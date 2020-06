Manley Labs Massive Pride – Equalizer in Regenbogenfarben

Massive Pride – auf diesen Namen lautet eine limitierte Version des bereits seit vielen Jahren erhältlichen Hardware-Equalizers Massive Passive von Manley Labs. Im Gegensatz zu den ansonsten eher zurückhaltend designten Produkten von Manley hebt sich diese Sonderedition klar ab, denn die acht Frequenzbänder des Equalizers hat Manley in den Regenbogenfarben eingefärbt. Damit möchte Manley auf den LGBT Pride Monat 2020 aufmerksam machen. Die Erlöse aus dem Verkauf des zunächst auf eine Stückzahl von 50 limitierte Version gehen an die Human Rights Campaign. EveAnna Manley sagt dazu:

“In the spirit of social inclusion and recognition of our desire for the supportive embrace of all people, I invite everyone to help celebrate Gay Pride Month 2020 with us. May unification, peace, and calm be eventually restored to our planet with love, appreciation, and understanding for all of our fellow humans.”