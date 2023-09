Kult-Drums & Chromatic Bass

Für die Roland TR-8S und die TR-6S wurde jeweils ein Firmware-Update veröffentlicht, mit dem Drum-Maschinen die Sounds der kultigen Drumbox CR-78 sowie einen chromatisch spielbaren 808-Bass erhalten.

Roland TR-8S / TR-6S Update mit CR-78 und 808-Bass

Die Reinkarnation der Kultmaschine CR-78 hat in Rolands Repertoire noch gefehlt. Während die gesamte TR-Serie schon vorhanden war, hat es nun auch die berühmte Box geschafft. Insgesamt handelt es sich 14 Instrumente: Bass Drum, Snare, Rim Shot/CL, Hihat, Cymbal, Metalic, Low Conga, Low Bongo, High Bongo, Claves/RS, Maracas, Tam 1/2, Cowbell, Guiro 1/2.

Unter diesem Link könnt ihr die ausführliche Amazona.de-Vintage-Story zur Roland CR-78 nachlesen.

Die Klänge sind mit der ACB-Technologie modelliert und können daher auch in Parametern wie Tune, Decay, Snappy verändert werden, was beim Original nicht möglich war.

Man kann mit den Sounds einerseits die originalen Patterns spielen, die in diversen Hits der 80er-Jahre zu hören waren, aber natürlich auch gänzlich neue Beats programmieren, die die CR-Drums mit den Möglichkeiten der TR-8S kombinieren.

Die andere Neuheit ist ein chromatisch spielbarer Bass, der aus dem Modell der TR-808 Bass Drum abgewandelt wurde und in der Kategorie „Bass“ zu finden ist.. Speziell bei Drum&Bass wurde eine 808-Kick gern gesampelt und über eine Tastatur gespielt. Hier wird der Sound über Motion Recording in der Tonhöhe verändert, wobei der Pitch-Regler quantisiert ist.

Außerdem wurde der kostenlose TR-Editor überarbeitet, mit einem Compact Mode ausgestattet und an das Firmware-Update angepasst.

Für die Roland TR-8S trät das Firmware-Update die Versionsnummer 3.00, für die TR-6S ist es Version 2.00.