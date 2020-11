Behringer RD-6, Firmware-Update für die Analog Drum Machine

OH-Decay, Sweep Erase, Bug-Fixes

Kurz nach dem Firmware-Update für die RD-8 legt Behringer auch bei der RD-6 nach und spendiert der kleinen Drum-Machine ein paar neue Features und Bugfixes.

Die RD-6 hatten wir bereits im Test, den ihr unter diesem Link nachlesen könnt. Das Firmware-Update 1.0.4 erweitert den Klon der Roland TR-606 um folgende Funktionen:

– Für die Open-HiHat kann das Decay, das sonst vom Tempo des Sequencers bestimmt wird, nun manuell mit Hilfe der Function-Taste und dem Tempo-Regler eingestellt werden.

– Im Pattern-Write-Modus gibt es jetzt eine Sweep-Erase-Funktion, mit der alle Steps des ausgewählten Instruments gelöscht werden.

– Außerdem werden im Pattern-Write-Modus nun Noten, die über MIDI-In eintreffen, aufgezeichnet.

– Der im Test angemerkte Bug, der die MIDI-Note des Claps am MIDI-Out nicht ausgab, wurde korrigiert.

– Die Ansprache auf MIDI-Noten bei laufendem Sequencer funktioniert nun korrekt.

Für das Firmware-Update wird die aktuelle Version der Synthtribe-App (hieß zuvor Synthtool) benötigt, die auf der Behringer-Website zum Download bereitsteht.

Ab hier die Meldung vom August 2020

Behringer kündigt die bevorstehende Auslieferung der RD-6 an. Darüber hinaus wird die Drum-Machine, wie auch schon die TD-3 Bass Line, in verschiedenen Farben erhältlich sein. Ganze 10 verschiedene Varianten sind verfügbar. Neben dem Original-Grau gibt es auch Rot, Gelb mit Acid Smiley, Blau, Schwarz, Violett sowie vier Varianten mit transparentem Gehäuse: Rot, Orange, Blau und Giftgrün.

Laut dem Posting auf Behringers Facebook-Seite sind die Geräte versandbereit im Werk und sollten somit in Kürze (4 bis 5 Wochen) auch im Handel sein.

Und so sehen die gelbe und die transparent-grüne RD-6 in der Großaufnahme aus:

Ab hier die Meldung vom Januar 2020

Da ist sie, die Behringer RD-6 Analog Drum Machine. Wie man es schon aus dem Teaser erahnen (und sich auch so denken) konnte, hat Behringer nun noch die Roland TR-606 Drumatix geklont. Electro-Freude für Electro-Freunde.

Die Behringer RD-6 ist in dem gleichen Gehäuse wie die Behringer TD-3 Bassline untergebracht. Es ist den Vorbildern ähnlich, aber nicht identisch, da es auch funktionell ein paar Abweichungen gegenüber den Originalen von Roland gibt.

Die RD-6 ist hat eine rein analoge Klangerzeugung mit acht Sounds. Zusätzlich zum originalen Drumkit gibt es den Clap der Boss DR-110. Dieser muss zwar beim Programmieren von der Cymbal aus umgeschaltet werden, hat aber, wie man im Demo (am Ende) sehen kann, eine eigene Spur und kann parallel zum Cymbal genutzt werden. Alle Instrumente lassen sich in der Lautstärke mit eigenen Reglern einstellen. Nur die beiden Toms sowie Cymbal und Clap teilen sich jeweils einen Regler. Eine Erweiterung der Sounds, wie sie einige modifizierte TR-606-Modelle bieten, gibt es aber nicht. Wie bei der Behringer TD-3 ist auch hier ein integrierter Distortion vorhanden, der in der Verzerrung und im Klang geregelt werden kann. Der Sequencer hat 64 Steps und es gibt eine Accent-Spur.

Anschlussseitig sind MIDI-In/Out und USB sowie Mix- (als 6,3 mm Buchse) und Einzelausgänge (als 3,5 mm Buchsen) für die Sounds vorhanden, wobei sich open und closed Hihat sowie die beiden Toms jeweils einen teilen. Auch ein Fußschalter für Start/Stopp lässt sich anschließen. Auf der Oberseite befinden sich Patch-Buchsen für Sync-In/Out, etwa zum Synchronisieren mit der TD-3, sowie Trigger-Ausgänge von den beiden Toms.

Angaben zur Lieferbarkeit und dem Preis gibt es noch nicht, aber man kann vermuten, dass die Behringer RD-6 wie die TD-3 149,- Euro kosten wird.

Ab hier die ursprüngliche Meldung:

Entgegen unserer ersten Annahme, Behringer würde mit seinem neuen Teaser

seine bereits angekündigte RD-9 präsentieren, haben wir uns nun durch die Leserkommentare von überzeugen lassen, dass es sich wohl doch um einen Klon von Rolands berühmter TR-606 handeln würde,

Behringer RD-6 Drumcomputer

So müsste das Teil dann wohl lauten – analog (im doppelten Wortsinn) zu den bereits präsentierten Behringer Drumcomputern RD-8 und RD-9.

BLUE BOX Report Roland TR-606

In seinem ausführliches Bericht zur TR-606 hat Thilo Goldschmitz die Historie des Klassikers so zusammengefasst:

Verschiedenen Quellen nach zu urteilen, wurden ca. 30.000 Stück produziert. Der damalige Preis belief sich auf 150 Pfund Sterling. Gedacht, um zusammen mit der 303 für Gitarristen den Schalgzeuger und Bassman zu mimen, blieb der Erfolg jedoch bekanntermaßen aus. Diese Kisten klangen halt überhaupt nicht natürlich und fielen so bei den Musikern dieser Zeit durch. In der Tat ist der Klang der 606 sehr Elektro und wurde damals wohl eher als minderwertig empfunden.

Auch entwickelt sie nicht den Druck einer 808 oder 909 und hat auch nicht denselben edlen Charme wie der große Bruder 808. Als 808 der armen Leute gebranntmarkt, ist die 606 eher direkt, ehrlich und auch ein wenig schmutzig. Heutzutage sind natürlich analog erzeugte Drum Sounds gefragt, und auch eine einfache 606 bereichert jedes Projekt um eben diese bestimmte Elektro Klangfarbe.

Auch heute noch ist die 606 recht günstig zu haben und rangiert so um die 240 Euro in der Bucht. Es fällt jedoch zunehmend auf, dass vermehrt veränderte 606 angeboten werden, die etwa Einzelausgänge für die Instrumente oder sogar Möglichkeiten bieten, die einzelnen Instrumente in ihrem Klang zu verändern. Diese erzielen dann schon mal Preise von über 400 Euro – gerechtfertigt? Wir treten den Test an und haben eine 606 zunächst Circuit Benden lassen. Von mir wurden dann im Nachhinein die Einzelausgänge sowie Möglichkeiten zum Verstellen der wichtigsten Instrumente nachgerüstet.

Behringer RD-6 Drumcomputer

Die original TR-606 hat tatsächlich einen vollkommen eigenen Klangcharakter, der nicht mit TR-808 oder TR-909 zu vergleichen ist. Insofern wäre es sicher wünschenswert, wenn Behringer auch diesen Klassiker reproduziert. Warum aber kommt denn nun offensichtlich die Behringer RD-6 vor der Behringer RD-9 auf den Markt?