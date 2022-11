Korg M1 for Nautilus, kostenloses Soundset

Alle originalen Presets & Combis

Die UK-Division von Korg stellt mit „M1 for Nautilus“ ein Soundset vor, das die Presets und Combination der ersten Workstation für die jüngste Workstation beinhaltet. Und zwar „for free“.

Die Korg M1 von 1988 war in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein. Zum einen revolutioniert das Konzept der ganzheitlichen Workstation mit einer großen Palette an Instrumenten und Drums sowie integrierten Effeken und einem Sequencer den Keyboard-Sektor. Zum anderen wurden einige der M1-Sounds zu echten Klassikern in der Pop- und Dance-Szene. Piano und Organ waren lange Zeit das Nonplusultra im House und das Combi-Preset „Universe“ ist ein Intro-Sound mit hohem Wiedererkennungswert, der oft bei Ambient oder auch Drum&Bass zu hören war. Doch nicht nur im Dance der 90er- und 00er-Jahre war die M1 präsent. Der Beyoncé-Song „Break my Soul“ aus diesem Sommer baut auf dem berühmten M1-Sounds auf.

Eine Vintage-Story zur Korg M1 findet ihr unter diesem Link.

Das Soundset „M1 for Nautilus“ beinhaltet alle 100 Programs und 100 Conbinations sowie die orginalen Demosongs der M1-Workstation. Mit den Möglichkeiten von Nautilus können die Original-Preset selbstverständlich weiterentwickelt und modernen Produktionen angepasst werden. Die Nautilus bietet eine wesentlich größere Polyphonie, kann Combination mit 16 Parts erzeugen und hat deutlich mehr Kapazitäten für MIDI-Sequencing sowie zusätzlich 32 Audiotracks. Auch die Bedienung über den Touch-Screen erleichtert die Programmierung von Presets gegenüber dem Original.

Den Testbericht zur Korg Nautilus findet ihr unter diesem Link.

Das Korg-Soundset „M1 for Nautilus“ kann über die UK-Website für 0,- GBP über den normalen Checkout bezogen werden.