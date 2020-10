Behringer RD-8 – Drum Machine bekommt Firmware V 2.0

Note Repeats lassen sich nur aufzeichnen wenn bereits ein Step gesetzt ist.

Auch lässt sich jetzt die Zeiteinteilung (1/8, 1/16 etc.) nicht mehr im laufenden Betrieb ändern, wenn extern „gesynct“.

Dafür gibts keine glitches wenn man zwischen Pattern in unterschiedlicher Auflösung wechselt…

Sync-Probleme hatte Ich hier eh nicht wahrgenommen. Hab stehts ne analoge Clock genutzt, über MIDI dann zusätzliche Töne getriggert.

Insgesamt finde Ich es positiv das weiter an der Firmware gearbeitet wird.

Bei dem Preis ist das nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.

Die RD-6 brauchte bisher gar kein update. Das lässt doch für die Zukunft(RD-9) hoffen.