Giorgio Sancristoforo Fantastic Voyage – 4-Track Software mit Effekten

Minimalistisch-experimentelle Jam-Sessions

Wer kennt noch Portastudios und ähnliche 4-Spur-Aufnahmegeräte? Das war in den frühen 80ern für viele Musiker das höchste der Gefühle und experimentierfreudige Musiker holten mit zusätzlichen Effekten und Track-Bouncing alles raus, was nur ging – und manchmal noch mehr. Giorgio Sancristoforo Fantastic Voyage bringt diese Technik und diesen Spirit als Software wieder zurück.

Giorgio Sancristoforo hatte schon mit der Software Berna, die einen Teil der historischen RAI Fonologia Studios virtuell nachbildet, eine Plattform für experimentelle Aufnahme- und Klangerzeugungstechnik umgesetzt. Fantastic Voyage geht es eine Nummer kleiner an und versetzt den Computermusiker eher in die Situation, die seinerzeit in Heim- und Kleinstudios vorherrschte.

Fantastic Voyage wurde jetzt nur in einem Clip ohne weitere Erläuterung vorgestellt, doch das User-Interface ist weitestgehend selbsterklärend. Die Software ist eine virtuelle vierspurige Bandmaschine samt einigen Effekten: Tape Echo, Filter, Reverb, EQ, aber auch Glitch, Modulatoren und Looper sind vorhanden, dazu kommt Infinite Stretching in Echtzeit. Zusätzlich ist ein VST-Host integriert, über den man FX-Plugins wie Amp-Simulation und ähnliches einbinden kann. Über eine Bounce-Funktion lassen sich Spuren und Effekte schichten, wie es früher oft gemacht wurde. (Und die Flucherei, wenn man sich vertan hat, dann alles noch mal von vorn begonnen werde durfte ;-)

Die vier Aufnahmespuren und die Effekte lassen sich über eine Pin-Matrix frei verknüpfen. Darüber hinaus gibt es Menüs, um MIDI-Controller und Tasten (von der Computertastatur?) den verschiedenen Funktionen zuzuweisen. Ebenso sind Load- und Save-Menüs vorhanden.

Im Video wird eine Mac-Version gezeigt. Andere Sofware-Produkte von Giorgio Sancristoforo sind nur für MacOSX verfügbar, lediglich Berna wird auch für Windows angeboten. Zu Fantastic Voyage gibt es diesbezüglich noch keine Angabe. Allerdings ist das Release-Datum mit dem 27. März erfreulich genau benannt. Der Preis beträgt 14,99 Euro.