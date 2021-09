Zwei weitere TR-Klassiker in der Cloud

Mit den Roland TR-707 / TR-727 Software Rhythm Composers gesellt sich nun auch das legendäre House-Duo für Drums und Percussion zu den anderen TR-Emulationen in der Roland Cloud. Nachdem es die 7X7-Drums bereits als Erweiterung für die Roland TR-8 gab bzw. sie im Content der TR-8S von vornherein enthalten sind, ist der jetzige Schritt zur Software nur logisch.

Vintage-Storys zu den originalen Drum-Machines TR-707 undf TR-727 findet ihr unter den Links.

Die beiden Software-Versionen der TR-707 und der TR-727 sind, inklusive dem LC-Display, den Vorbildern in wahlweise originaler oder gealterter Optik nachempfunden und arbeiten mit den originalen Sample-ROMs (8 Bit / 25 kHz) der Drum-Maschinen aus den 80ern. Roland gibt auch hier die Verwendung der Analog Circuit Behavior-Technologie (ACB) für die präzise Nachbildung der Original-Hardware an, womit in diesem Fall die intern nachgeschaltete, analoge Decay-Steuerung, Volume-VCAs und D/A-Wandler sowie Unzulänglichkeiten der alten Digitaltechnik gemeint sind.

Die beiden Instrumente enthalten neben den Sounds auch die originalen Patterns. Natürlich wurden auch weitere Patterns und Kits hinzugefügt. Audio- und MIDI-Patterns lassen sich per Drag&Drop direkt in die DAW übertragen.

Die Sounds der TR-707 bzw. der TR-727 können mit Tuning, Decay, Gain, Panorama und in der Sample-Rate eingestellt werden, wodurch mit den Emulationen ein größeres Spektrum als mit den Vorbildern möglich ist. Bei der Bass-Drum gibt es zusätzlich einen Attack-Parameter und bei der Snare-Drum einen Snappy-Parameter. Die PCM-Clock lässt sich global für alle Instrumente im Bereich von 6,25 kHz bis 100 kHz verstellen.

Zusätzlich zu der bekannten Flam-Funktion, für die es hier neun verschiedene Typen gibt, wurden auch Sub-Steps, Last Step und undividueller Shuffle implementiert, was für jedes Instrument bzw. jede Spur separat eingestellt werden kann.

Für die Step-Programmierung der Beats lässt sich der Sequencer-Teil aufklappen, so dass alle Instrumente und Spuren gemeinsam und übersichtlich dargestellt sind. Es gibt Mute-, Solo- und Shuffle-Einstellungen pro Instrument sowie Accent und Velocity pro Step.

Die Plug-ins sind in den Formaten VST3, AAX und AU verfügbar und bieten die native Unterstützung für Apple Silicon.

Für die Roland TR-707 / TR-727 Software stehen für 30 Tage gültige Demoversionen kostenlos zur Verfügung. Die Plug-ins sind in den Memberships Pro (zwei Instrumente pro Account) und Ultimate enthalten. Alternativ kann ein Lifetime Key für 149,- pro Plug-in erworben werden. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Software Rhythm Composers TR-707 und der TR-727 um zwei separate Plug-ins handelt, die einzeln zu erwerben sind.

