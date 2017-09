Interview: #INSTANTBONER, Eurorack on Stage

#INSTANTBONER, das sind die beiden Modularmusiker Matthias (Matze) Millhoff und Johannes (Joe) Steyer aus Berlin, die unter diesem Pseudonym seit Anfang 2015 zusammen arbeiten und darüber hinaus noch ein Studio für Mastering und Recording betreiben. Mittlerweile haben sie sich in der Szene durch zahlreiche Livegigs auf Festivals oder als Act eingebettet in DJ-Sets weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen erspielt. Für Aufsehen in der Szene sorgte ihr selbst produziertes Video „Instantmotion“ (s. S. 6), in dem ein sich selbst verkabelndes Modularsystem zu sehen ist. Zu hören und zu sehen ist ein sich langsam aufbauender technoider Track, dessen sich aufbauende Patchverbindungen den Ist-Zustand darstellen und 1:1 reproduzierbar wären. Sozusagen aus der Not der Ermangelung heraus arbeitet Matthias außerdem noch an der Entwicklung und Fertigung eines eigenen Moduls namens „Schieberegler“.

Jens:

Sucht man nach instantboner, bekommt man auch Treffer, die so gar nichts mit Musik zu tun haben (lacht.) Ich muss einfach danach fragen, welchen Hintergrund hat euer Projektname?

Matze:

Ich hoffe Du hattest Spaß bei der Recherche (lacht). Aber ja, die Zweideutigkeit ist zugegebenermaßen eindeutig. Aber wenn man genau darüber nachdenkt? Improvisierte Musik lebt von Spontanität und Bauchgefühl, der Hingabe zum Moment. Es funkt, ohne dass man das wirklich steuern kann. Wir finden, die Analogie liegt klar auf der Hand.

Jens:

Matthias, du bist eigentlich gelernter Keyboarder mit entsprechender Banderfahrung, du bist mit Techno und HipHop aufgewachsen, deine Prägung fand im seinerzeit sehr bekannten „Stammheim“ deiner Heimatstadt Kassel statt. Wie kam es denn zu dem Wandel zum minimalistischen „Modularmusiker“?

Matze:

Ich würde es nicht als Wandel bezeichnen, eher als Wiederkehr. Ich habe eine lange Zeit ausschließlich als Keyboarder gearbeitet und improvisierte Musik war schon immer ein wichtiger Eckpfeiler für mich, sei es am Rhodes in einer groovigen Jazz-Formation oder als Begleit-Musiker einer Impro-Theater-Gruppe. Meine Leidenschaft für elektronische Musik hat aber auch nie nachgelassen und nach vielen Stationen und Umwegen bin ich nun wieder angekommen. Und was die Wahl des Intruments angeht? Würden wir Punkrock machen, würde ich vielleicht Gitarre spielen, aber um Improvisation und elektronische Musik zu verbinden, ist das Modularsystem für mich das perfekte Instrument.

Jens:

Seit wann gibt es #INSTANTBONER, wirkt sich der große Altersunterschied zwischen euch beiden aus, welche musikalischen Hintergrund hast du, Joe? Ergänzt ihr euch, oder seid ihr auf einer Wellenlänge?

Matze:

Uns gibt es offiziell seit unserem ersten Auftritt am 1. Mai 2015 in Berlin. Wir haben uns aber schon eine Weile vorher eher zufällig durch eine gemeinsame Bekannte kennengelernt und Joe hat mich dann mal im Studio besucht. Er war sofort hin und weg vom Modularsystem und nachdem ich ihm ein paar Patches gezeigt hatte, kam dann schnell die Frage ob man das nicht zu meiner guten alten 808 synchronisieren kann – natürlich konnte man. Nach ein paar Jam-Sessions entstand dann eigentlich die Idee, ein Modular-Liveset in Verbindung mit Ableton Live zu erarbeiten und auf einer großen Silvesterparty bei Freunden zum Besten zu geben. Wie es so ist, das Jahr ging zu Ende und wir hatten natürlich nichts vorbereitet. Kurzerhand wurde die Jam-Session zum Konzept erklärt und die Party trotzdem sehr erfolgreich bespielt. Glücklicherweise haben wir das Ganze aufgenommen und ein paar Wochen später präsentierte mir Joe ein paar Tracks, die er aus dem Mitschnitt editiert hatte. (Die gibts bei Soundcloud zu hören, Track 1-8). Wir waren beide vollkommen verblüfft, was da an in gerade mal drei Stunden aus dem Nichts entstanden war. Ein paar Sessions und ein halbes Jahr später stand der erste Gig und so nahm dann alles seinen Lauf.

Und der Altersunterschied – ach Joe ist wirklich jung geblieben (lacht). Aber mal im Ernst, natürlich ist das irgendwie ein Treffen der Generationen, aber es ergänzt sich. Ich kann vielleicht abgeklärter auf manche Dinge blicken und meine musikalische Erfahrung in diesem Projekt beisteuern, aber andersherum ist Joe natürlich viel mehr am Puls der Zeit, kennt die DJ-Szene, ist neugierig und kommt mit frischen Ideen. Außerdem hat er einen Führerschein (lacht).

Joe:

Genau, #INSTANTBONER gibt es also genau genommen seit dem 01.01.15. Wir haben Neujahr 2014 auf 2015 zum ersten Mal zusammen gespielt und mit diesem ersten Auftritt wurde das Projekt geboren.

In vielen Punkten ergänzen wir uns sehr gut, ich lerne durch die Zusammenarbeit eine Menge, da Matthias mir musikalisch sowie im Tontechnik-Bereich weit voraus ist! Allerdings sind wir, egal ob wir auf der Bühne stehen oder im Studio arbeiten, auf einer Wellenlänge, ansonsten wären wir gar nicht auf die Idee gekommen dieses Projekt zusammen zu starten. Wir haben ein ähnliches Empfinden für Sound-Ästhetik und haben beide eine große Technikaffinität, die uns immer weiter in unser Schaffen eintauchen lässt. Um das Projekt nach vorne zu bringen, ist der Altersunterschied oft von Vorteil, da uns durch die Erfahrungen eine Menge Fehltritte erspart werden, wir aber auch zusammen neue Gebiete erforschen, in die wir uns beide noch nicht begeben haben.

Musikalisch komme ich ebenso wie Matthias aus dem Jazz- und HipHop-Bereich. Ich habe meine Schulzeit Saxophon in Big Bands gespielt und mit verschiedenen Künstlern Gesangsaufnahmen gemacht, meist im Hip Hop-Bereich. Mit dem Umzug nach Berlin und dem Beginn des Tontechnik-Studiums entwickelten sich die Produktionen in Richtung experimenteller Klangbilder bis zu 4/4 basierter elektronischer Musik. Mit ein paar dieser Songs bin ich dann über Umwege bei Matthias im Studio gelandet und dann ging unsere Reise zusammen los.