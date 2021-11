Moffenzeef The Runner, Drone-Synthesizer

Vom Horror-(Soundtrack) inspiriert

Moffenzeef The Runner ist ein Drone-Synthesizer, der in Kooperation mit den Musikern von Boy Harsher entwickelt wurde, die wiederum den Soundtrack zu dem gleichnamigen Horrorfilm „The Runner“ produziert haben. Das Tabletop-Gerät ist auf eine Auflage von 250 Stück limitiert.

The Runner besitzt fünf PWM-Oszillatoren. Der Hauptoszillator wird mit einem Regler in der Tonhöhe eingestellt, wobei auch ein Quantizer zugeschaltet werden kann. Per Harmonics werden die anderen Oszillatoren eingeblendet, die in festen Intervallen zum Hauptoszillator gestimmt sind.

Der Klang kann mit einem Tiefpassfilter bearbeitet werden, dessen Resonanz bis zur Selbstoszillation reicht.

Pulsbreite, Detune und Filter können gemeinsam über Animate mit einem „Slowly Morphing Organic LFO“ moduliert werden, dessen Bereich zwischen Slow und Fast gewechselt werden kann. Mit einem digitalen Chorus und einem analogen Distortion lässt sich der Klang weiter andicken.

The Runner besitzt nur einen Audioausgang. Es gibt, wie bei Drone-Synthesizern meist üblich, keine Steuerung via CV oder MIDI. Der Sound wird nur manuell eingestellt und dann intuitiv moduliert – oder man lässt ihn einfach vor sich hin laufen.

Boy Harsher x Moffenzeef The Runner ist ab sofort über die Webseite des Herstellers oder ausgewählte Händler erhältlich und kostet 455,- Dollar (zzgl. Versand und Importkosten).