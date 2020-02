Genesis Pro – Ankündigung zum virtuellen Super-Synthesizer

Ummet Ozcan überrascht mit Software-Synthesizer Deluxe

Der DJ und Produzent Ummet Ozcan stellte am 02.02.2020 auf YouTube sein neustes Projekt vor: Genesis Pro. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine neue EP, sondern um einen Software-Synthesizer.

Was genau verspricht der Synth?

Genesis Pro ist ein hybrider Synthesizer mit 3 Oszillatoren, der sich verschiedenster Synthesizer-Formen annehmen kann. Dazu gehören subtraktive-, fm-, phase-distortion-, multiwave- und rom-Synthese, die man einzeln oder kombiniert im sogenannten Multi-Mode spielen kann. Dabei ist auch ein nahtloses Switchen zwischen den einzelnen Modi möglich und man kann die einzelnen Oszillatoren im Split-Modus auf dem Keyboard benutzen.

Darüber hinaus verspricht Ummet Ozcan, dass fast jeder der angezeigten Regler mehrere Layer an Einstellungen besitzt, die über das Multi-Display angezeigt werden können.

Genesis Pro wird 8 verschiedene Filtertypen, die analog klingen sollen sowie „14 high quality fx“ mit sich bringen. Hinzu kommen Modulationsmöglichkeiten über den eingebauten Step-Modulator, 4 ADSR-Envelopes und zwei LFO’s, die auf 100 verschiedene Ziele zugewiesen werden können. Darübrer hinaus gibt es eine Mastersektion, mit der auch Parameter wie „Wideness“, Limiting oder Panning kontrolliert werden können sowie ein „Layer FX“, der als vierte Oszillator fungiert. Dieser soll natürlich klingendere Sounds erzeugen wie unter anderem Glocken, Tiere, Regen und Donner.

Ein cooles Feature ist darüber hinaus noch der Alpha Knob, der angepriesen wird mit dem Spruch „One knob to rule them all“. Das ist in diesem Fall sogar korrekt, da man so viele Parameter, wie man möchte, auf diesen Regler legen kann um sie gleichzeitig zu steuern.

Natürlich hat der Genesis Pro einen eigenen Stepsequenzer und einen Arpeggiator, zu dem kann man ihn über externe Midi Sequenzer ansteuern. Dem Soft-Synth wurde auch ein intelligenter Chord-Mode verpasst. Dieser erinnert im ersten Moment an vergleichbares von Native Instruments, kann jedoch individuell angepasst werden. So sieht man im Video, dass die Anzahl und der Abstand der Halbtonschritte individuell verändert werden kann.

Sogar ein externes Effekt Plug-in wird mitgeliefert. Mit Dynamic-Link ist es möglich, den Software-Synthesizer auf externe Audio-Quellen reagieren zu lassen, so auch beispielsweise auf die eigene Stimme.

Ummet Ozcan stellt hiermit seine Contribution an die elektronische Musikwelt vor. 8 Jahre hat er daran gearbeitet und zumindest das Video und eine kurze Preview auf seiner Webseite gibt einen Einblick in die Komplexität seiner Kreation. Von einfachen Klängen bin hin zu komplexem Sounddesign soll hier für jeden etwas zu finden sein. Damit meint er wirklich für jeden. Dies spiegelt sich nicht nur im Umfang, der Komplexität und dem User-Interface wieder, sondern auch im Preis:

1€.

Ja, richtig gelesen. Genesis Pro soll für 1€ erscheinen. Ein symbolischer Preis für Ozcan, der damit seinen Teil beitragen möchte, da er bislang trotz seiner Releases und Auftritte keinerlei Tutorials für aufstrebende Künstler oder andere Unterstützung bereitgestellt hat.

Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, auch nicht auf welchen Betriebssystemen der Synthesizer laufen wird. Aber bei diesem Preis und dem Funktionsumfang kann man nur gespannt drauf warten. Laut seines Facebook-Postings wird es im nächsten Video eine Demonstration der Presets geben, wo wir dann sehen werden, was wohl alles so möglich ist.

Wer sich noch ein tiefergehendes Bild machen möchte und ein paar Hörproben lauschen mag, findet hier das Video: