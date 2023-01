HK Audio LINEAR 5 MK II Serie

Smarte und leistungsstarke Nachfolge der LINEAR 5 Serie

Mit der gewohnten Leidenschaft für perfekten Sound und hochwertige Verarbeitung, hat HK Audio die erfolgreiche LINEAR 5 Serie komplett überarbeitet, mit neuen Lautsprechern ausgestattet und auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht. Mehr Leistung bei geringerem Gewicht, kompaktere Maße und fernsteuerbare Digitalelektronik, heben die tägliche Arbeit auf ein neues Level, so die Kernbotschaften der aktuellen Pressemeldung.

Die neue LINEAR 5 MK II Serie sei der optimale Begleiter für professionelle Performer und Rental Companies, die mehr als nur ein verlässliches und performantes Alltags-Werkzeug benötigten. Mit ausdrucksstarken Fullrange- und flexiblen Multifunktions-Mid/High-Units, robusten Holzgehäusen, via Netzwerk und DSP CONTROL Software fernsteuerbaren DSPs, per Preset konfigurierbare Cardioid-Setups für die Subwoofer und eine breite Zubehörpalette sei LINEAR 5 MK II der kraftvolle und innovative Antrieb für alle, die ihr Publikum täglich aufs Neue beeindrucken wollten.

LINEAR 5 MK II Mid/High-Units

· 1200 W Peak Power Bi-Amped Class-D Endstufen

· Drehbare Hörner zur Änderung der Abstrahlcharakteristik für optimale Schallabstrahlung in verschiedenen Einsatzkonfigurationen

· Hohe Impulstreue und detailreiche Auflösung

· Mehr „Gain before Feedback“ – unempfindlicher gegen Rückkopplungen

· Mehr verwertbarer Schalldruck durch digitale Limiter

· Kompakter, bis zu 3 kg leichter und mehr Leistung als LINEAR 5

· Verriegelbarer, symmetrischer XLR/Klinke-Kombi-Eingang, symmetrischer XLR-Ausgang zum analogen Weiterschleifen an einen zusätzlichen Lautsprecher

· Fernsteuerbarer Hochleistungs-DSP mit direkt wählbaren, integrierten Presets für die häufigsten Anwendungen

· Professioneller, verriegelbarer EtherCon-Anschluss für die Verbindung mit einem Mac oder PC zur Kontrolle des Systems mit DSP CONTROL Software

· DSP-Out: Symmetrischer XLR-Ausgang, der das bearbeitete Signal vom Lautsprecher an einen nicht netzwerkfähigen Lautsprecher weiterleitet. Das hier anliegende Audiosignal kann mittels DSP CONTROL Software umfangreich modifiziert werden

· HK Audio DuoTilt mit 3° bzw. 7° Neigung für flexiblen Einsatz auf Distanzstangen

· Drei verstärkte M8 (AP – 8) Montage-Punkte, zwei HK Audio MultiGrip für die TB-45N und TB-45NQ Flugbügel (115 XA, 112 FA und 115 FA)

· Birke-Multiplex-Hybridgehäuse

LINEAR 5 MK II XA Modelle

Kompakte, flexible Multifunktions-Mid/High-Units mit beeindruckender Reichweite und glasklarem, durchsetzungsstarkem Sound. Die multifunktionelle Gehäuseform mit Monitorabschrägung ermögliche den Einsatz als feedbackarme Bühnenmonitore oder zusammen mit den Subwoofern als leistungsstarke System-Mid/High-Units. Drehbare Hörner sorgten für eine optimale Abstrahlung auch im querliegenden Betrieb und auf kleinen Bühnen.

· LINEAR 5 MK II 110 XA – Äußerst kompakte und leichte Multifunktions-Mid/High-Unit

10″ Bass/Mitten-Lautsprecher, 1″Hochtöner mit 1,4″ Schwingspule, drehbares 80° x 60° CD-Horn

· LINEAR 5 MK II 112 XA – Kompakteste 12“-Multifunktions-Mid/High-Unit in ihrer Lautsprecherklasse, 12″ Bass/Mitten-Lautsprecher, 1″ Hochtöner mit 1,7″ Schwingspule, drehbares 80° x 60° CD-Horn

· LINEAR 5 MK II 115 XA – Hoher Lautstärke-Output und spürbarer Körperschall

15″ Bass/Mitten-Lautsprecher, 1″ Hochtöner mit 1,7″ Schwingspule, drehbares 70° x 50° CD-Horn

LINEAR 5 MK II FA Modelle

Kraftvolle Fullrange Mid/High-Units mit transparentem, voluminösem Sound, hohem verwertbarem Output und beeindruckenden Schallwurfweiten. Als Stereo-System sollen sie für die nötige Extraportion Low-End und Durchsetzungsstärke sorgen. Ein spezieller, an die Eigenschaften der LINEAR 5 MK II Subwoofer angepasster und per Preset aufrufbarer Filter, mache die FA Modelle im Handumdrehen als System-Mid/High-Units in verschiedenen Systemen einsetzbar. Die Hornabstrahlung erleichtere die horizontale und vertikale Clusterbildung. Optionale, an den MultiGrips befestigte Neigebügel ermöglichten den Flugbetrieb.

· LINEAR 5 MK II 112 FA – Starke Fullrange Mid/High-Unit für Setups mit und ohne Subwoofer

12″ Bass/Mitten-Lautsprecher, 1″ Hochtöner mit 1,7″ Schwingspule, drehbares 60° x 40° CD-Horn

· LINEAR 5 MK II 115 FA – Fullrange Mid/High-Unit mit der kräftigsten Basswiedergabe der Serie

15″ Bass/Mitten-Lautsprecher, 1″Hochtöner mit 1,7″ Schwingspule, drehbares 60° x 40° CD-Horn

LINEAR 5 MK II Subwoofer

· Leistungsstarke Class-D Endstufen

· Fernsteuerbarer Hochleistungs-DSP mit direkt wählbaren, integrierten Remote- und Cardioid-Presets (Front, 1:1 vertical, 1:1 horizontal, Remote)

· DSP-Out: Symmetrischer XLR-Ausgang, der das bearbeitete Signal vom Lautsprecher an einen nicht netzwerkfähigen Lautsprecher weiterleitet. Das hier anliegende Audiosignal kann mittels DSP CONTROL Software umfangreich modifiziert werden

· Zwei verriegelbare, symmetrische XLR/Klinke-Kombi-Eingänge, symmetrische XLR-Ausgänge zum analogen Weiterschleifen an einen zusätzlichen Lautsprecher

· Professionelle, verriegelbare EtherCon-Anschlüsse für die Verbindung mit einem Mac oder PC zur Kontrolle des Systems via Netzwerk, Daisychain-Verbindungen möglich

· M20 Gewinde für Distanzstange

· Gehäuse aus Birke-Multiplex-Hybrid (115 Sub A) und Birke-Multiplex (118 Sub A)

Die serieneigenen Bassreflex-Subwoofer sollen mit kompromissloser Leistung und trockener, definierter Basswiedergabe bis in den tiefsten Low-End-Bereich das solide Fundament der neuen LINEAR 5 MK II Systeme bilden. Einfach und direkt wählbare Cardioid-Settings sicherten dem Anwender einen enorm erweiterten Spielraum bei der Systemkonfiguration und den Zugang in die Beschallungs-Profi-Liga. Stereo- Vorstufen vereinfachen 2.1 Setups.

· LINEAR 5 MK II 115 Sub A – Kompakter Bassreflex-Subwoofer mit knackigem Sound

15″ Subwoofer mit 3″ Schwingspule, 1200 W Peak Power Class-D Endstufe

· LINEAR 5 MK II 118 Sub A – Bassreflex-Subwoofer aus Birke-Multiplex mit mehr Schalldruck

18″ Subwoofer mit 4″ Schwingspule, 2000 W Peak Power Class-D Endstufe

LINEAR 5 MK II Weather Protective Cover

Die passgenau gefertigten und mit cleveren Details ausgestatteten Weather Protective Cover seien der optimale Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe, gleichzeitig ein robuster Transportschutz für alle.

LINEAR 5 MK II Mid/High-Units und Subwoofer. Hinter der Frontklappe schütze eine wasserdichte Akustik-Gaze die Front der Lautsprecher und die Treiber, ohne den Klang der Systeme zu beeinflussen. An den Rückseiten hielten stabile, transparente Sichtfenster Wasser von der Elektronik ab. Die Griffe blieben durch verschließbare Eingriffe oder Einschnitte nutzbar. Bei den Mid/High-Units 115 XA, 112 FA und 115 FA könnten so auch bei angelegter Regenschutzhülle die Flugbügel installiert werden. Die Subwoofer-Cover bieten einen verschließbaren Zugang zum Gewinde für die Distanzstangen.

