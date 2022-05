Pangrus Texture, Drone-Synthesizer

3x3 Oszillatoren

Pangrus Texture ist ein Drone-Synthesizer aus Italien. Er kombiniert drei unabhängige Soundgeneratoren und ist für intuitives und improvisiertes Arbeiten gedacht.

ANZEIGE

Der kompakte Synthesizer besitzt ein halboffenes Gehäuse mit einer durchsichtigen Oberfläche, so dass man einen guten Blick auf die Platine hat. Für findige Bastler bietet das Gerät einige Ansätze für Modding-Eingriffe, die Schaltungen können laut Entwickler einfach angepasst werden.

Texture besitzt die drei Sektionen Cluster, Ring und Chaos, die jeweils mit drei Parameter- und einem Lautstärkeregler ausgestattet sind.

Cluster besteht aus drei Oszillatoren, die jeweils frei gestimmt werden können, um damit Akkorde oder andere Intervalle zu erzeugen. In der Ring-Sektion wird der Main-Oszillator mit zwei weiteren Oszillatoren über Ringmodulatoren zusammengeführt, womit metallische Klänge entstehen. Chaos besitzt ebenfalls drei Oszillatoren, die sich jedoch crossmodulieren, was auch Noise-ähnliche Klänge hervorbringt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

In der Kombination der 3×3 Oszillatoren lassen sich dichte und komplexe Signale erzeugen, die zur weiteren Bearbeitung in ein Filter, Effektgerät oder Modularsystem geleitet werden können. Als reiner Drone-Synthesizer verfügt das Gerät weder über einen VCA noch eine Ansteuerung via CV oder MIDI. An Anschlüssen hat das Gerät nur eine Buchse für ein Netzteil sowie einen Audioausgang.

Pangrus Texture wird in kleinen Chargen produziert und dann über den Tindie-Shop des Herstellers vertrieben. Der Preis beträgt 175,- Euro zzgl. Versand.