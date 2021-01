Industrie-News: Native Instruments verkauft

An Allen & Heath wurde die Traktor DJ-Spalte von Native Instruments verkauft? Das Gerücht aus dem vergangenen Jahr hätte sich bestätigen können und wäre sicherlich auch gut gewesen für die DJ-Sparte, hat sich leider jedoch nicht bestätigt. Dass dies wohl auch nicht mehr der Fall sein wird, das könnte man nach den neusten Informationen aus dem Hause Native Instruments (und damit bestätigten News) vermuten.

Ein großer Teil des Berliner Unternehmens Native Instruments wurde verkauft, beziehungsweise wird verkauft. Darüber haben sich offenbar die bisherigen Eigentümer des Großteils des Unternehmens, der Investor EMH Partners, der 2017 Anteile für rund 50 Millionen Euro an NI erwarb und 2020 erneut investierte, und die Gründer des Unternehmens als weitere Anteilseigner zusammen mit dem neuen Investor, Francisco Partners, geeinigt. Laut Business Wire behalten EMH Partners, die Gründer des Unternehmens sowie weitere Anteilseigner nur noch einen geringen Anteil an der Beteiligung am Unternehmen.

Francisco Partners als neuer „Eigentümer“ von NI ist eine weltweit tätiges Investment-Company / Private Equity-Gesellschaft, die sich auf den Bereich Technologie konzentriert hat.

In wieweit dieser Verkauf und damit das weitere Investment in die Firma Native Instruments für die Nutzer bemerkbar machen wird, sich vielleicht auszahlen wird, das wird die Zukunft zeigen.

Eine Richtung kann man allerdings bereits vermuten und die zeigt, was auch die vergangenen Jahre schon gezeigt haben: Traktor DJ wird nicht Gewinner des Verkaufs werden.

So haben sich die Einnahmen seit 2017 zwar um 60 % gesteigert, zugleich hat sich die Anzahl der Nutzer auf rund 1,5 Millionen verdoppelt, das aber mit Sicherheit zum Großteil durch die Angebote für Musikproduktion aus dem Hause NI, sicher nicht durch neue Nutzer von Traktor DJ Pro.

Auch in den Aussagen zum Verkauf von NI von Seiten EMH, den Gründern von NI oder dem neuen Kapitalgeber Francisco Partners fällt kein Wort über die DJ-Sparte im Hause Native Instruments.

„Together we can realize our mission to empower and inspire the global community of music creators and help them unlock their creative potential through more seamless experiences. Thanks to the support of EMH Partners over the past years we were able to further reinforce and expand our position as the leading digital music creation company, and we now look forward to working with Francisco Partners, EMH Partners and the founding shareholders to continue on this amazing journey.“ – Constantin Koehncke, CEO, Native Instruments