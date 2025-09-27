Doppelte Polyphonie und Poly-AT

Vor sechs Jahren wurde ein Prototyp des Modor NF-1k vorgestellt. Es handelte sich jedoch nicht um ein produktionsreifes Modell, sondern diente der Suche nach Lösungen. Durch die zwischenzeitlichen Ereignisse zog sich dieser Prozess ein wenig in die Länge, doch nun kann man die fertige Version präsentieren.

Modor NF-1k – VA-Synthesizer als Keyboard

Der VA-Synthesizer NF-1 war zunächst als Desktop-Gerät konzipiert und es folgte noch eine kleinere Version. Als es an die Keyboard-Version ging, stieß der Entwickler vor allem auf mechanische Probleme beim Gehäuse mit drei Wheels und der geplanten 44er Tastatur.

Diese Herausforderungen wurde inzwischen gelöst, indem das Konzept abgewandelt wurde. Das Keyboard wurde auf eine Fatar-Tastatur mit 49 Tasten und polyphonem Aftertouch umgestellt und anstelle der drei Wheels wurden nun zwei 10 cm lange Touch Strips für Modulation und CC 3 eingesetzt. Die Funktion des Pitch-Wheels übernimmt ein 50 cm langer Ribbon-Controller, der quer über der Tastatur angebracht ist.

Die lange Entwicklungszeit hat sich jedoch auch positiv auf die technische Ausstattung ausgewirkt. Das Voice Board wurde überarbeitet und mit einem neuen Prozessor versehen. Dadurch hat sich die Polyphonie auf 16 Stimmen verdoppelt. Dies ermöglicht einen bitimbralen Einsatz mit 2x acht Stimmen, die als Split oder Layer eingerichtet werden können. Auch die Nutzung auf zwei verschiedenen MIDI-Kanälen mit unterschiedlichen Sounds ist möglich.

Weiterhin ist ein programmier- und synchronisierbarer Arpeggiator hinzugekommen, die mit den üblichen Mustern, eigene Patterns und einer Zufallsoption genutzt werden kann. Es gibt auch einen Chord Mode und eine Hold-Funktion. Außerdem wurde ein Unison-Mode mit Detuning und Streo Spread implementiert.

Die eigentliche Klangerzeugung ist mit der Desktop-Version identisch. Unter diesen Links könnt ihr unsere Testberichte zum Modor NF-1 und zum Modor NF-1m nachlesen.

Der Modor NF-1k soll in Kürze („soon“) verfügbar sein. Der Preis ist mit 2.950 Euro angegeben.