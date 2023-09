Luma-1 Drumcomputer, Replika der Roger Linn LM1

LM1-Reinkarnation mit Sample-Import

Vor ein paar Wochen veröffentlichte Roger Linn auf seiner Website einen Artikel, in dem er auf ein LM1 Clone Projekt von Joe Britt hingewiesen hat. Er ist CEO und Mitgründer des Tech-Unternehmens Afero. Joe Britt nannte sein LM1 Nachbau Luma-1 Drumcomputer.

Luma-1 Drumcomputer, Replika der LM1 von Roger Linn

Joe Britt ist ein großer Fan des Minneapolis Sound und wollte schon immer eine LM1 besitzen. 2021 bekam er durch einen Glücksfall eine LM1 geschenkt und auf dieser Grundlage baute er seine verbesserte Version Luma-1. Schaltpläne besorgte er im Internet und Wissenslücken wurden durch Reverse Engineering geschlossen.

Doch was hat Joe Britt verbessert? Er ersetzte die Sound-ROMs durch RAM-Chips, was es ihm ermöglicht, eigene Sounds zu laden. Außerdem übernimmt die Steuerung der Luma-1 eine Teensy-CPU. Mit der selbst entwickelten Software ist er in der Lage, die Originalschaltung zu kontrollieren und Sounds in die RAMs laden.Außerdem ersetzte er die originalen Panoramaschalter auf der Vorderseite durch beleuchtete drehbare Potis, mit denen Pan oder Pitch kontrolliert werden kann. Es ist ihm gelungen, die Größe der Platine zu halbieren und hat sie als Prince-Fan Lila gestaltet.

Das beste an dem Projekt ist, dass der Luma-1 Drumcomputer in kleiner Stückzahl via Instagram angeboten wird.

Für das Projekt sind Joe Britt, Andrei Kudryavtsev und Devin Riley verantwortlich.

Alle Luma-1 werden in den USA hergestellt. Das Preisziel ist 4.995 US-Dollar, aber dieser ist noch offen. Die Kosten werden derzeit kalkuliert.

Der Luma-1 basiert auf der ursprünglichen CPU-Architektur (Z80 + ARM) des LM1. Der Z80 verfügt über die Rev 3 LM1 Firmware. Luma- 1 verwendet die ursprünglichen neun einzelnen DAC-Chips des LM1. Man erhält die originalen 8-bit µlaw DACs, OpAmps, und AS3320 bzw. CEM3320 Filter für Conga/Tom und Bass. Die DACs werden nicht mehr hergestellt und müssen aus Restbeständen beschafft werden. Die digitalen Sektionen sind identisch mit der LM1, aber Luma- 1 verwendet kleine SMD-Bauteile, um Platz zu sparen. Die Samples können per SysEx oder SD-Card geladen werden. Die Teensy-CPU arbeitet ohne Probleme mit der Z80 CPU zusammen, wodurch die Luma-1 mit MIDI und USB ausgerüstet werden kann.

Roger Linn ist eine Legende, die in der Synthesizer-Welt nicht weiter vorgestellt werden muss. Wer erfahren möchte, warum Roger Linn so wichtig ist, kann das in meinem Akai MPC-60 Test nachlesen. Dort werden alle Instrumente von Roger Linn vorgestellt. Sein erstes Projekt war die LM1, eine der legendärsten Drummaschinen, die je gebaut wurden. 1979 wurde sie entwickelt und es wurden 500 Stück zu einem Stückpreis von 5000 Dollar verkauft. Eine landete auch bei Prince, der sie bis zu seinem Lebensende eingesetzt hat. Aber ihr unvergleichlicher Sound und Groove ist auch bei Michael Jackson, Madonna, Peter Gabriel, Herbie Hancock, The Human League, Heaven 17, Yazoo, Gary Numan und vielen anderen zu hören. Hier ist der LM1 Test auf auf AMAZONA.de.

Was für ein Projekt! Werdet ihr euch einen Luma-1 Drumcomputer zulegen?