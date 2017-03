Black Box: Sequential Circuits Studio 440

Vorwort

Liebe Leser,

immer wieder tauchen Fragen zur Farbgebung unserer „BOX“ Serie auf.Grundsätzlich steht die „BOX Serie“ für Vintage-Produkte der Synthesizer- und Recording-Szene der 70er bis 90er Jahre. In die BLUE BOX Reihe fallen analoge bzw. analog-hybride Synthesizer. In der GREEN BOX Reihe finden Sie vor allem digitale Synthesizer und Sampler. Und als BLACK BOX bezeichnen wir Drumcomputer und Hardware-Sequencer-Ikonen aus jenen Tagen.

Heute stellen wir Ihnen Sequentials Produktionsmaschine STUDIO 440 vor. Dieses Allround-Talent darf sich getrost in die Riege der Klassiker wie EMU SP12/1200 und AKAI MPC60 einreihen.

Der durchschlagende Erfolg blieb dem STUDIO 440 aber verwehrt. Noch bevor alle Kinderkrankheiten durch Software-Updates beseitigt wurden, schloss die Firma Sequential Circuits für immer seine Tore. Was einst mit dem Prophet-5 geradezu kometenhaft begann, endete schließlich mit einer Übernahme durch den Konkurrenten Yamaha. Die beiden letzten Highlights des Unternehmens, STUDIO 440 und der Studiosampler Prophet 3000, konnten die Talfahrt leider nicht mehr stoppen, obwohl sie eigentlich das Zeug dazu gehabt hätten.

Ich erinnere mich gut, als ein guter Freund ca. 1987 damals seine gesamten Ersparnisse opferte, um für ein gemeinsames Musikprojekt ein STUDIO 440 zu erwerben. Es war wohl ein Ladenhüter geworden, daher konnte er es zu einem Schnäppchenpreis von ca. 4.000 DM erwerben und das geplante Auto wurde für Jahre zurück gestellt.

Selten hat ein neues Musikinstrument bei uns nur durch seine bloße Anwesenheit für einen so unglaublichen Motivationsschub gesorgt wie damals diese schwarze Box. Schon bei den ersten selbst eingespielten Sequenzen glaubten wir, einen Groove und einen Druck zu hören, wie wir ihn zuvor noch nie wahrgenommen hatten. Nichts, aber auch gar nichts klang in unseren Ohren so authentisch und durchsetzungsfähig wie der Sound aus unserem STUDIO 440.

Das ist nun 30 Jahre (!!!) her. Inzwischen hatte ich die Möglichkeit, das STUDIO 440 erneut zu testen (die Bilder stammen tatsächlich von meinem eigenen Exemplar). Der Gebrauchtmarktpreis war mir relativ egal, denn ich konnte es kaum abwarten, diesen Sound-Schatz wieder in meinem Händen zu halten und loszulegen. Und dann? Klar, pure Ernüchterung. Die Faszination von damals stellte sich einfach nicht mehr ein. Der Sound war druckvoll und crisp, ohne Zweifel, aber ganz ehrlich, nichts, was man nicht auch mit BATTERY oder einer ähnlichen Software hinbekommen würde. Das Einzige was mir blieb, ich sampelte die Original-Library am Ausgang des STUDIO 440 ab, erstellte einige hübsche Bilder und verkaufte das schöne Stück schließlich weiter.

Und nun … noch während ich diese Zeilen schreibe, denke ich so klammheimlich bei mir selbst: „Mensch, was für ein großer Fehler!“

Viel Spaß nun beim folgenden Artikel, den uns „Zeitzeuge“ Richard Aicher zur Verfügung stellte, der damals selbst als Autor für renommierte Fachmagazine schrieb und diesen Test verfasste, lange bevor es das Internet gab.