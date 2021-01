E-Gitarre Test: Harley Benton TE-90FLT Black Blast

Moderne Tele für Schnäppchenjäger

Die Musikhaus Thomann Hausmarke Harley Benton macht es den „großen“ Instrumentenherstellern zunehmend schwerer, ihre Dominanz im unteren bis mittleren Preissegment zu behaupten – das spiegelt sich in zahlreichen Tests wider. Was da teilweise an Qualität zu einem unschlagbar günstigen Preis geboten wird, ist erstaunlich und wirft die Frage auf: „Wie machen die das bloß?“ Mittlerweile werden die Instrumente des asiatischen Herstellers in verschiedenen Modellreihen und Serien angeboten. Diese reichen von Designs mit klassischem Vorbild bis hin zu modernen Varianten. Die vorliegende Testgitarre stammt aus der „Deluxe“-Serie und erinnert optisch an eine Telecaster – die Modellbezeichnung lautet Harley Benton TE-90FLT Black Blast. Mal sehen, ob sich die Vorschusslorbeeren bestätigen!

Lohnt sich die Harley Benton TE-90FLT Black Blast?

Also eins muss man den „Designern“ bei Harley Benton lassen: Die trauen sich was! Denn am sog. „Black Blast“-Finish der Gitarre scheiden sich mit Sicherheit die Geister. Im Grunde sieht die an Holz erinnernde, schwarz-weiße Maserung des Korpus sowie des „Matching Headstock“ nicht schlecht aus – durch das matte Finish erinnert das Ganze leider eher an günstiges Fertiglaminat aus dem Baumarkt. Eine Hochglanzlackierung hätte der Optik meiner bescheidenen Meinung nach sehr gut getan. Aber so was ist ja wie immer reine Geschmackssache!

Gebackenes Griffbrett und Roswell Humbucker

Der Korpus sowie das Griffbrett der Harley Benton TE-90FLT Black Blast sind aus dem Tropenholz „Sungkai“ gefertigt – ein Holz, das laut CITES (noch) keiner Handelsbeschränkung unterliegt und sehr günstige Verarbeitungseigenschaften aufweist. Laut Hersteller ist der Korpus „chambered“, das heißt, er ist nicht massiv, sondern hat an einigen Stellen Aussparungen („Kammern“). Das resultiert zum einen in einem geringeren Gewicht, zum anderen in guten Resonanzeigenschaften. Das Griffbrett wurde zudem „gebacken“ (baked) – durch diesen Prozess wird dem Holz seine Feuchtigkeit entzogen, es wird dadurch leichter und unempfindlicher gegenüber klimatischen Bedingungen.

Auf der Korpus-Vorderseite finden wir sämtliche Bedienelemente der Gitarre und natürlich die Pickups – dabei handelt es sich um zwei Roswell FLT-B FilterTron Style Humbucker. Angesteuert und soundmäßig variiert werden die beiden Tonabnehmer durch einen 3-fachen Toggle-Switch sowie einem Volume- und Tone-Regler. Ein einlagiges, schwarzes Schlagbrett reiht sich nahtlos in das Erscheinungsbild des Instruments ein. Nicht zu vergessen ist natürlich der WSC BG2002D Steg, dessen Saitenführung durch den Korpus erfolgt – dies fördert ein gutes Sustain der Gitarre. Infolgedessen finden wir auf der Rückseite des Korpus die entsprechenden Öffnungen für die Saiten.

Zusätzlicher Spielkomfort wird durch den ebenfalls auf der Korpusrückseite befindlichen „Comfort-Cut“ erreicht. Durch diese Aussparung im Korpus liegt das Instrument angenehmer am Körper des Spielers – das ist gängig bei Strats und anderen Gitarrentypen, jedoch nicht bei klassischen Telecaster-Modellen. Ein Elektronikfach mit schwarzer Abdeckung komplettiert schließlich die Elemente auf der Rückseite des Korpus.

Low Budget Tele – Ahornhals mit Reversed Headstock

Der angeschraubte Hals besteht aus kanadischem Ahorn und weist ein „Modern C“- Profil auf. In das interessant gemaserte Griffbrett sind 22 sauber abgerichtete Medium-Jumbo-Bünde eingelassen, außerdem schwarze Dots zur Orientierung. Die Mensur wird vom Hersteller mit 648 mm angegeben, die Breite des Graph Tech „Tusq“- Sattels mit 42 mm – klassische Telecaster-Maße. Die leicht abgewandelte, an die einer Telecaster erinnernde Kopfplatte, ist hier in sog. „reverse“ (umgekehrt)-Ausführung vorhanden – ein optisch durchaus nettes Gimmick. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einen „Matching Headstock“ – d. h., das Finish der Kopfplatte gleicht dem des Korpus. Für die gute Stimmung wurden bei der Harley Benton TE-90FLT Black Blast WSC DieCast Kluson Style Mechaniken verbaut, diese leisteten während der gesamten Testphase gute Arbeit. Wie die restliche Hardware, sind auch die Mechaniken in Chrom gehalten.

Der Sound der Harley Benton TE-90FLT Black Blast

Das mit 3,3 kg Gewicht nicht allzu schwere Instrument liegt sowohl im Sitzen als auch stehend gut am Körper. Beim trockenen, unverstärkten Anspielen beweist die Harley Benton TE-90FLT Black Blast gute Resonanzeigenschaften. Der Hals liegt bequem in der Hand und lässt sich, trotz der nicht gerade als optimal zu bezeichnenden Werkseinstellung über das gesamte Griffbrett komfortabel bespielen. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist dabei die sehr dünne, seidenmatte Lackierung der Halsrückseite. Das verhindert zum einen den berüchtigten „Klebeeffekt“, der oft bei lackierten Hälsen auftritt, zum anderen fördert es ein gewisses Gefühl von „Eingespieltheit“. Noch ein paar Worte zur oben erwähnten Werkseinstellung: Diese ist bei der Testgitarre als „grenzwertig“ zu betrachten, denn vor allem Saitenlage und Bundreinheit scheinen fast willkürlich eingestellt zu sein. Natürlich lässt sich das nicht als essentieller Mangel der Gitarre feststellen, denn das lässt sich beheben. Dennoch hinterlässt es keinen guten „ersten Eindruck“ – und darum geht es nun mal oft beim Anspielen eines Instrumentes. Der Fairness halber muss aber auch gesagt werden, dass sich dieser Aspekt bei günstigen Instrumenten im Vergleich zu früher immens verbessert hat.

Am clean eingestellten Verstärker glänzen die beiden Roswell FLT-B FilterTron Style Humbucker mit charakterstarken Sounds in allen drei Positionen. Der Hals-Pickup alleine klingt sehr warm und rund und mit ausgeprägten Bassanteilen, wie geschaffen für jazzige Lines und Akkorde. In der mittleren Position (beide Pickups zusammen) nimmt der Bassanteil wie erwartet etwas ab und die mittleren Frequenzen werden stärker betont – ein schöner Sound, der zu bluesig-souligem Spiel einlädt. Der Steg-Humbucker liefert klare und perlende Cleansounds mit Dominanz in den höheren Frequenzbereichen, die aber nie aufdringlich oder unangenehm wirken. Trotz aller Vielfalt der verschiedenen Sounds haben doch alle eins gemeinsam: eine gute Portion Tele-Twang!

Im verzerrten Betrieb setzt sich das positive Bild, das die beiden Pickups abliefern, fort. Der Hals-Pickup tönt voluminös mit kehligem Charakter und bleibt stets transparent – wummerndes Gematsche bleibt außen vor. Schaltet man beide Tonabnehmer zusammen, steigt, wie schon im cleanen Betrieb, der Anteil der mittleren Frequenzen. Die Bässe nehmen ab und zum Klangbild gesellt sich eine gewisse Drahtigkeit – der „Tele-Twang“ lässt grüssen. Der Roswell Bridge-Pickup alleine entpuppt sich bei verzerrten Sounds als waschechter Rocker! Bluesig-, hardrockende Riffs machen richtig Spaß und beim Solospiel besitzt der Tonabnehmer die nötige Durchsetzungsfähigkeit.

Der Grad der Verzerrung lässt sich indes sehr gut mit dem Volume-Poti variieren – wenn man sich denn an die Schwergängigkeit der beiden Regler gewöhnt hat. Im Grunde ist es gar nicht falsch, Volume-Potis nicht zu leichtgängig zu gestalten – vor allem, wenn sie sich sehr nahe an der Schlaghand befinden. Das Problem kennen wir von der Stratocaster, wo man mit einem leichtgängigen Poti zu oft ungewollt die Lautstärke herunterregelt. Doch in diesem Fall könnte man werksseitig etwas weniger Widerstand beim Drehen des Reglers walten lassen.