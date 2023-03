Mesa Boogie Mark VII Vollröhren-Verstärker

Vielseitiger Vollröhren-Amp für fette Sounds

Die Amp-Schmiede Mesa Boogie aus den USA will mit dem Mark VII, einem flexiblen und vielseitigen Vollröhren- Verstärker die Gitarristen weltweit begeistern. Vollgepackt mit zahlreichen Features, hat der Mark VI unter anderem auch die Schaltkreise des Mark IIB, IIC und IV im Gepäck. Die Front hat mit insgesamt 21 Bedienelementen einiges zu bieten. Die 3 Kanäle, die allesamt fette Sounds versprechen, tragen so vielsagende Namen wie„Clean/Fat/Crunch“, „Fat/Crunch/MKVII“ und „MKIB/IIC/MKIIV“. Bei letzterem finden sich dann die Schaltkreise der beliebten Sounds aus dem Hause Mesa Boogie. Jeder Kanal hat eigene Regler für den 3-Band EQ, Gain, Master und Presence. Dadurch wird der Verstärker so richtig flexibel. Dazu gibt es dann den Mesa Boogie-typischen 5-Band Grafik-EQ und jeder Kanal verfügt über einen eigenen Reverb-Regler. Trotz der zahlreichen Regler wirkt die Front aufgeräumt und übersichtlich und besticht wie immer durch das klassische Mesa Boogie-Design. Das wunderbare ist, dass man sogar die Wahl zwischen drei verschiedenen Varianten des Mark VII hat, denn er ist als Straight-Up Topteil, aber auch als 19″ Rack Mount Topteil oder als einzelne 12″ Lautsprecher Combo zu haben.

Bei Letzterer hat er dann noch einen 8 Ohm Celestion Custom 90 Lautsprecher mit an Bord. Bei 90 Watt liefern die 6L6 Röhren zusammen mit den vier 12AX7 Röhren der Vorstufe so richtig fette Sounds. Über einen Kippschalter kann man optional einen festen BIAS einstellen (EL34), wodurch der Mark VII klanglich sehr flexibel wird. Der eingebaute Attenuator macht den Vollröhren- Verstärker aber auch durchaus schlafzimmertauglich, denn er ermöglicht einen Betrieb über 40 und sogar nur 25 Watt. Und wem das dann noch zu laut für die Nachbarn erscheint, kann auch gleich noch einen Kopfhörer in den regelbaren Kopfhörer-Output auf der Rückseite stöpseln.

ANZEIGE

Ohnehin kann sich dieser Gitarren-Verstärker durchaus auch von hinten sehen lassen. Freunde der leuchtenden Röhren bekommen hier sicher leuchtende Augen und neben dem bereits erwähnten Kopfhöreranschluss und dem Leuchtwerk finden sich hier auch noch die Anschlüsse für die Cabinets, Line-Out, FX-Loop, MIDI In und Thru/Out, MIDI-Channel-Switch, MESA (für den Fußschalter) und die CabClone Box, die eine Wahl zwischen 9 Presets pro Kanal ermöglicht. Da geht also so einiges.