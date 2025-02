Behringer RD-78, Analog Drum Machine nach Roland CR-78

Zur Auslieferung bereit

Nun kommt die Behringer RD-78 endlich doch noch. Die analoge Drum-Machine sieht zwar ihrem Vorbild, der Roland CR-78, überhaupt nicht ähnlich, ist dafür jedoch programmierbar und hat trotzdem auch für die damaligen Preset-Beats noch Platz.

Behringer RD-78 – eine programmierbare CR-78

Während das Gehäuse der RD-6 (dem Klon der TR-606) entlehnt wurde, haben sich die Entwickler bei der Schaltung jedoch dicht am Original orientiert. Die RD-78 bietet 15 Drumsounds und 34 Preset-Beats, die mit den Variation Fill-in, Rolling und Break aufgelockert werden können. Dafür lassen sich unterschiedliche Taktaufteilungen definieren, wann die Variation automatisch eingefügt wird. Außerdem können Fade-In und Fade-Out in je drei Stufen eingestellt werden.

Für die Sounds sind keine Parameter vorhanden, mit denen sich die Klänge verändern ließen. Es gibt nur Regler für die Lautstärke. Aber die Maschine besitzt 10 Einzelausgänge für eine individuelle Bearbeitung der Drums mit Effekten, Dynamics und Filtern.

Der Sequencer besitzt 32 programmierbare Patterns mit jeweils 16 Steps, die im Lauflichtverfahren eingegeben werden. Die Patterns können live gewechselt oder per Chain-Funktion zu einem Arrangement zusammengefügt werden.

Zur Synchronisation sind MIDI-I/O (DIN), USB und analoge Sync-I/O vorhanden. Für die Funktionen Start/Stop und Variation lassen sich jeweils Fußschalter anschließen.

Die Behringer RD-78 ist laut Mitteilung in der Auslieferung vom Werk, was in der Regel eine Verfügbarkeit im Handel von mehreren Monaten bedeutet. Der Preis ist mit 199,- US-Dollar angegeben.

An dieser Stellen weisen wir gern auf unsere sehr ausführliche Vintage-Story zur Roland CR-78 hin, die ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Ab hier die Meldung vom 28. Januar 2024

Mit der Behringer RD-78 kommt nun doch noch ein Klon der kultigen Drumbox Roland CR-78. Offenbar ist man schon dabei, die Vorproduktion vorzubereiten und stimmt sich derzeit mit den Beta-Testern dazu ab.

Behringer RD-78, Analog Drum Machine

Wie es bereits in dem ersten Posting von vor vier Jahren hieß, nutzt man für die Behringer RD-78 das Gehäuse der Behringer RD-6. Eigentlich gab es einen Ideenwettbewerb, bei dem man eigene Vorschläge für die Gestaltung einreichen konnte (siehe unten), aber man ist offensichtlich dann doch bei der ursprünglichen Idee geblieben.

Die Behringer RD-78 besitzt die Preset-Rhythmen des Originals und auch die Variationsmöglichkeiten der Beats, wie A/B, Fill-in, Rolling, Fade-in/out und Variation-Masure sind vorhanden. Ebenso lassen sich aber auch eigene Beats programmieren. Hier greift man auf das System der RD-6 (bzw. Roland TR-606) mit vier Skalen, Pattern Play/Write und die 16 Step-Tasten zurück.

Auf dem Foto machen die Drehschalter mit ihrer Beschriftung einen leicht gedrängten Eindruck. Auch die Beschriftung der Rhythmen sowie diverser Funktionen wirkt hier etwas klein. Vielleicht wäre das Format der RD-8 passender gewesen?

Ein wesentlicher Unterschied zum Vorbild sind die Lautstärkeregler für fast jedes Instrument. Nur einige Percussion-Instrumente werden paarweise geregelt. Außerdem hat die RD-78 neben dem Mix-Ausgang, zehn Einzel- bzw. Paarausgänge. Die Funktionen Start/Stop und Variation lassen sich offenbar auch mit Fußschaltern bedienen. Außerdem gibt es MIDI-In und MIDI-Out/Thru sowie einen USB-Port. Auf der Oberseite sind Sync-I/O und eine Kopfhörerbuchse vorhanden.

Laut Behringer hat man die exakt gleichen Schaltungen wie beim Vorbild umgesetzt, einschließlich der originalen Spulen und LC-Filter.

Wie lange es jetzt noch dauern wird, bis die Behringer RD-78 in den Handel kommt, wurde noch nicht mitgeteilt.

Ab hier die Meldung vom 27. Januar 2020

Behringer plant Nachbau der Roland CR-78

Behringer hat auf der Facebook-Seite nicht nur die Verzögerung bei der RD-9 bekanntgegeben, sondern auch einen Aufruf an die Community gerichtet, mit dem das Projekt eines Klons der Roland CR-78 ins Rollen gebracht werden soll.

Hier das Posting von Behringer:

CR78 question from Uli

We have received many requests to clone a CR78. We assume you’d love to have the original analog sound engines but don’t need the rhumba and foxtrot etc. rhythms as direct selectable presets as those could be stored in the sequencer.

What would you think if we use the RD-6 casing and sequencer and simply replace the upper section with the instruments from the CR78?

Perhaps we have some folks here who’d want to sketch something up and so you can all vote for the best design. The winner will get a free RD-6 that’ll be soon released.

That would we awesome ?

Uli

Die Umsetzung einer CR-78 Klangerzeugung im Gewand einer TR-606 (bzw. in dem Fall RD-6) erinnert sehr an Cyclone Analogic, die ihre TT-606 unter Beibehaltung des Konzeptes und des Sequencers in den TT-78 Beat Bot verwandelt haben. Offenbar schwebt Ähnliches auch Behringer vor. Das wäre allerdings etwas schade, da gerade die Preset-Rhythmen sehr viel von dem Charme des Originals ausmachen. Das Gleiche gilt für Features wie Metal Beat, die Add Voices Guiro und Tambourin, die Fill-in Automatik und die Kombinationsmöglichkeit zweier Rhythmen. Die Roland CR-78 ist eben mehr als nur ihre Sounds und ohne die besonderen Features wäre das originale Flair einfach futsch. Auch gilt es, das Problem der Einzelausgänge zu lösen, da die CR-78 mehr Sounds als die sechs Single-Outs der RD-6 besitzt. Ein kollektives Brainstorming soll hier zum einem Konsens führen, wenngleich man davon ausgehen kann, dass die Vorphase der Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten sein dürfte.

An dieser Stelle möchten wir auf den sehr ausführlichen und informativen Artikel zur Roland CR-78 von Autor Costello hinweisen, den ihr unter diesem Link findet. Dort gibt es alle Hintergrundinformation zu dem Beatbox-Klassiker. Aus den nur sehr wenigen verfügbaren Alternativen zum Original, die dort aufgeführt werden, lässt sich ableiten, dass eine Behringer Version sicherlich auf großes Interesse stoßen würde.

Wer sich an der Ideenfindung zu einer (vermutlich so benannten) RD-78 beteiligen möchte, kann auf der Facebook-Seite von Behringer einen Kommentar hinterlassen und vielleicht auch eine Skizze einreichen.

Ein erstes Rendering wurde schon von einem User eingeschickt.