Mit virtuellen Kassetten improvisieren

Giorgio Sancristoforo No-Fi ist keine einfache Tape-Simulation, sondern ein kleines virtuelles Tape-Studio, das zum Improvisieren mit Loops und Audioaufnahmen einlädt.

ANZEIGE

Giorgio Sancristoforo No-Fi, Tape Loop Studio

No-Fi besteht aus einem Mixer und fünf separaten und unabhängig voneinander arbeitenden Kassettendecks. Es können sowohl vorhandene WAV-Dateien importiert als auch neues Audiomaterial aufgenommen werden. Dabei muss vorab festgelegt werden, welche Bandsorte (Ferric, Chrome oder Ferrochrome) verwendet wird und wie die Parameter Age, Noise und Saturation einzustellen sind. Denn diese Parameter werden in die Audiodatei eingerechnet und lassen sich nicht nachträglich ändern. Es sei denn, die Datei wird neu importiert bzw. aufgenommen. Die maximale Aufnahmezeit für ein Tape beträgt eine Stunde.

Der Sinn hinter dieser Methode ist, dass sich das Audio bei der nachträglichen Manipulation der Abspielfunktionen dann auch jeweils anders verhält. Beim Playback hingegen können Speed, Azimuth, Wow und Flutter jederzeit verändert werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Der Mixer besitzt fünf Kanäle mit den entsprechenden Routing-Funktionen für die fünf Tapes sowie zwei Eingangskanäle für die Audioaufnahmen. In diesen Kanälen lassen sich auch VST/AU-Plug-ins aufrufen, sowohl Instrumente zum Einspielen also auch Effekte zur Bearbeitung der Aufnahmen, wie zum Beispiel einen Amp. Außerdem sind ein Delay und ein Reverb integriert, die beim Mischen der Tapes verwendet werden können.

Die Funktionen des Mixers sowie der Tape-Decks lassen sich über MIDI-CCs fernsteuern, was zum Beispiel für die Start/Stop-Funktionen der unabhängigen Decks praktisch sein kann.

Giorgio Sancristoforo No-Fi ist zunächst nur für MacOS verfügbar. Die Windows-Version soll im Dezember folgen. Der Preis für die Standalone-Software beträgt 19,50 Euro. Die Software kann vor dem Kauf im Testmodus betrieben werden.