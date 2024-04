Korg iM1 1.2, Update der Synthesizer iOS-App

@Stephan Merk Hallo Stephan,

die heutige EDM mit RnB Einschlag klingt auch nicht viel besser als General Base ;-) Apache und On & On, Rhythm and Drum, werden heute noch gefeiert… Die M1 haben so ihre Macken, wie auch die T3. Im Gegensatz zur App, sitzt da ne Lithium CR 2032(ö.ä) drin. Die Plastehalterung bricht hier gerne, was wiederum zum Speicherverlust führt. Das Drama hast du mit den PCM Karten, auch Batteriegepuffert. Für die Batterie in der M1 kannst du eine Schaltung mit Akku und Strom- und Spannungsteiler bauen. Aber falls du deine Programme auf den Memorycards gesichert hast. Das sind Punkte die meiner Einschätzung nach zum Preis in der Bucht führen, Zumal Korg die M1 wie einen Panzer verbaut hat, 24 Bodenplattenschrauben, 12 für die Schirmung und dann bist an der Platine. Und ich kenne einige Jazzmusiker, die halt auf die M1 Organe und Klaviere und einige Strings schwören. Und etliche Metalbands dürften ohne M1, T3 auch anders „klingen“. Ich hab erstmal alle meine Patches in die App gesichert und werd mal einige Vergleiche machen, ich denke die FX der App werden schon etwas digitaler klingen aber das ist nicht schlimm.