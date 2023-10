Gibson 70s Flying V und Explorer E-Gitarren

Gibson 70s Explorer & Flying V

Heidehai, das sieht ja lecker aus. Ich persönlich bin an der Front einfach ein Stück weit Fanboy – wenn Gibson die nostalgische Schiene fahren, geht was bei mir an. Und bei der 70s Flying V gilt das diesmal besonders.

Die Siebziger haben sich tief in das kulturelle Gedächtnis der Rockmusik eingebrannt – nicht wenige nennen sie die goldene Dekade des Rock. Jetzt lässt Gibson mit seiner neuen 70s-Serie die Hardrock-Legenden Flying V und Explorer aus diesem Jahrzehnt wiederaufleben. Diese Gitarren sind nicht nur ein Spiegelbild der Ästhetik ihrer Zeit, sie verkörpern auch den Klang aus der Ära. Schauen wir uns das mal genauer an.

Das sofort erkennbare Finish „Antique Natural“ schmückt sowohl die Flying V als auch die Explorer, verfeinert mit Details, die den typischen Siebzigerjahre-Charme ausmachen. Beide Gitarren sind solidbody und kommen mit einem Korpus und Hals aus Mahagoni sowie einem Griffbrett aus Palisander.

Gibson 70s Flying V

Die Gibson 70s Flying V im speziellen Antique Natural Finish sticht jedoch in einigen Aspekten hervor. Beim genauen Betrachten fällt der crème-farbene 3-Wege-Schalter auf, der sich von der schwarzen Originalvariante unterscheidet. Dazu kommen die 70s Tribute Humbucker mit Orange Drops Kondensatoren, die speziell entwickelt wurden, um den typischen Siebziger-Sound nachzubilden. Auch das Pickguard zeigt leichte Abweichungen im Design. Ansonsten sind sowohl die Mensur (628 mm) als auch die Bünde (22 Jumbo) und die verchromte Hardware, einschließlich der Aluminum Nashville Tune-O-Matic Brücke und Stop Bar, bei beiden Modellen identisch. Die Flying V im besonderen 70s Design ist bei Thomann zum Preis von 2.699 Euro inklusive Koffer erhältlich.

Gibson 70s Explorer

Auch die 70s Explorer unterscheidet sich in Nuancen von ihrer „normalen“ Antique Natural Schwester. Abgesehen von den 70s Tribute Humbuckern, die auch hier den authentischen Siebzigerjahre-Klang sicherstellen, gibt es beim Schalter wieder den crème-farbenen Look. Die Reglerkonfiguration bleibt klassisch – separate Lautstärkeregler für jeden Tonabnehmer und ein gemeinsamer Tone-Regler. Dieses Modell ist für 2.799 Euro bei Thomann verfügbar, inklusive Koffer.

Preis und Verfügbarkeit der Gibson 70s E-Gitarren

Wer also den klassischen Rocksound und das Gefühl der Siebziger sucht, wird mit diesen Gibson-Modellen sicherlich glücklich. Beachten sollte man allerdings eine Lieferzeit von 4-5 Wochen. Ein kleiner Preis für ein Stück Musikgeschichte.