First Look: Behringer TD-3 Bass Line, Nachbau der Roland TB-303

Haptik, Farben, Sound - Preview!

Bereits heute Vormittag hatten wir diese Story gelauncht, nachdem im Thomann Online-Shop die Behringer TD-3 (zumindest für kurze Zeit) gelistet war.

Was wir nicht wussten, das Listing passierte ungewollt und war auch noch nicht vollständig.

Roland TB-303 Liebhaber, die beim Anblick der roten und blauen Version der TD-3, bereits Schnappatmung bekommen haben „… was, keine silberne Version?“, denen können wir nun Entwarnung geben.

DIE BEHRINGER TD-3 GIBT ES AB SOFORT AUCH IN SILBER

Und bevor wir uns den Details der TD-3 nähern sowie einen ersten Praxis-Eindruck verschaffen

Schauen wir uns zunächst einmal die technischen Daten der Behringer TD-3 an:

Fact-List der Behringer TD-3

Die Behringer TD-3 wurde durch und durch analog aufgebaut. Genau wie das Original. Ebenso entsprechen auch die Features und die Funktionen 1:1 dem Original. Angeblich soll als einzige Abweichung noch eine abrufbare Random-Funktion enthalten sein, doch bislang blieb uns die verborgen. Wer sich genauer mit der Klangerzeugung auseinandersetzen möchte, dem sei der BLUE BOX Report zum Original empfohlen: Roland TB-303 HIER KLICKEN.

Bei den Anschlüssen gibt es zum Glück noch die sinnvolle Ergänzung eines USB-MIDI sowie MIDI In und Out. Das haben sich so manche TB-303 Besitzer eh gewünscht und teilweise sogar aufwendig nachrüsten lassen.

voll analoger Signalweg aus VCO, VCF und VCA

VCO umschaltbar zwischen Sägezahn- und Rechteck-Schwingungsform

4-Pol Tiefpassfilter mit Resonanz

VCF-Envelope-Intensität und Envelope-Decay regelbar

regelbarer Accent

integrierter Verzerrer mit Klangregelung

16-Step-Sequencer mit 250 Pattern-Speicherplätzen

Arpeggiator

Poly-Chaining von bis zu 16 Geräten möglich

Audioeingang zur Klangbearbeitung externer Quellen: 3,5 mm Klinke

Sync In & CV/Gate-Ausgänge: 3,5 mm Klinke

Stereo-Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinke

Line-Ausgang: 6,3 mm Klinke

USB-MIDI und MIDI In/Out

Farbe: Rot & Blau (Silber derzeit nicht verfügbar)

inkl. Netzteil (9 Volt, DC)

Haptik der Behringer TD-3

Die Behringer TD-3 ist erschreckend leicht. Das meine ich so, wie ich es schreibe. Sogar das Original (auch kein Schwergewicht) bringt mehr Gramm auf die Waage. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Behringer TD-3 trotzdem einen wertigen Eindruck macht.

Die Drehknöpfe wackeln nicht und bieten einen angenehmen Widerstand. Die Tasten haben einen wunderbaren Druckpunkt und in die Buchsen gesteckte Kabel rasten knackig ein. Da ich heute nur zwei Stunden Gelegenheit hatte, das Teil auszuprobieren (ist leider nicht meine), gab es keine Möglichkeit, das Gehäuse aufzuschrauben und sich das Innere mal genauer anzusehen.

Das passiert aber noch – versprochen. Bis in ca. 2 Wochen liefere ich einen weiteren Test nach, der sich dann mit einem direkten Vergleich zum Original und zu den berühmtesten Klonen annimmt. Allen voran der hoch gepriesenen Din Sync RE-303, den mein Kollege DSL-man bereits im Februar dieses Jahres getestet hatte.

Der Sound der Behringer TD-3 im Hörtest

Ganz ehrlich – und ich bin KEIN Behringer Fanboy!!! Der Sound ist HAMMER!!! Leider hatte ich heute keine Gelegenheit eines A/B-Vergleichs mit dem Original, aber ich besitze das Original nun seit 15 Jahren und mache regelmäßig damit Musik. Die Behringer TD-3 ist – rein nach meinem Höreindruck – der pure Wahnsinn.

Ich kenne auch einiges an Klonen – oder manche schimpfen sich ja auch nur so und sind weiter weg von der TB-303 als ein Minimoog. In der Regel hört man den Unterschied spätestens bei der Resonanz, bei gesetzten Accents und bei der Wucht der Bässe.

In allen drei Disziplinen konnte mich die Behringer TD-3 komplett überzeugen. Zieht man noch den Preis in Betracht, kann ich nur sagen: „Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?“ Also mal ehrlich, da sieht eine Roland TB-3 oder eine Roland Boutique TB-03 dagegen genau so alt aus wie eine xOxOxbOx.

Ich habe mal ein paar Soundbeispiele erstellt, damit ihr euch selbst ein Urteil machen könnt.

Lieferzeiten und Verfügbarkeit

Ich würde mal schwer davon ausgehen, dass sich die erste Charge, die heute bei Thomann online gegangen ist, in wenigen Tagen ausverkauft sein wird. Ich vermute einen ähnlichen Andrang wie bei der Behringer RD-8. Während Crave, MS-1, K-2 und Pro-1 jetzt nicht auf Anhieb reißenden Absatz gefunden haben und durchgehend lieferbar sind, würde ich mal sagen, dass die TD-3 bei dem Preis und dem Sound verdammt begehrt sein wird.

Die Lieferzeit der Charge wird von nun ab ca. 2 bis 3 Wochen dauern. Der Preis des Behringer TD-3 beträgt 149,- Euro. Wann die zweite Charge in Deutschland aufschlägt, steht dann wohl in den Sternen.

SILBER, ROT und BLAU ist dem Kasperl seine Frau

Was mich heute Vormittag am meisten erstaunt hatte, den Behringer TD-3 gäbe es nur in den Gehäusefarben BLAU und ROT. Dem ist zum Glück nicht so. Ob wirklich alle drei Farben gleichzeitig ausgeliefert werden, weiß ich natürlich nicht.

Vor mir liegt übrigens die rote Variante (ich persönlich werde mir ganz sicher die silberne Version kaufen). Zunächst war ich ein wenig … wie sag ich das jetzt … „verwirrt“. Klar, ich hatte ja einen silbernen Klon erwartet. Mit der Zeit stellte sich dann aber die Gewöhnung ein und schließlich sogar eine gewisse Vorliebe. Das TD-3 Rot ist etwas dunkler als das kreischende MS-1 Rot. Durch die silbernen Akzente kommt das echt gut und erinnert irgendwie an eine moded 303.

Hier nun ein paar Bilder von allen drei derzeit bestellbaren Varianten:

Behringer TD-3 in Rot

Behringer TD-3 in Blau

Behringer TD-3 in Silber

Bis zum ultimativen Soundvergleichstest bleiben uns noch ein paar Wochen. Sollte einer von euch das Teil schon früher in den Händen haben – ein Lesertest wäre wie immer eine tolle Ergänzung und wir auch ganz sicher hier schnell verlinkt.

Die Behringer TD-3 on YouTube

Pünktlich heute um 18 Uhr haben einige Behringer-Endorser ihre fertig produzierten TD-3 Videos ins Netz gestellt. Na dann mal los und viel Spaß.