kapazität „Leiter-Leiter“ gibt Cordial mit 88 pF/m ± 10 % an. Das ist ein niedriger Wert, der für transparente und klare Höhen spricht.

Die Cordial ECOHEMP Instrumentenkabel in der Praxis

Beim ersten Praxistest entscheide ich mich für die Kombination Yamaha THR10 (Amp) und Fender Stratocaster. Die Kabel werden jetzt vor allem in den von mir angefertigten Presets Clean und Brit Hi getestet. Kommt der glockig-helle, perlige Sound der Strat aus den Lautsprechern und wie klingen die typisch näselnden Zwischenpositionen im cleanen Amp Preset? Klar, die Strat ist nicht unbedingt allererste Wahl für Hi-Gain-Sounds, aber unzählige Gitarristen haben bewiesen, dass auch diese Bauform mit ihren Singlecoils richtig rocken kann.

Cordial ECOHEMP 3 PP Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 42,00 € bei

Das Klangergebnis kann nach verschiedenen Einstellungen und Pickup-Kombinationen überzeugen. Verglichen mit den Kabeln der Cordial Edition 25 in unterschiedlichen Längen sind für mich keine Unterschiede festzustellen. Ich höre transparente Bässe, soweit es die kompakten Lautsprecher im kleinen Yamaha Amp zulassen, und klare Höhen. Der zweite Testlauf mit meinem Palmer Fat 50 Röhrenamp mit 12 Zoll Speaker ist ebenfalls überzeugend. Hier richte ich meine Ohren vor allem auf die kräftige Basswiedergabe, die ohne Abstriche aus dem Eminence Govenor 16 Speaker tönt.

Nicht zu unterschätzen ist die nachfolgende Tortur der Kabel bei hochgedrehter Lautstärke am Amp. Mit der Schuhsohle rolle ich verschiedene Kabelwindungen auf dem Boden hin und her. Auch hier gibt es keine Störgeräusche und damit nichts zu bemängeln. Tipp: Probiert das mit euren Instrumentenkabeln an der Gitarre oder dem Bass einmal aus. Wenn es dabei knackt oder knistert, solltet ihr vielleicht mal das Kabel wechseln.