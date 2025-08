Mehr Verstärker geht nicht!

Mit dem Hughes & Kettner Triamp Mark 3 haben die Saarländer einen der vielseitigsten und umfangreichsten Verstärker der Welt am Start.

Kurz & knapp Was ist es? Hughes & Kettner TriAmp Mark 3, Vollröhren-Gitarrenverstärker-Topteil mit sechs Kanälen und drei Endstufensektionen.

(Anm. d. Red.: Dieser Artikel ist eine redaktionell überarbeitete Wiederveröffentlichung.)

Hughes & Kettner TriAmp Mark 3 – Gitarrenverstärker der Extraklasse

Es war klar, dass es irgendwann einmal so kommen musste. Nachdem in der Vergangenheit in Sachen Vorstufenkanalumschaltung in Röhrentechnik bis hinauf zur Fünfkanal-Lösung so ziemlich alles ausgereizt wurde, was die Technik hergibt, blieb nur noch eine Schaltung übrig, die dem Gitarristen endgültig den Heiligen Gral kredenzen möge. Die Rede ist von der Verwendung mehrerer schaltbarer Endstufen in Form von Endröhrenpärchen oder -quartetten, die sich allesamt in einem Gehäuse befinden.

Warum erst jetzt, werden sich viele fragen? Nun, wer sich mit dem schaltungstechnischen Aufwand einer analogen Röhrenschaltung auskennt, weiß um den Aufwand, den man jenseits der „Modeling-Fraktion“ betreiben muss, um im Leistungsröhrenbereich bei einem Kanalwechsel nicht umgehend Transformatoren und Lautsprecher in die ewigen Jagdgründe zu schicken.

Dass aber gerade diese Schaltung die letzte Bastion der klanglichen Vielfalt innerhalb nur eines Heads zum Einsturz bringen könnte, dürfte der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, warum man sich für die Einführung in der nunmehr dritten Auflage des Schlachtschiffs aus St. Wendel entschieden hat.

Konstruktion

Wir kennen alle die ausladenden und einschüchternden Frontpanels der Protagonisten der amerikanischen Verstärkerszene – aber was der Hughes & Kettner TriAmp hier abliefert, setzt dem Ganzen noch einmal die Krone auf. Nicht weniger als sechs eigenständige Kanäle sind allesamt mit den Reglern Master, Gain, Treble, Middle und Bass ausgerüstet, was vorm Zug schon mal dreißig Speeddome-Potis auf den Plan ruft. Dazu gesellen sich im Masterbereich noch ein Summen-Volume sowie je ein Presence- und Resonance-Regler. Das macht zusammen satte 33 Regler!

Trotz dieser sehr hohen Anzahl regeln sich die einzelnen Kanäle mit der Einfachheit eines Marshall JCM 800 – technisch zurückhaltende Gitarristen brauchen also keine Atemnot aufgrund der imponierenden Optik zu bekommen. Damit nicht genug: Der Reglerarmada gesellen sich neun Vor- und sechs Endstufenröhren hinzu, die allesamt bei der Aktivierung des Heads in das bekannte „Hughes & Kettner-Blau“ getaucht werden. Raumschiff Enterprise verblasst dagegen geradezu!

Bei aller technischer Komplexität, die hinter der Umsetzung des Hughes & Kettner TriAmp Mark 3 steckt: Die klangliche Absicht, die dem System zugrunde liegt, könnte einfacher nicht sein. Man versucht mit einem möglichst modularen Aufbau der analogen Bauelemente, die sechs großen Sounds des E-Gitarren-Universums nicht mehr oder minder digital zu emulieren, sondern in kompletter Röhrentechnik als vollständige Schaltung in Form von Booster, Vorstufe, Klangregelung und Endstufe dem Hörer zugänglich zu machen.

Zum Einsatz kommt dabei einmal mehr die beliebte Brikettform eines Topteils, das sich mit den Maßen von 740 × 393 × 254 mm im normalen Rahmen bewegt, jedoch in Bezug aufs Gewicht mit seinen 22 Kilogramm schon den ganzen Mann beim Transport fordert. In puncto Verarbeitung können wir uns kurzfassen: alles perfekt, alles bestens – made in Germany, aus! Rückseitig verfügt der TriAmp Mark 3 über ein umfassendes Arsenal von Anschlüssen, um auch jeder nur denkbaren Bühnen- und Studiosituation die Stirn bieten zu können.

Fangen wir mit den Lautsprecheranschlüssen an, die 1×16 Ohm, 2×16 Ohm / 1×8 Ohm oder 1×4 Ohm zur Auswahl bieten. Auf die Variante 2×8 Ohm hat man aufgrund der extrem seltenen Verwendung verzichtet. Rechts daneben kommt die immer wieder gerne benutzte „Red Box“-Lautsprechersimulation zum Einsatz, die um ein zusätzliches Lo-Cut-Filter erweitert wurde.

Daneben sitzt eine Besonderheit von H&K mit der Bezeichnung „TSC“: Die Abkürzung steht für „Tube Safety Control“ und übernimmt das automatische Einmessen der Endstufenröhren, sofern die Kennlinien der einzelnen Pärchen nicht komplett aus dem Ruder laufen. In diesem Fall oder auch bei einem Ausfall einer Röhre schaltet der Amp eine oder mehrere Röhren ab, sodass es nicht zu einem Exitus des Amps kommt. Über mehrere LEDs kann man zusätzlich den Zustand der Röhren überprüfen.

Besagte Schaltung trägt zudem die Verantwortung für das Hauptaugenmerk des Heads. Neben den zwei EL34 und den vier 6L6 kann der Amp auch mit KT66, KT77, KT88, 6550, 5881, 7581 oder 6CA7-Röhren betrieben werden – was eine schier unglaubliche Klangvielfalt ermöglicht. Nicht nur, dass man die sechs Kanäle mit je drei verschiedenen Endstufenpärchen paaren kann – nein, man kann die Endröhren auch noch in drei verschiedenen Schaltungsstufen zusammenschalten und bei Bedarf bis zu 150 Watt aus dem Head herauspressen. Kurz mal rechnen: Sechs Kanäle mit drei unterschiedlichen Endstufen in drei verschiedenen Kombinationen, das macht zusammen 42(!) unterschiedliche Verstärker. Ja, Verstärker – nicht Sounds! Ach ja, nehmen wir den klanglich abgestimmten Booster bei den Kanälen noch mit rein, sind wir sogar schon bei 84!

Kurz der Abschluss der Rückseite: Wir haben noch MIDI In/Out und Thru, den Empfindlichkeitsregler des eingebauten Noisegates, einen justierbaren seriellen/parallelen FX-Loop, einen Master-Insert – z. B. für ein Volume-Pedal – sowie eine Helligkeitsanzeige für die Frontblendenbeleuchtung. Diese ist übrigens auch in die MIDI-Steuerbefehle programmierbar, d. h., du kannst für dein Solo dann auch direkt den Amp heller leuchten lassen. Großes Poser-Kino vom Feinsten!

Kommen wir jetzt aber zurück zu den Grundsounds des TriAmp Mark 3. Sechs Kanäle – schön und gut, aber worauf will der Hersteller hinaus? Nun, wir alle kennen die sechs großen Namen, von Vintage bis ganz modern. H&K und alle kommerziell ausgerichteten Institutionen dürfen die Original-Trademarks nicht abdrucken – wir als Autoren schon. Als da wären:

Amp 1 Channel A: „Perlender kalifornischer Clean-Sound aus den Fifties“ – Fender lässt mit Twin Reverb und den anderen großen Vibros und Deluxe grüßen.

Amp 1 Channel B: „Glockiger, britischer Clean-Sound der Sixties“ – VOX AC30 von „clean“ bis ganz schön crunchig.

Amp 2 Channel A: „Klassischer britischer Lead-Sound der Seventies“ – JMP und seine Freunde lassen grüßen.

Amp 2 Channel B: „Fettester britischer Lead-Sound, ideal für beidhändiges Tappen“ – hier wurde der Brown-Sound nachgebaut, den Eddie Van Halen mit seiner Spannungsreduktion Ende der Siebziger aus seinen Marshalls holte.

Amp 3 Channel A: „Klassischer amerikanischer High-Gain-Sound der Neunziger“ – Nu-Metal in den verschiedenen Schattierungen, die seinerzeit bevorzugt aus dem Rectifier geholt wurden.

Amp 3 Channel B: „Moderner Highgain – und noch viel mehr“ – ein Kanal mit einem extra hohen Bassanteil, speziell für Freunde der 7- und 8-Saiter, tendenziell im Diezel-Klangspektrum angesiedelt.

Die unterschiedlichen Grundausrichtungen können nun mit den verschiedenen Endstufen-Konfigurationen gepaart werden, wobei wahrlich sehr aberwitzige Kombinationen entstehen können. Schon mal ein AC30-Preset mit 2×EL34 und 4×6L6 gehört? Einfach nur abgefahren.

Praxis

Ach du Jemine – sollten wir alle klanglichen Aspekte des neuen Hughes & Kettner TriAmp Mark 3 in diesem Test wirklich unterbringen wollen, würde das die halbe Kapazität des AMAZONA-Servers absorbieren. Man ist wahrlich geneigt zu sagen, dass es KEINEN (!) Gitarrensound gibt, den dieser Amp nicht mindestens zu 90 % im ORIGINALSOUND wiedergeben kann. Wehe, jetzt kommt einer mit den EL84 beim AC30!

Egal, was man sich auch immer in seinen wilden Träumen an Sounds zusammenstellen wollte – mit einem hochwertigen Effektgerät im Einschleifweg und einem entsprechenden Wah-Wah zu den Füßen stehen dem Gitarristen alle Türen offen. In Zusammenarbeit mit der mitgelieferten TSM 432 MIDI-Fußleiste kann man sich insgesamt 128 Sounds zurechtlegen, was selbst die Arbeit in mehr als drei Coverbands abdecken sollte. Für die Puristen kann die Fußleiste aber auch im Stompbox-Modus betrieben werden, was eine direkte Anwahl der sechs Kanäle ermöglicht.

Dabei gelingt dem TriAmp Mark 3 ein sehr hoher Authentizitätsanteil im Hinblick auf die Vorbilder, ohne jedoch die einzelnen Presets zu stark auseinanderdriften zu lassen. Denn auch wenn sich viele genau das wünschen mögen – würden die Presets auch die zuweilen sehr speziellen Eigenarten der Vorbilder übernehmen, würde es eng werden mit dem klanglichen Zugewinn. Fragt mal euren FOH, was er davon hält, bei jedem Kanalwechsel den EQ am Pult nachregeln zu müssen. Da würde nur das Umschalten zwischen eigenständigen Verstärkern mit komplett eigener Mikrofonierung Abhilfe schaffen – allerdings sähe es dann bei euch auf der Bühne aus wie das Vintage-Sammelsurium von Aerosmith.

Testsetup: Flaxwood Ironfinger Signature, Koch 112 Cabinet, Fame Vintage F47 Großmembran, TL Audio Preamp.