Magpie The Beehive, Drone-Synthesizer

42 Oszillatoren

Mit The Beehive zeigt der schwedische Boutique-Hersteller Magpie seinen ersten Synthesizer. Genauer gesagt handelt es sich um einen Drone-Synthesizer.

ANZEIGE

Wie die meisten Geräte dieser Gattung besitzt auch The Beehive ausschließlich Oszillatoren und keine anderen Elemente. Allerdings hat er davon 42 Stück, die den Bienenstock zum Summen bringen. Die Oszillatoren sind in Gruppen zu je sechs mit jeweils sieben Stück angeordnet und jede Gruppe kann in der Lautstärke geregelt werden. Alle Oszillatoren lassen sich mit einem eigenen Regler stimmen. Demzufolge befinden sich auf der Oberfläche insgesamt 49 Regler aka Potiachsen.

Möchte man Oszillatoren mit unterschiedlichen Tunings separat in der Lautstärke einstellen, muss man sie auf mehrere Gruppen verteilen. Angaben zum Umfang des Tune-Bereichs oder der Art der Signale gibt es nicht.

Für jede Oszillatorengruppe gibt es einen Ausgang. Zusätzlich ist ein Summenausgang vorhanden, an dem das gesamte Signal anliegt. Die Gruppenausgänge werden von der Summe abgezogen. Somit ist es möglich, eine oder mehrere Gruppen in separate Effektegeräte zu schicken, während man das Hauptsignal anderweitig bearbeitet.

Die von Hand gefertigten Geräte gibt es wahlweise mit blanker metallischer oder (ebenfalls per Hand) lackierter Oberfläche. Die Stromversorgung erfolgt über eine 9 Volt Batterie oder alternativ mit einem externen Netzteil.

Magpie The Beehive kann direkt beim Hersteller bestellt werden. Der Preis beträgt 3.333,- SEK (ca. 319,- Euro) zzgl. Versand.

Ab 3:52 geht es im Video mit dem Sound los: