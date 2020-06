Test: Soma Laboratory Lyra 8, Drone-Synthesizer

Drones & More!

Vlad Kreimer, Gründer von Soma Laboratory, einer Synthesizer Boutique-Schmiede, bestehend aus einem Konglomerat aus Gleichgesinnten, die in Russland und Polen ansässig sind, ist einer dieser Instrumentenschöpfer, über die man sich als emotionaler Beobachter des „retro“ oder „revival“ getriebenen Synthesizer-Marktes nur freuen kann. Der russische Performance-Artist und Philosoph kreierte seine Instrumente ursprünglich ausschließlich für sein eigenes Studio und sein persönliches Inventar – weswegen ihm die Freiheit gegeben war, Instrumente frei nach seinen eigenen und wahren Intentionen sowie abseits der Konventionen des Marktes zu erschaffen. Die neuronale Verbindung mit dem Instrument, die Unterstützung des nichtlinearen Teils eines jeden Denkapparats und das Spielen und Lernen auf höchst intuitive Weise sind die Parameter, die für Kreimer ganz oben auf der Agenda stehen. Instrumente, die den Nutzer dazu einladen, sich selbst zuzuhören; Balance und Interaktion anstelle von Linearität und Kontrolle; Tiefe Natürlichkeit anstelle von Imitation von bereits Dagewesenem.

Spätestens seit Kreimers Demonstration seiner neuesten Kreation, dem unglaublichen Pulsar 23 Drum Synthesizer auf der Superbooth, sollte der Name Kreimer den Enthusiasten ein Begriff sein. Ins Leben rief er das Unternehmen Soma Laboratory aber bereits 2016 mit der ersten Auflage des hier besprochenen „Organismic Synthesizers“, dem Soma Laboratory Lyra 8. Viele Betrachter bezeichnen das Gerät mit Fug und Recht als Drone-Synthesizer, dass hiermit aber eine regelrechte Vielzahl an einzigartigen Modulations- wie Klangformungsmöglichkeiten realisierbar sind, wird auf den ersten Blick nicht gleich klar. Widmen wir uns somit dem Soma Laboratory Lyra 8 in seiner Gänze und versuchen, etwas Ruhe in das Chaos zu bringen.

Die Basics am Soma Laboratory Lyra 8

Entscheidet man sich für den Kauf des bereits einmalig revisionierten Gerätes (das ursprünglich aus einer Eigenkonstruktion namens Lyra 4 entstand – konnte dasselbe, aber nur halb so viel), so erhält man das Gerät in einer weißen, unscheinbaren Box mit Soma-Sticker. Öffnet man diese, findet man als weitere „weiße Box“ den Synthesizer im Inneren. Erster Eindruck: Das Gerät könnte man wahrscheinlich aus dem dritten Stock auf den Boden fallen lassen und man könnte es danach noch weiter nutzen. Absolut dickwandiges Metallgehäuse, weiß-grauer Pulverlack, effiziente Gehäuselösung durch lediglich zwei Bauteile, die jeweils zwei der Seitenwangen beinhalten – unterseitig verschraubt. Stehen tut die große Lunchbox auf vier halt gebenden Gummifüßchen. Obendrauf: 31 bombenfest sitzende Potentiometer mit drei verschiedenen Potikappen, kein einziges davon gerastert. Dazwischen befindet sich noch eine Armada von Kippschaltern, eine gut ablesbare Parameter-Beschriftung auf dem Gehäuse und – last but not least – die acht Kontakte zum Spielen der acht verbauten Oszillatoren. In einem Video von Nick Batts Sonicstate öffnete dieser einen Lyra 8 und gab somit den Blick auf die Verarbeitung der Internals des Gerätes frei, die laut seiner Aussage einem absoluten Kunstwerk entspricht sowie als absolut perfekt zu bezeichnen sei.

Aufbau des Soma Laboratory Lyra 8

Ja, richtig gehört – acht Stimmen besitzt der Soma Laboratory Lyra 8, aber keinen Keyboard-Input oder ähnliches. Über die großen Potis an der Unterseite lassen sich die acht Oszillatoren stimmen und stellt man über seine Finger, eine Münze oder andere Gegenstände den Kontakt zwischen den jeweils zwei Kontakten pro Stimme her, fängt die jeweilige Stimme an zu erklingen. Je nachdem wie viel „Hautkontakt“ man zwischen den Kontakten herstellt, wirkt sich das auf das Attack-Verhalten der Stimme aus – je mehr, desto schnellere Attack. Um den Rest der Envelopes des Gerätes zu ergründen, lohnt sich ein Blick auf die Gesamtstruktur des Gerätes: acht Stimmen in Zweiergrüppchen mit zwei Master-Pitch- und Release- (Hold) Sektionen für die jeweils vier rechten und vier linken Stimmen. Für jede der Zweier-Stimmengrüppchen lässt sich die Attack-Envelope per Kippschalter von normal auf „fast“ schalten, wodurch sie dann etwas schneller anklingen – der Attack-Zyklus beträgt hier dann aber immer noch ca. eine halbe Sekunde – beschleunigen lässt sich diese nur effektiv durch ein Befeuchten seiner Finger (auf eigene Gefahr). Dreht man eines der beiden Hold-Potis über zwei Uhr, so beginnen die jeweiligen vier Stimmen von sich aus zu schwingen und die Gates bleiben fortan offen. Dronemode activated! Zwar ist auf den Stimmpotis der Oszis eine Legende aufgebracht, diese sagt allerdings absolut nichts aus. Die Range umfasst locker sechs Oktaven pro Stimme, wobei die linken zwei Stimmen allerdings tiefer als die mittleren vier sind, die rechten zwei sind höher (jeweils ca. zwei Fußlagen).

(Cross-) Modulationsmatrix und Klangerzeugung

Beschäftigen wir uns noch einmal mit den Zweier-Oszillatoren-Grüppchen des Soma Laboratory Lyra 8. Pro Gruppe gibt es einen Mod- und einen Sharp-Regler – mit Letzterem kann man stufenlos die Schwingungsform einstellen. Ganz links beginnt man mit einer weichen Dreieckschwingung, über die Mitte verändert sich diese in Richtung Sägezahn, bevor ganz rechts die Rechteckschwingung erreicht wird – so wirkt dieser Regler auch wie eine Art Filter pro Gruppe, die Schwingungsformen nach rechts hin werden deutlich obertonreicher und harscher. Der andere Regler-pro-Zweiergruppe ist da schon deutlich interessanter: Hier werden Quellen für Crossmodulation ausgewählt. Bringt man den dazugehörigen Kippschalter aus der Mittelposition (hier sind die Modulationen ausgeschaltet) in die obere Stellung, so werden die beiden Oszis der Gruppe durch die beiden der Nachbargruppe moduliert – hier entsteht eine Art FM. Bringt man den Schalter in die untere Position, so entstehen drei neue Optionen: Entweder der Dual-LFO, der hintere CV-Eingang oder, hat man den „Total FB“ Schalter umgelegt, das Summensignal, können fortan als Modulationsquelle dienen. Neben erwähntem „Total FB“ Kippschalter befindet sich noch ein per Kippschalter aktivierbares Vibrato, das spannenderweise jede der acht Stimmen mit unterschiedlicher Schnelligkeit leicht verschwinden lässt. Durch die drei unterschiedlichen Poti-Arten teilt sich der Synthesizer automatisch in drei Sektionen auf – die oberste davon ist ganz klar als Effekt- oder Processing-Sektion zu bezeichnen.

Hyper-LFO, Delay und Overdrive am Soma Laboratory Lyra 8

Oben links befindet sich hier zunächst der Hyper-LFO. Dieser besteht aus zwei unterschiedlich in der Schnelligkeit einstellbaren Rechteckschwingungen, die auf interessante Weise miteinander interagieren: Ist „And“ aktiviert, wird die Schwingungsform von LFO 1 mit der von LFO 2 multipliziert, was zu Glitch-artiger, in der Schnelligkeit stark variierender Modulation führt. Wählt man „Or“, werden die Schwingungsformen addiert, was zu etwas weniger „stressigen“ Modulationen führt und generell etwas vierseitig anmutet. Entscheidet man sich weder für and noch or, werden beide LFOs hintereinander abgespielt. Auch befindet sich hier ein „Sync“-Schalter, der dafür sorgt, dass LFO B den LFO A mit einer Art Soft-FM moduliert, der fortan in perfekter OSC-Sync-Division zu B spielt.

Diese wenigen, aber doch stark eingreifenden Optionen machen den LFO vielseitiger, als man sich das auf Anhieb bei einem Dual-LFO mit fixer Rechteckschwingungsform vorstellen mag. Wie bereits erwähnt, lassen sich hiermit fortan die Oszillatoren modulieren, aber auch das verbaute, genial klingende Digital-Delay, das vorgibt, eine Eimerkette zu sein, lässt sich hiermit gut zum Schwitzen bringen. Auch hier bleibt es doppelt wild: Hier gibt es zwei einzelne, dunkel klingende Delay-Lines, die sich einzeln in Zeit und Modulationsgrad einstellen lassen. Interessant hier: Das Delay lässt sich auch durch seinen eigenen Output modulieren – daneben aber natürlich auch mit dem LFO – hier sogar entweder als Rechteck- oder Dreieckschwingung! Einen Feedback-„Master“-Regler für beide Delays findet man hier auch sowie den obligatorischen Dry/Wet. Rechts, in der Output-Sektion, befindet sich der letzte Effekt: Ein parallel anfahrbarer Overdrive, der gehörig nach zischendem Class-A Bauteil klingt und über einen Dry/Wet- und einen Drive-Regler zu zähmen ist.

Die Rückseite und CV-Inputs des Soma Laboratory Lyra 8

Neben dem An/Ausschalter sowie dem Eingang für das Netzteil birgt die Rückseite einige Überraschungen – und zwar doch zwei CV-Inputs, einen Gate-Input sowie einen externen Eingang zum Durchschleifen von externen Audiosignalen durch das Delay und den Overdrive. Wer jetzt denkt, hier ließen sich doch Melodien sequenzieren, wird dennoch gehörig enttäuscht – 1 V/Oct. oder sämtliche anderen Optionen zum „Fixen seiner Range“ greifen hier absolut überhaupt nicht – dennoch lässt sich durch das Anschließen eines Controllers so ein weiterer Modulationsweg der Tonhöhe aller acht Stimmen gemeinsam erzeugen. Der nächste CV-Input ist dasselbe in Grün – hier bekommt man dasselbe für die Modulation der Delay-Zeit geboten, wodurch sich interessante Pitch-Sweeps erreichen lassen! Der Gate-Input wirkt sich auf beide Stimmenpärchen aus – leider wird die Attack-Zeit aber auch durch das Öffnen der Oszis via diesem nicht schneller. Rechts daneben befinden sich noch der Ausgang wie ein weiterer Kopfhörerausgang. Nun aber genug der Nebensächlichkeiten – wie klingt der „weiße Engel“ und wie fühlt er sich an?

Praxis – Klang und Nutzbarkeit des Soma Laboratory Lyra 8

Kurz gesagt: Klang? IMMER anders. Nutzbarkeit? Er ist das, was du daraus machst. Der Soma Laboratory Lyra 8 beschert dem Nutzer eine Erfahrung, die tatsächlich dem Spielen eines klassischen „lebendigen“ Instruments deutlich näherkommt als dem Spielen eines Synthesizers. Als Kenner beider Welten steht dieser Umstand für mich über allem weiteren – das beinhaltet allerdings auch: Wenn du ihn beherrschen möchtest, ihn kennen möchtest wie deine Westentasche, deine Emotionen auf ihn übertragen können willst – dann musst du ihn erlernen!

Klar, ein bisschen cooles Noise oder eine statische Drone nach Durchstimmen der Oszillatoren bekommt man auch nach einer Stunde mit dem Soma Laboratory Lyra 8 hin, aber was damit sonst noch so alles geht, ergründet sich erst nach dem intensiven Studium, das ein richtiges Musikinstrument eben auch voraussetzt. Was für mich nach zwei Wochen der Nutzung des Gerätes hervorsticht, ist ganz abseits von allen anderen einzigartigen Kriterien des Instruments seine klangliche Universalität. Man bekommt hier klare, harmonische Sounds heraus, aber eben auch Class-A-Richard Devine artige komplexe Feedback-Noise-Strukturen sind dem Soma Laboratory Lyra 8 absolut kein Fremdwort. In der Nutzung fiel mir besonders auf, dass das Gerät einige Sweetspots bereithält. Einige Regler reagieren empfindlicher und lassen „das klangliche Optimum“ oder den interessantesten Sound auf einer kurzen Range des Potis zu, der Rest darüber wie darunter ist „Noise“ – wie das eben bei Crossmodulation und feedbackartiger Synthese häufig der Fall ist. Aber ja, dadurch ergibt sich eben dieses Gefühl der Fragilität – das Anfassen des Synths mit Bedacht wie Gefühl ist hier von Nöten, um eine Bindung zum Instrument aufbauen zu können, sprich, es zu erlernen. Trotz der dedizierten Auslegungsart des Instruments hätte ich mir zur besseren generellen Einsetzbarkeit etwas mehr Kontrolle gewünscht – großartig hätte ich es gefunden, hätte wenigstens der Gate-Input auf der Rückseite schnelle Gate auf und zu Befehle umgesetzt, ganz abgesehen vom tonalen CV. Aber so ist und bleibt er eben was er sein möchte – anders als der Rest, auf eine logische wie emotionale Art und Weise. Good Job Vlad, ich bin sicher, von dir werden wir noch einiges hören.

Abschließend noch ein Live-Take als Audiobeispiel von meiner Seite. Zuerst spiele ich die Oszillatoren clean, danach kommt das Delay mit Modulationen zum Spielen – daraufhin geht es weiter mit Cross und Feedback.