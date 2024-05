Ketron EVENT, EVENT61, EVENTX und EVENTchrom, Entertainer-Keyboard Update 3.0

Event - das neue Top Modell?

Für die Ketron EVENT-Reihe ist ab sofort ein Firmupdate erhältlich. Damit erweitert der italienische Hersteller den Funktionsumfang aller zur Serie gehörenden Produkte, so dass Ketron EVENT, EVENT61, EVENTX und EVENTchrom von diesem Update profitieren.

Ketron Event – Update 3.0

Neben zahlreichen kleinen Verbesserungen und Behebung von Fehlern hat Ketron seinen Entertainer-Keyboards auch zwei neue Funktionen spendiert. Bei „Key Tune“ handelt es sich um einen speziellen Playermode, der es ermöglicht, bis zu 32 Audiodateien mit minimaler Latenz auf vom User vorgegebenen Tasten des Keyboards abzuspielen. Darüber hinaus bietet das neue Feature „Theme Colors“ die Möglichkeit, die Display-Ansicht farblich zu ändern und an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Dabei können auch die Farben der Schaltflächen geändert werden.

Das Update 3.0 steht ab sofort kostenlos hier zur Verfügung.

Hier unsere News vom 19.01.23

Ende September startete der Hersteller Ketron eine kleine Promotion-Aktion für sein neues Entertainer-Keyboard namens Ketron Event. Kurze Videoclips erschienen auf YouTube, erste wenig aussagende Pressemeldungen trudelten ein. Mittlerweile ist das Keyboard auf der Website des Herstellers gelistet und auch bei den Musikhäusern erscheint das Keyboard als „vorbestellbar“. Voraussichtlich Ende März sollten die ersten Keyboards ausgeliefert werden.

Ausgestattet das Ketron Event mit 76 halbgerichteten Tasten, sogar Aftertouch hat der italienische Hersteller seinem neuem Oberklasse-Keyboard spendiert. 464 Voices, jeweils mit drei verschiedenen Sounds plus 62 Drumkits und 580 Live (!) Drums gehören zur Feature-Liste des Event. Über 400 Styles sind an Bord. Hinzu gesellen sich etliche Effekte, Recorder, ein 3-stimmiger Vocal Harmonizer, 1 GB User-Sample-Speicher, eine 240 GB SSD und vieles mehr. Gesteuert wird alles über ein 7 Zoll Touch-Display und etliche Bedienelemente.

Weitreichende Anschlüsse sorgen dafür, dass man das Ketron Event problemlos einbinden kann. Stereo-Output, zwei Aux-Ausgänge, drei Pedalanschlüsse, MIDI, zwei Mikrofon- sowie Line-Eingänge gehören zur Ausstattung dazu.

Der Preis des Ketron Event liegt bei 4.998,- Euro.

Erste Eindrücke zum neuen Ketron Event könnt ihr euch in den folgenden zwei Videos machen:

Hier unsere News vom 29.09.2022

Der italienische Hersteller Ketron teasert aktuell ein neues Entertainer-Keyboard. Sowohl auf der Website als auch auf YouTube sind die ersten Informationen zum Ketron Event aufgetaucht. Wann genau das Keyboard offiziell vorgestellt wird, ist nicht bekannt. Mehr Informationen als „coming soon“ rücken die Italiener aktuell noch nicht heraus.

Entertainer-Keyboard Ketron Event

Ein paar Informationen hat Ketron zum neuen Event allerdings bereits bekanntgegeben. So spricht der Hersteller von „… modernster Technik und einem musikalischen Niveau, das die Herzen aller Vollblutmusiker höher schlagen lassen wird“. Gleichzeitig betitelt Ketron das Event-Keyboard als „the new state of the art arranger“. Die Messlatte hängen sie damit also ganz schön weit nach oben.

Technisch soll das Ketron Event über komplette Audio-Styles verfügen – inklusive Live-Drums, echtem Bass und (vermutlich) live eingespielten Akkorden. Über „Style Modeling“ sollen die Begleit-Patterns dazu auch noch modifizierbar sein. Weitere Stichpunkte gibt Ketron mit „unique real solos“ und „twin organ“ an.

2,5 GB Speicherplatz soll das Ketron Event für User-Samples bereithalten, 240 GB an Festplattenkapazität.

Schaut man sich die ersten Videos zum Ketron Event an, so lassen sich weitere Informationen zur Ausstattung des Entertainer-Keyboards zusammenreimen. Ein großes Display prangt in der Mitte der Bedienoberfläche und insgesamt hat Ketron das Keyboard in den Farben Schwarz und Blau gehalten. Links des Displays sind neun Fader zu erkennen, die vermutlich zur Steuerung der Style-Parts, des Players sowie der Orgel-Sounds dienen. Ebenfalls zu erkennen sind ein Pitchbend- und ein Modulationsrad.

Im folgenden Video hört ihr das neue Ketron Event in Aktion:

So bald es weitere Neuigkeiten zum Ketron Event gibt, werden wir diese News entsprechend updaten.