Samplen mit Kaoss

Korg Kaoss Replay kombiniert einen sogenannten Pad-Sampler mit der auf Live-Anwendungen ausgelegten Kaoss-Effekttechnologie. Man hat sich hier ganz offensichtlich kreative DJs und intuitiv arbeitende Performer als Zielgruppe auserkoren.

Korg Kaoss Replay, Sampler mit Effekten

Kaoss Replay wirkt wie eine Kreuzung aus DJ-Mixer und Sample-Drummachine. Es können Samples aufgenommen oder importiert und intern mit Effekten geresampelt werden. Das Gerät besitzt ein 5″ großes OLED-Touchdisplay, das wie ein X/Y-Pad zur Steuerung von Effekten und Parametern dient, ganz so wie man es in ähnlicher Form von der Kaoss Pad-Familie her kennt. Darunter befinden sich 16 dynamisch spielbare Pads mit farbiger LED-Beleuchtung sowie Funktionstasten und zwei Fader.

Die Trigger-Pads sind in acht Bänken gruppiert, zwischen denen umgeschaltet werden kann.

Kaoss Replay organisiert die Samples in Projekten. Pro Projekt stehen bis zu 128 Sample-Slots zur Verfügung, die sich wahlweise mit One-Shots, Loops oder auch kompletten Tracks bestücken und über die Trigger-Pads spielen lassen. Jedes Sample kann einem von zwei Gruppen-Fadern zugewiesen werden, wodurch sich nahtlose Übergänge für lange „DJ-Sets“ erzeugen lassen. Auf einer microSD-Karte (maximal 32 GB) lassen sich bis zu 100 Projekte speichern.

Die Aufnahmekapazizät von Samples und Resampling beträgt maximal 30 Minuten. Für Live-Recording sind es 100 Minuten.

Das Touchdisplay ermöglicht eine intuitive Steuerung der 128 internen Kaoss-Effekte, ebenso wie das genaue Trimmen aufgenommener Samples. Für DJ-typische Aktionen gibt es Funktionen wie 12 Hot Cue-Punkte pro Pad, Tap-/ Auto-BPM, Sync, Quantize und Variable Pitch. Mit der Funktion Pad Motion lassen sich die Effektmodulationen automatisieren. Ebenso gibt es eine Touch Hold Funktion zu „einfrieren“ einer XY-Position.

Über das integrierte USB-Audiointerface lassen sich sowohl das Audiosignal eines angeschlossenen Rechners absampeln als auch die eigenen Performances in einer DAW aufzeichnen. Dafür steht ein Audio Driver (Win10/11 – 64 Bit) bei Korg zum Download bereit.

Kaoss Replay verfügt über einen Cinch-Stereoeingang, der sich zwischen Line und Phone umschalten lässt, einen 6,3 mm Mikrofoneingang (nur für dynamische Mikros), für den zusätzliche Effekte (tone, Delay, Reverb) bereitstehen, einen 3,5 mm Aux-Eingang in Stereo, Anschluss für einen Fußtaster, MIDI-I/O (DIN), 2x USB, Kopfhörerausgang und einen Cinch-Stereoausgang.

Das Gerät lässt sich auch über eine handelsübliche Powerbank mit Strom versorgen lässt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Korg Kaoss Replay soll ab Januar 2024 erhältlich sein. Der UVP ist mit 1.099,- Euro angegeben.