Giorgio Sancristoforo Berna 3, experimentelles Software-Studio

Wie RAI und WDR in den 50ern

Mit Berna 3 zeigt Giorgio Sancristoforo nach mehrjähriger Entwicklung eine komplett überarbeitete Version seines experimentellen Software-Studios. Vorbilder für das Konzept waren die elektronischen Versuchslabore der Rundfunkanstalten aus dem 1950er-Jahren, wie das Mailänder RAI Studio di Fonologia und beim WDR in Köln.

Das Software-Studio ist modular aufgebaut. Die einzelnen Bestandteile werden über zwei Matrixen miteinander verbunden, wie man es für die jeweilige Session benötigt. Man kann es aber nicht mit einem Software-Modularsystem wie VCV Rack oder Cherry Audio Voltage vergleichen.

Berna 3 emuliert verschiedene Signalgeneratoren, die ursprünglich für Messzwecke konzipiert waren. Damit lassen sich Töne erzeugen, aber auch modulieren. Die Töne werden auf virtuellen Bandmaschinen und Tape-Loopern aufgezeichnet, über ein 2×8 Mischpult zusammengeführt und mit Overdubs versehen. Wer den YouTube-Kanal von Hainbach verfolgt, dürfte das eine oder anderen Gerät dort schon mal gesehen haben.

Was mit Berna 3 alles genau möglich ist, wird von Giorgio Sancristoforo in einem fast einstündigen Video ausführlich demonstriert:

Gegenüber der Vorgängerversion Berna 2, die das gleiche Konzept verfolgte, ist eine klangliche Überarbeitung aller Generatoren und Filter erfolgt, um mehr analoge Wärme zu erreichen. Berna 3 hat nun neun verschiedene Oszillatoren, die jeweils einen eigenen Charakter von sauber bis „dirtier“ haben. Weiterhin sind zwei Impuls Generatoren hinzugekommen, mit denen über Filterung frühe Varianten von Hüllkurven realisiert werden können, da ADSR Envelopes zu dieser Zeit noch nicht erfunden waren. Als Zufallsgenerator für Impulse wurde ein Geigerzähler samt X-Ray Tube und Rumkhorff-Spule emuliert. Damit lassen sich auch Clock-Signale erzeugen. Fans von Stockhausen können sich über Emulationen der Messgeneratoren MG60 und AG-10 freuen.

Außerdem wurde die gesamte Grafik erneuert. Jedes „Gerät“ hat ein eigenes Fenster und ist nicht mehr an das Haupt-Interface gekoppelt. Dadurch sind die UIs größer und detaillierter geworden und lassen sich besser bedienen. Für jede Einheit gibt es einen On/Off-Schalter, mit dem sich nicht benötigte Generatoren zur Schonung der CPU-Beanspruchung unkompliziert deaktivieren lassen.

Berna 3 ist kein Plug-in, sondern nur als Standalone-Version verfügbar. Es kann aber über virtuelle Audio Driver wie Blackhole oder Loopback zu einer DAW verbunden werden. Die MacOS-Version ist bereits erhältlich, die Windows-Version soll ab dem 11. Oktober zur Verfügung stehen. Der Preis beträgt 25,- Euro. Käufer, die Berna 2 noch im August oder September 2021 erworben haben, können kostenlos auf Version 3 upgraden. Eine Demoversion ist verfügbar.

Berna 3 Systemanforderungen

MacOS X 10.11.6 or later, Intel® Core™2 Duo processor. Intel® Core™ i5 processor or faster recommended (runs also on M1), 4 GB RAM (8 GB or more recommended)

Windows 7, Windows 8 or Windows 10, 64-bit Intel® or AMD multi-core processor.

Intel® Core™ i5 processor or faster recommended, and GB RAM (8 GB or more recommended)