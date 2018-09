Black Box: Roland CR-78 CompuRhythm

Metal Beat

“I like a machine that, when you switch it on, you light up. The Roland CR-78 certainly did that. Still does.” (John Foxx)

Happy Birthday, Roland CR-78! Vor 40 Jahren hat der japanische Musikkonzern die CR-78 auf den Markt gebracht. Rolands erste frei programmierbare Rhythmusmaschine war zugleich die weltweit erste, die mit einem Mikroprozessor ausgestattet war. Ohne Roland CR-78 keine Roland TR-808 oder Roland TR-909. Die jüngeren Schwestern sind mit Sicherheit flexibler, auch an ihren Kultstatus mag die Roland CR-78 nicht ganz heranreichen. Dafür sind die Preise für die CR-78 aber noch ganz von dieser Welt und nicht wie bei 808 oder 909 in ferne Galaxien entschwebt. Und auch die Roland CR-78 besitzt durchaus Charisma und ein unverwechselbares Design. Vor allem aber klingt sie extrem fett und typisch. Eine Drum Machine, mit der man auch heute noch viel Spaß haben kann und die die Kreativität beflügelt. Hier nun unsere Roland CR-78 Geburtstagsgeschichte.

Pandora’s box of nightmare

John Foxx hat der Roland CR-78 mit seinem bahnbrechendem Elektronik-Album „Metamatic“ aus dem Jahr 1980 ein musikalisches Denkmal gesetzt. Selten wurde sie in all ihren Möglichkeiten so ausgelotet, selten auch so stilbildend eingesetzt. Deshalb habe ich auch ein Zitat von ihm an den Anfang dieses Reports gesetzt. War für Foxx die Roland CR-78 eine einzige wunderbare Quelle der Inspiration, haben andere Musiker und Produzenten den Drumcomputer durchaus auch nüchterner betrachtet.

Schon als die Roland CR-78 frisch auf den Markt kam, hatte sie einen kurzen, aber wirkungsvollen Auftritt. Für das Intro von Blondies Nr.1-Hit „Heart of Glass“ wählte Produzent Michael Chapman die CR-78. Ein reines Vergnügen war das anscheinend nicht: „We went into New York’s Record Plant in June 1978, but the sound I wanted turned out to be a Pandora’s box of nightmares. The first step was get the tempo right. I had this Roland drum machine that I wanted to use in sync with Clem Burke’s drums. You hear the machine on the opening.” (Marc Myers: How Blondie Created ‘Heart of Glass’, Wall Street Journal, 3. März 2015)

Der Phil Collins-Effekt

Weltberühmt wurde Rolands Rhythmusmaschine im Februar 1981, als Phil Collins sein erstes Soloalbum „Face Value“ veröffentlichte. Der Song „In the Air tonight“ baut auf einem hypnotischen Groove (Preset Disko 2 ohne Snare) der Roland CR-78 auf, der dann von einem ebenso berühmt gewordenen Tom-Lauf mit Gated Reverb unterbrochen wird. Im Rolling Stone (März 2016) analysierte Collins die Zweischneidigkeit dieses Erfolgs: „Der Song wurde, mit dieser Maschine, ein Hit, das Gerät auf mich gemünzt. That and „In The Air“ killed it for everybody else. Wann immer der Sound auf einer anderen Platte zu hören war, dachte man: Das ist diese In-The-Air-Sache.“

Mehr als Bossa und Cha-Cha-Cha

Selbstbewusstsein ist eine schöne Sache; aber sei ganz unbesorgt lieber Phil: You didn’t kill it for everybody else! Im Gegenteil: Dir kommt das Verdienst zu, dass die CR-78 überhaupt erst richtig wahrgenommen wurde. Als die Drum Machine 1978 auf den Markt kam, werden viele gedacht haben: „Noch so’n Klopfgeist für Alleinunterhalter mit Bossa Nova, Cha-Cha-Cha und langsamen Walzer.“

Natürlich gab es Ausnahmen: Neben Blondie fanden sich weitere prominente Nutzer der Roland CR-78. Im Jahr 1980 setzten etwa OMD den Drumcomputer auf „Enola Gay“ ein, Genesis auf dem Duke-Album beim Song „Duchess“ und Visage bei „Fade to Grey“. Gary Numan hat auf Telekon (1980) gleich bei drei Songs von der CR-78 Gebrauch gemacht. Aber erst als „In the Air tonight“ erschien, war die CR-78 auf einmal in aller Munde. Oder auf jedermanns Gear List.

Und wem damals Phil Collins nicht cool genug war, der kam vielleicht bei Ultravox („Vienna“ von 1981) oder ihrem ehemaligen Sänger John Foxx auf den Geschmack. Interessanterweise nahm John Foxx für sich ebenfalls in Anspruch, „Mr. Roland CR-78″ zu sein: „And it was all mine – no-one else had ever used it so prominently, or in quite the same way.“ Da möchte ich John Foxx zustimmen, auch wenn sicher ungleich mehr Musikhörer den Collins-Hit kennen, als „Underpass“ von John Foxx.

Von Simple Minds bis Radiohead

Bei den Simple Minds kann man die CR-78 auf „New Gold Dreams“ hören, bei Soft Cell auf „Tainted Love“ und bei Joy Division auf „Decades“ (Closer). Joy Division-Drummer Stephen Morris hasste zwar die Programmierung der CR-78, aber er liebte ihren Sound: „I really liked the sound of drum boxes like the Minipops, the CR78 and the old Wurlitzer ones… It’s a bit like a 1950s film, the vibe I get off them. I love the ones that don’t sound like drums, I like their crude attempts at Latin percussion.“ (The Electricity Club, 15. März 2011)

Underworld, Chromeo, Air, Moby – sie alle haben die Roland CR-78 eingesetzt „and too many 90s Techno tracks to count“. (Zitat: Samples from Mars) Und zuletzt haben Radiohead die CR-78 angeworfen, um ganz entspannt zu jammen.

Gegen Ende des Artikels gehe ich auf die Rezeptionsgeschichte der Roland CR-78 an drei Beispielen noch einmal genauer ein. Aber jetzt wollen wir das Geburtstagskind erstmal richtig vorstellen.