Roland TR-Editor, Software für TR-8S & TR-6S

Kostenloser Editor/Librarian

Der Roland TR-Editor ist eine Editier- und Librarian-Software für die Drum-Maschinen TR-8S und TR-6S. Mit einer graphischen Bedienoberfläche und besserer visueller Rückmeldung soll sich der Workflow verbessern und die Verwaltung von Patterns, Projekten und Drum-Kits übersichtlicher gestalten.

Die Testberichte zur Roland TR-8S und zur Roland TR-6S findet ihr unter diesen beiden Links.

Der Standalone-Software (macOS und Windows) besteht aus Menü-Seiten: Overall, Inst, EFX, Kit, und Pattern. Es können also nicht nur Drum-Kits und Instrumente editiert werden, sondern auch Patterns programmiert und Bewegungen für Sound- und FX-Parameter in diese eingezeichnet werden. Über Undo- und Redo-Funktionen lassen sich Arbeitsschritte schnell rückgängig machen bzw. für einen Vergleich wieder herstellen.

Im Librarian wird der gesamte Inhalt der TR angezeigt. Über eine Filterfunktion kann man nach Instrumenten und Soundengine-Typen (ACB, FM, Sample, User) die Sounds auflisten und sortieren. Außerdem lassen sich Patches, Drum-Kits und Projekte mit der Computer-Tastatur schnell umbenennen.

Der Roland TR-Editor kann gleichermaßen mit der TR-8S wie auch der TR-6S genutzt werden, da sie mit der gleichen Engine arbeiten. Es gibt keine zwei Versionen. Der einzige Unterschied ist nur die Anzahl der Instrumente. Die Software kann ab sofort kostenlos von der Roland Website herunter geladen werden.