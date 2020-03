Test: MFB SYNTH PRO, polyphoner Analogsynthesizer

8 Stimmen für ein Hallelujah

Ein neuer Streich des Berliners Manfred Fricke. Sieht toll aus – und soviel vorweg: So klingt er auch. Was kann er denn grundsätzlich der MFB Synth Pro?

Er verfügt über 8 Stimmen analoger, subtraktiver Synthese.

Er verfügt pro Stimme über drei Oszillatoren, zwei Filter, zwei LFOs und drei Hüllkurven.

Er kann seine Klänge auf 240 Plätzen speichern.

Er hat einen kleinen Sequencer mit ebenfalls 240 Speicherplätzen.

Und er kann auch etwas Stereo – es sind aber nicht die Stimmen im Panorama verteilt. Hier kommt das Stereoerlebnis über Effekte vor dem Ausgang zustande oder auch über die zwei Filter. die dann links bzw. rechts erklingen.

Die Basis des MFB Synth Pro

Der MFB Synth Pro kommt in einem schmucklosen Karton ohne überflüssigen Schnickschnack wie Hochglanzdruck oder ähnlichem daher. Erfreulicherweise liegt, wie bei MFB üblich, auch hier ein gedrucktes Handbuch im DIN A5 Format bei. Das Handbuch beschränkt sich auf das Nötigste, es ist aber gut, eines zu haben und bei Unklarheiten nicht ins Netz zu müssen. Außerdem gibt’s noch ein Steckernetzteil der schmaleren Sorte, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Die Spannung beträgt hier eher ungewöhnliche 6 Volt, wenn das Netzteil vor dem Gig zu Hause vergessen wurde, wird’s hier womöglich eng.

Der Synth selbst ist erstaunlich klein (er ist nur wenig breiter als eine DIN A4 Seite, dafür aber nicht so tief) und macht einen wertigen Eindruck: Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, die dunklen Holzseitenteile strahlen ein angenehmes 70er Jahre HiFi-Gefühl aus. Erfreulicherweise verfügt das Gerät über einen Netzschalter.

Nach dem Anschalten fallen die angenehmen Pastelltöne des OLED-Displays ins Auge. Mich machen OLED-Displays aufgrund des bei früheren Modellen betriebsunabhängigen Haltbarkeitsdatums grundsätzlich etwas nervös, aber inzwischen sind sie ohnehin allerorten zu finden, halten schon viel länger als noch vor ein paar Jahren und die Vorteile überwiegen die Nachteile.

Das Display ist aus jedem Winkel wunderbar ablesbar und schön groß. Es kann bei Bedarf auch die ausgehende Schwingungsform anzeigen.

Die Bedienung erfolgt natürlich hauptsächlich über die üppig vorhandenen Drehregler und die Taster. Die Potis sitzen fest und haben beim Drehen einen angenehmen Widerstand. Trotz der vielen Bedienelemente auf relativ wenig Raum sind alle Funktionen gut erreichbar, ohne dass man sich die Finger einklemmt. Für mich hat der MFB Synth Pro die perfekte Größe: Alles ist gut erreichbar und trotzdem klein genug, um zum Auftritt mitgenommen zu werden.

Die Taster kommen stets in Begleitung einer LED daher: Diese zeigt den Staus an/aus, bei Funktionen mit mehr als zwei Möglichkeiten auch mehrere Farben an.

Der aktuelle eingestellte Wert des zuletzt veränderten Parameters wird auch immer im Display angezeigt. Das ist besonders praktisch bei den Tastern, z. B. Filterparameter LP/BP/HP. Hier gibt es zwar auch die eben erwähnte mehrfarbige LED, die ihre Farbe mit dem Filtertyp wechselt, durch das Display weiß man dann aber auch, welche Farbe welchen Filtertyp repräsentiert.

Anschlussseitig gibt es außer der DC-Netzbuchse das klassische MIDI Trio In/Out/Thru im 5-poligen Format. Und noch eine USB-B-Buchse für den Austausch von Presets und Sequenzen sowie für Firmware-Updates.

Als besonderes Schmankerl hat der Synth Pro eine USB-A-Buchse, die den direkten Anschluss von USB-MIDI-Keyboards ermöglicht. So kann man auch Nicht-DIN-MIDI-Keyboard anschließen und es wird vom MFB Synth Pro dann gleich mit Strom versorgt – wunderbar! Eine Buchse, die ich gern öfter an Synthesizern sehen würde.

Audioseitig gibt es zwei Stereoausgänge: eine große Stereoklinke für das Line-Signal, eine kleine Stereoklinke für den Kopfhörer. Beide Ausgänge führen grundsätzlich das gleiche Signal, links und rechts sind aber vertauscht. Als Line-Ausgang hätte ich lieber zwei getrennte Monoklinken gesehen; im Live- und Studioalltag kommen mir doch eher selten großklinkige Stereoeingänge unter und ein Y-Kabel ist nicht immer zur Hand. Platz genug für eine weitere große Klinkenbuchse wäre auf der Rückseite noch gewesen.

Klangstruktur und Menü des polyphonen Synthesizers

Die Klangarchitektur des MFB Synth Pro ist klassische subtraktive Synthese:

Drei VCOs werden gemischt und das Signal dann gefiltert. Am Ende folgen dann noch VCAs für die Lautstärke. Im Falle des Synth Pro kommt vor dem Ausgang noch eine gut klingende Effektsektion dazu.

Die meisten Parameter und z. B. auch die Modulationsintensitäten haben einen eigenen Regler spendiert bekommen, so dass diese sich schnell schrauben lassen. Einige Funktionen des MFB Synth Pro haben aber keinen eigenen Regler, sondern werden über das jeweilige Menü eingestellt. So z. B. die Modulationsquellen für Filter-Cutoff im VCF-Menü oder die FM-Intensität im VCO-Menü. Die „versteckten“ Parameter sind gut gewählt und die Einstellungen lassen sich schnell vornehmen.

Die Menüführung ist simpel, die meisten Parameter findet man auch ohne Handbuch. Das Laden und Speichern von Klängen und Presets erforderte in meinem Fall dann aber doch einen Blick ins Handbuch, um das Grundprinzip zu verstehen.

Modulationsmäßig ist der MFB Synth Pro eher klassisch gehalten. Hier ist bei den Oszillatoren oder den Filtern einiges möglich, aber beispielsweise die Hüllkurvenzeiten zu modulieren, geht nicht. Er lädt dafür Aufgrund seiner Oberfläche zum direkten Rumschrauben ein, was wirklich Spaß macht – Selbermachen statt machen lassen ist die Devise!

Die Klangbausteine des MFB Synth Pro

Die drei Oszillatoren sind identisch aufgebaut. Sie ermöglichen die stufenlose Überblendung der Schwingungsformen, was auch ohne Filter spannende Klangfarbenverläufe ermöglicht – wunderbar vor allem, da die Modulation der Klangfarbe über einen eigenen Regler für die Intensität verfügt. Als Modulationsquellen stehen Velocity, die LFOs und die 3 Hüllkurven zur Verfügung.

Eine Sinusschwingungsform gibt es nicht (aber braucht man die bei einem subtraktiven Synth denn wirklich?), dafür eine „SUB“-Schwingungsform, die eine Oktave tiefer als die anderen Schwingungsformen ein Rechteck ausgibt. Ansonsten sind Dreieck, Sägezahn und Rechteck verfügbar. Spannend ist die „Extra“-Schwingungsform: Ist hier Nadelimpuls gewählt, kann durch Blenden von Rechteck auf „Extra“-Pulsbreitenmodulation stattfinden. Alternativ kann hier aber auch Rauschen oder das Ausgangssignal eines Ringmodulators anliegen. Toll für glockige Klänge.

Über den Tune-Regler von Oszillator 1 kann in einem Bereich von +/-4 Halbtönen die Gesamtstimmung für alle Oszillatoren eingestellt werden. Für die Oszillatoren 2 und 3 lässt sich die Tonhöhe jeweils im Bereich von +/-1 Oktave in Bezug auf Oszillator 1 einstellen. Außerdem kann pro Oszillator die Oktavlage über zusätzliche Taster in drei Schritten verstellt werden. Die Feineinstellung der Tonhöhe erfolgt nicht direkt, sondern über den Value-Regler neben dem Display und muss für den jeweiligen Oszillator per Tastendruck aktiviert werden. Das geht schnell, aber parallel zwei Oszillatoren durch gleichzeitiges Drehen des Finetune-Reglers gegeneinander verstimmen, geht so leider nicht.

Jeder Oszillator verfügt über einen eigenen Regler für die Intensität der Tonhöhenmodulation. Der Modulator wird jeweils im Menü VCO 1/2/3 gewählt. Es stehen Aftertouch, die LFOs und die 3 Hüllkurven als Quellen zur Verfügung.

Die Oszillatoren können im DCO- oder VCO-Modus laufen. Der DCO-Modus ist stimmstabiler und ich finde ihn dem VCO-Modus klanglich nicht unterlegen. In beiden Modi klingen die Oszillatoren wirklich gut. Ich habe ein paar vergleichende Klangbeispiele erstellt, damit sich jeder ein Bild machen kann. Auch im VCO-Modus ist der Synth Pro stimmstabil, wenn man ihn erstmal warmlaufen lässt. Es gibt auch eine Autotune-Funktion, die man aber erst nach dem Warmlaufen des Synthies bemühen sollte, damit im VCO-Modus alles „stimmt“.

FM ist leider nur im VCO-Modus möglich. Es kann jeweils VCO3 die beiden anderen Oszillatoren modulieren. Die FM lässt sich zwar für OSC1 und OSC2 getrennt aktivieren; die Intensität wird aber über einen gemeinsamen Regler eingestellt. Außerdem kann die Intensität über einen der LFOs oder eine der Hüllkurven moduliert werden. Die Präzision eines digitalen FM-Synthesizers gibt’s hier natürlich nicht, so dass die Ergebnisse naturgemäß anders ausfallen. Zur Erzeugung spannender Texturen ist FM aber auch bei kleinen Stimmungsschwankungen immer gern gesehen.

Oszillator-Sync (VCO 2 und VCO3 jeweils zu VCO 1) gibt es auch noch, auch hier sollten sich die Oszillatoren im VCO-Modus befinden.

Die Oszillatoren basieren übrigens nicht auf einem bestehenden VCO-Chip, sondern sind eine Eigenentwicklung von MFB. Hier ein Foto von einer Platine des Synth Pro, die 4 Stimmen beinhaltet.

Die Filtersektion ist sehr üppig ausgestattet. Der Synth Pro verfügt über zwei Filter pro Stimme:

VCF 1 ist ein 12 dB Multimodefilter und lässt sich zwischen Lowpass, Bandpass und Highpass umschalten. Schaltungstechnisch verwendet das Filter OTAs zur Steuerung der Cutoff-Frequenz.

VCF 2 ist 24 dB Lowpassfilter und basiert auf dem SSI 2144 Filterchip. Dieser ist eine Weiterentwicklung des SSM2044 Filterchips, der unter anderem im PPG Wave 2.2, Korg Mono/Poly und E-MU SP1200 seinen Dienst verrichtete.

Beide Filter klingen, jedes auf seine eigene Art, sehr überzeugend und ergänzen sich klanglich.

Wirklich besonders ist es, dass zwischen den beiden Filtern stufenlos überblendet werden kann. Endlich muss man nicht mehr die qualvolle Wahl treffen, ob man dem bissigen Bandpassfilter oder dem runden Lowpassfilter das Feld überlässt – hier geht beides! Die Filter lassen sich zudem noch seriell (also hintereinander) oder parallel schalten.

Des Weiteren gibt es einen Stereomode: Es kann via Taster in vier Stufen zwischen „beide Filter auf Mitte“ und „ein Filter hart links, das andere hart rechts“ umgeschaltet werden. Vor allem die Zwischenwerte sind hier interessant.

Grundsätzlich haben beide Filter eigene Einstellmöglichkeiten für Cutoff, Resonanz, LFO Modulationsintensität (MOD VCF) und Hüllkurvenintensität (CONTOUR). Die Cutoff-Frequenz kann aber auch mit einem Regler für beide Filter gemeinsam gesteuert werden:„Global Cutoff“ aktivieren und schon regelt der VCF2- Cutoff-Regler die VCF1-Cutoff mit – sehr praktisch für klassische Filterfahrten.

Das Filtertracking, also wie stark die Filterfrequenz der gespielten Tonhöhe folgt, lässt sich in vier Stufen via Taster umschalten: kein Tracking, 25 %, 50 % 100 %. Die Filter können beide in die Selbstoszillation getrieben werden und so wunderbar als Sinusgeneratoren herhalten. Da sie relativ sauber tracken, lassen sich auf dem Weg schon ohne die Verwendung der Oszillatoren Interessante zweistimmige Klänge produzieren. Allerdings tracken die Filter zwar in sich ganz gut, zwischen den 8 Stimmen können die Filtergrundfrequenzen aber um +/- 1 bis 2 Halbtöne voneinander abweichen. Das ist etwas schade – polyphon spielen mit dem oszillierenden Filter geht also nur bedingt und kann auch stark atonal werden. Im monophonen Modus fällt das dann aber nicht ins Gewicht. Hier spielt VCF 1 in Selbstoszillation eine Tonleiter, erst im LP-, dann BP-, dann HP-Modus:

Im Filtermenü lassen sich die Modulationsquellen für MOD VCF und Contour einstellen:

MOD VCF -> LFOs, invertierte LFOs Modwheel, Velocity und Contour -> welche Hüllkurve und ob invertiert oder nicht.

Außerdem gibt’s einen Offset für die beiden Filter zueinander bezüglich des Filtertrackings und die Möglichkeit, stufenlos auf eine evtl. Lautstärkeänderung bei zunehmender Resonanz einzuwirken: Wenn’s stark resoniert, soll’s dann lauter werden oder nicht?

Die beiden auf der Eigenschaftenseite des Gerätes zuweilen erwähnten VCAs sind nicht separat ansteuerbar. Sie sind jeweils fest hinter einem der Filter geschaltet und werden immer gemeinsam gesteuert (z. B. von der VCA-Hüllkurve).

Die Effektsektion stellt vier Effekte bereit, die sich via Taster auswählen lassen. Die Effekte klingen wirklich gut und verpassen besonders flächigen Klängen ein Sahnehäubchen. Vom Klang und den Parametern her vermute ich hier einen FV-1 Chip als Prozessor. Es gibt zwei Hallräume, eine Kombination aus Pitchshifter und Delay und eine Kombination aus Chorus und Hall. Pro Effekt lassen sich drei Parameter verändern. Obendrein lässt sich der Effektanteil regeln. Modulierbar ist keiner der Parameter, aber sämtliche Einstellungen werden mit den Presets gespeichert.

Die Modulatoren des MFB Synth Pro

Die drei ADSR Hüllkurven können in kurzen Einstellungen wunderbar perkussiv zupackend sein, aber auch lange Verläufe gelingen gut. Außerdem verfügen sie über eine Loop-Funktion. Im Loop sind nur die Attack- und Decay-Phase aktiv. So wird aus der ADSR-Hüllkurve per Knopfdruck ein LFO mit variablen Flanken, der auch schnell schwingen kann. Leider kann immer nur eine der Hüllkurven im Loop-Modus laufen – schade.

Die beiden ersten Hüllkurven haben für jeden Parameter einen eigenen Regler. Die dritte Hüllkurve hingegen hat nur einen Regler für Attack und einen weiteren Regler, der die Zeiten für Decay und Release gemeinsam einstellt. Der Sustain-Parameter befindet sich im Additional-Menü. Ich empfinde das nicht als Nachteil: Oft reicht auch eine perkussive Hüllkurve, zumal da für die beiden anderen Hüllkurven stets alle 4 Parametern voll zugänglich sind. Wenn man die Hüllkurve loopt, fällt der versteckte Parameter gar nicht ins Gewicht.

Ansonsten macht die Hüllkurvensektion genau das, was eingestellt ist – es gibt keinerlei Möglichkeit, die Parameter z. B. via LFO zu modulieren. Aufgrund der direkten Zugänglichkeit ist das aber kein Problem: Selber drehen ist die Devise!

Die feste exponentielle Charakteristik der Hüllkurven ist meist eine wirklich gute Sache. Nur wenn eine der Hüllkurven die Intensität der FM -Modulation steuert, würde ich mir eine lineare Einstellung wünschen. Hier kann man sich aber mit einem der LFOs im One-Shot-Modus behelfen.

Die beiden LFOs lassen sich zwischen fallendem Sägezahn, Dreieck und steigendem Sägezahn stufenlos überblenden. Außerdem gibt es noch eine Rechteck- und eine Zufallsschwingungsform. Die LFOs lassen sich bei Bedarf auf jede gespielte Note resetten und in Werten von 1/16 bis zu einem Takt zur Clock synchronisieren. Längere Verläufe wären auch schön gewesen. Besonders im Zusammenspiel mit der Random-Funktion ist Reset hilfreich: So wird bei jeder neu gespielten Note ein anderer Wert ausgegeben.

LFO 2 kann bei Bedarf auch LFO 1 im Tempo steuern. Dieser Parameter ist im Menü zu finden. Die Möglichkeit, hier eine der Hüllkurven als Modulationsquelle anzuwählen, wäre toll. Allerdings lassen sich die LFOs auch im One-Shot-Modus, also als primitive Hüllkurve betreiben, damit geht’s dann auch.

Der Sequencer des MFB Synth Pro

Der Sequencer ist eine nette Dreingabe. Die Sequenzen können bis zu 16 Schritte haben, lassen sich separat von den Klängen abspeichern und temposynchron umschalten.

Erfreulicherweise ist der Sequencer polyphon. Die Eingabe von Noten erfolgt ausschließlich im Step-Modus über ein angeschlossenes Keyboard: Aufnahme starten, einzelne Note oder Akkord spielen, ggf. eine Pause einfügen und wenn’s reicht, die Aufnahme beenden – das war’s. Wenn das schon nach 8 Schritten ist, ist die Sequenz dann auch nur acht Schritte lang. Gebundene Noten sind leider nicht möglich, es sind also immer Stakkato-Sequenzen.

Die verschiedenen Voicingmodi (z. B. Unisono) sind im Sequencermode inaktiv – der Sequencer steuert den Synth Pro unabhängig vom Voicemode immer polyphon an. Im Display wird bei laufendem Sequencer immer der aktuell gespielte Schritt angezeigt, was einen Nachteil mit sich bringt: Wenn eine Sequenz läuft, ist die Bankanzeige der ausgewählten Sequenz nicht mehr sichtbar. Evtl. könnte via Firmware-Update die Step-Anzeige einen anderen Teil des Displays belegen, damit die Anzeigen sich nicht in die Quere kommen?

Alternativ zum Sequencer verfügt der Synth Pro auch über einen Arpeggiator. Dieser ist simpel gehalten und kann die gespielten Noten hoch, runter und hoch/runter im Wechsel spielen.

Voicemodi und der Rest

Der Synth Pro bietet verschiedene Modi zur Verteilung seiner 8 Stimmen.

Zum einen sind da der Monomode mit nur einer Stimme, wie auch der Polymode, in dem sich alle 8 Stimmen polyphon spielen lassen. Außerdem gibt es einen monophonen Modus, bei dem beim Tastenanschlag eine Synthesizerstimme nach der anderen spielt.

Im Unisono-Modus können alle 8 Stimmen gegeneinander verstimmt werden. Es lässt sich frei wählen, wie viele und wie stark sie gegeneinander verstimmt sind.

Einen echten Multimode gibt es nicht. Dankenswerterweise gibt es aber zwei Möglichkeiten, gleichzeitig zwei verschiedene Klänge aus dem Gerät herauszuholen. Einer davon ist der 1+7 Modus: Es lassen sich ein monophoner Klang und ein 7-stimmiger Klang auf zwei verschiedenen MIDI-Kanälen ansteuern. Das ist toll, so erklingt beispielsweise ein monophoner Bass gemeinsam mit einem Flächenleger. Eine anderer Pseudo-Multimode ist der Chord + 4 Modus: Auf einem MIDI-Kanal wird mit einem Klang ein Akkord gespielt. Auf dem anderen Kanal kann ein anderer Klang 4-stimmig gespielt werden.

Leider lässt sich in beiden Modi der Effektanteil nur für beide Klänge gemeinsam regeln – entweder sind im oben genannten Beispiel Bass und Fläche gemeinsam verhallt oder nicht. Trockener Bass und hallige Fläche wäre also nicht möglich. Da beide Klänge auch gleichermaßen am Stereoausgang anliegen, lassen sie sich nicht ohne Weiteres separat abnehmen.

Ein Trick wäre hier, einen der Klänge nur auf VCF1 zu routen und den anderen auf VCF2.Wenn die Filtersektion dann auf Stereo geschaltet wird, würden die Klänge separat am linken und rechten Ausgang erscheinen. Nachteil in dem Fall: kein Effekt und nur einen der beiden Filter pro Klang.

Die MIDI-Implementation des Synth Pro ist gut – jeder Regler sendet MIDI-CC und der entsprechende Parameter kann auch via MIDI ferngesteuert werden.

Der Klang

Ich habe es hier im Test schon anklingen lassen: Der MFB Synth Pro macht eine extrem gute Figur. Er klingt einfach gut. Der Klang ist (Achtung abgedroschene Klangworte) druckvoll und cremig! Sämtliche Klangkategorien gelingen einfach: fette Bässe, klassische Synth-Bläser, Flächen, perkussive Sequencer-Sounds. Die Klänge sind so gut, dass sie die Effekte nicht bräuchten, aber die Effektsektion kann den Klängen noch ein Sahnhäubchen aufsetzen und zum Auftritt eine Effektkiste weniger mitnehmen zu müssen, ist immer gut. Das einzige klangliche Manko, das mir im Test beim vorliegenden Gerät auffiel, sind zuweilen auftretende Störklänge beim Regeln der Lautstärke. Diese treten jedoch anscheinend nur auf, wenn gerade kein Klang anliegt. Wird in einem stillen Moment der Regler bewegt, hört man eine Art Ton (es klingt wie eine Reihe digitaler Artefakte). Sobald man bei spielendem Synth die Lautstärke ändert, ist aber alles so, wie man es von einem Lautstärkeregler erwartet.