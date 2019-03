Merging stellt Multifunktions-Interface Anubis vor

Vielfältige Funktionen für Studio und Bühne

Die schweizer Firma Merging hat ein Multifunktions-Interface vorgestellt. Multifunktional deshalb, da das Merging Anubis nicht so richtig in eine der herkömmlichen Sparten passt. Recording, Monitoring oder Vernetzung von mehren Musikern/Räumen – da scheint vieles möglich zu sein. Klingt interessant? Ist es auch. Hier alle Informationen zum Anubis.

Ausgestattet ist es mit zwei XLR/Klinke-Eingänge deren Preamps einen Dynamikbereich von 139 dB bieten. Zwei weitere Inputs mit Instrument/Line Level befinden sich auf der Vorderseite. Ausgangsseitig gibt es ein XLR-Pärchen (123 dB Dynamikumfang) sowie alternativ ein Stereo Klinke-Pärchen und zwei Kopfhörerausgänge. Weitere Ein- und Ausgänge stehen für MIDI, GPIO und Ravenna/AES67 bereit. Die digitale Schnittstelle bietet PoE Support und erlaubt bis zu 256 Kanäle.

Betrieben wird das Anubis über ein externes Netzteil, zur Sicherung des Eigentums bietet es ein Kensington Lock. Das alles findet Platz einem robust aussehenden Aluminiumgehäuse.

Die Bedienoberfläche des Merging Anubis ist mit zahlreichen Hardware-Kontrollelementen bestückt. So u.a. ein großes Volume-Rad und frei zuweisbare Soft Buttons. Als Display kommt ein Touchscreen mit 800 x 480 Pixel Auflösung zum Einsatz. Integriert ist auch ein Talkback-Mikrofon. Gewandelt wird mit bis zu 192 kHz, gesteuert über das Touchdisplay oder eine Remote App.

Merging umschreibt seine Produkte mit dem Slogan „Audio for the networking age“. Entsprechend lässt sich das Anubis in eine digitale Umgebung einbinden und dank der Ravenna/AES67 Schnittstelle mit weiteren Produkten verbinden.

Preis und Verfügbarkeit sind leider noch nicht bekannt.