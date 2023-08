Gibson legt Rick Beato Signature Les Paul wieder auf

Rick Beato bekommt neue Signature Les Paul

Rick Beato „nur“ als YouTuber zu bezeichnen, wäre wohl völlig unangemessen, auch wenn die meisten ihn nur von dort kennen dürften. Nein, er ist vielmehr ein Multitalent als Musiker, Producer, Songwriter, Tontechniker und als fantastischer Gitarrist. Letzteres demonstriert er gern und oft auf seinem YouTube-Kanal, wenn er eben mal komplexe Soli analysiert, oder in seinen beliebten Shorties Tipps und Tricks für Technik, Tonleitern und Gehörbildung demonstriert. Sein Kanal hat mittlerweile an die 3,7 Millionen Abonnenten und seine bisherigen Signature-Instrumente sind schon längst vergriffen. Also liegt es nahe, dass Gibson und Rick ihre Zusammenarbeit erneut aufnehmen, um eine werbeträchtige Partnerschaft nicht ungenutzt zu lassen. Was bietet die neue Rick Beato Signature Les Paul?

Rick Beato Signature Les Paul in Burgundy

Beim neuen Gibson Rick Beato Signature-Instrument handelt es sich wieder um eine Les Paul Double Cut mit zwei P90-Pickups. Nachdem das erste Modell in TV Yellow und das letzte Modell in Pelham Blue verfügbar waren, hat sich Rick nun für eine Farbe nahe seiner geliebten ’65er Vintage SG entschieden. Sparkling Burgundy heißt die Farbe und wirkt um einen riesigen Faktor klassischer, als die beiden Vorgänger. Sehr reizvoll ist die Tatsache, dass das Holz vor dem Lackieren nicht verfüllt wurde und das Holz auf diese Weise sicht- und fühlbar ist.

Was ist dran, an der Rick Beato Signature Les Paul

Im Vergleich zur typischen Les Paul ist der Body um 1,5″ dünner, was eine deutliche Gewichtsersparnis zur Folge haben dürfte. Die sonstigen Specs sind nicht ungewöhnlich, wir finden eine Tune-O-Matic Bridge und ein Stop Bar Tailpiece auf einem Mahagonikorpus, ein weißes Binding am eingeleimten Hals, ein Griffbrett aus Palisander und 22 Medium Jumbo Bünde. Also alles, „what makes a guitar great“, um Rick Beato mal falsch zu zitieren.

Das einzige Feature, welches die Rick Beato Signature Les Paul aus der Masse der immer wieder neu aufgelegten Klassiker herausstechen lässt, ist die Position des Toggle Switches, der liegt nämlich in unmittelbarer Nähe zu den beiden Volume Potis. Das ist für eine Les Paul Special DC zwar nicht ungewöhnlich, könnte dem einen oder anderen Interessenten das Instrument verleiden. Schaut man sich Beatos Spieltechnik an, hat der Switch allerdings genau dort eine gewisse Berechtigung, denn der Meister schaltet gern und oft mitten im Spiel zwischen den Pickup-Positionen hin und her und seine rechte Hand wirkt beim Spiel sehr statisch und stört sich nicht an der Position des Schalters.

Wer sich für die Rick Beato Signature Les Paul interessiert, muss wahrscheinlich wieder schnell sein, denn auch dieses Mal dürfte das Instrument schnell vergriffen sein. Die Homepage gibt den Verkaufsstart bei Bedarf per Newsletter preis, der Verkaufspreis soll bei 2.229 € liegen. Das ist verdammt viel Geld, aber der Straßenpreis wird sich wahrscheinlich deutlich tiefer ansiedeln.

