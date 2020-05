Krischer M8 – Drone-Synthesizer mit 8 VCOs

Analog und minimalistisch

Die Synthesizer von Krischer sind an Minimalismus kaum zu über- ähm unterbieten. Auch der neue M8 bietet nichts anderes als analoge Oszillatoren

Der Krischer M8 ist anscheinend eine Kombination aus acht Synclope-Modellen. Jeder Oszillator erzeugt nur ein Sägezahn-Signal, das über einen Regler gestimmt werden kann. Mit beleuchteten On/Off-Tastern lassen sich die Oszillator einzeln an- bzw. abschalten. Das summierte Signal liegt an einem gemeinsamen Ausgang an.

Im Gegensatz zu den vorherigen Geräten Synclope und Polyphonic Synth werden von Krischer keine Varianten des M8 mit einem CV-Eingang, oder gar acht, angeboten. Jedoch kann man sich für eine CV-Option mit dem Entwickler direkt in Verbindung setzten. Da die Geräte komplett von Hand gefertigt werden, sind ggf. auch Einzelwünsche realisierbar.

In der normalen Version kann der M8 aber nur permanente Signale aus maximal acht Sägezähnen erzeugen. Damit lässt sich der Synthesizer in erster Linie für Drones, harmonische Gebilde und Atmos einsetzen. Die Oszillatoren werden nach Belieben manuell gestimmt und aktiviert. Anschließend bearbeitet man dieses Signal mit Effektgeräten, Filtern, Sidechain-gesteuerten Dynamics oder den Möglichkeiten seiner DAW.

Der Krischer M8 Analog Polyphonic Synthesizer ist über den Reverb-Shop von John Krischer erhältlich. Dort kann man ihn auch wegen einer möglich CV-Nachrüstung kontaktieren.