Harley Benton HB-35Plus in neuen Ausführungen

Halbakustik aus dem Hause Harley Benton: pünktlich zum allmählichen Frühlingsbeginn präsentiert die Thomann Hausmarke eine breite Palette an neuen Harley Bentons HB-35s. Damit können wir uns arrangieren, denn Fakt ist: Die HB-35 ist für den Preis verdammt stark und konnte vor ein paar Jahren sogar ein Best Buy abstauben.

Wer jetzt aber eine komplette Überarbeitung des HB-35-Prinzips erwartet, wird enttäuscht sein. Einem der erfolgreichsten Modelle aus dem Hause Harley Benton wird hier so etwas wie eine Sortimenterweiterung gegönnt. Dabei gefiel uns das Sunburst Vintage bereits gut, insofern ist das jetzt nicht unbedingt eine Notwendigkeit gewesen. Doch das sind die neuen Farben: Metallic Plum, Metallic Blue, Metallic Green und Metallic Black. Ganz ehrlich – ich finde das klassische Vintage Blum nach wie vor am besten. Doch in Green kann das schon was.

Harley Benton HB-35Plus E-Gitarren – neue Metallics

Wofür nutzt man eigentlich Halbakustische? So ziemlich für alles, ehrlich gesagt habe ich die Halbakustische schon in Punk Bands gesehen, im Rockabilly, Postrock und auch im Metal. Der springende Punkt ist der ringende Sustain, gewährleistet durch den Mahagoni-Block, mit dem auch die Harley Benton Hb-35 auskommt. Das Pau Ferro Griffbrett ist eine Sache, schöner ist jedoch die Tatsache, dass wir es mit einem Ahorn-Hals zu tun haben – wenn das gut verarbeitet ist, ist ein Ahorn-Hals eine wahre Freude.

Ehrlich gesagt, bei dem Preis, und der Möglichkeit, die Gitarre in so ziemlich jedem Genre unterkriegen zu können – und bei der schnieken Optik – ist das gute Stück als Zuwachs in der Gitarrensammlung eigentlich fast ein No-Brainer. Stephan Güte konnte den Alnico-Humbuckern aus dem Hause Roswell in seinem Test aus 2016 einiges abgewinnen. Sie sind echte Allrounder: eignen sich dafür, warme, glockenartige Sounds in der Neckposition zu kreiieren sowie in der Bridge ordentlich zu fräsen. Auch praktisch: Coil-Splitting. Will heißen: über die Push-/Pull-Funktion könnt Ihr einen ordentlichen Twang aus der HB-35Plus rauskitzeln. Die Harley Benton HB-35Plus ist die für den Preis eigentlich beste Semiakustik-Gitarre – wer doppelt soviel bereit ist, zu zahlen, kann ruhig mal zu den neuesten Ibanez Artcore Modellen schielen, aber in Sachen Low Budget bleiben HB die Bank.