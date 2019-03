Musiker Know-How: Finanzamt, Steuern und Künstlersozialkasse

Finanzamt, KSK und mehr...

Der Musiker und die Finanzen. Oje, ich höre schon die Ersten stöhnen, was gibt es Übleres in der Musik als die Konfrontation mit dem schnöden Mammon. Es geht um Kunst, Kreativität und vor allem Spaß – oder nicht? Genau das haben sich Bands wie Queen, Van Halen und AC/DC wohl auch zu Beginn ihrer Karriere gesagt und waren immer kurz davor, aufgrund von ständiger Pleite die Flinte ins Korn zu werfen, bis ein Überraschungshit (Queen), ein übersehener Vertragspassus (Van Halen) oder unglaubliche Zähigkeit (AC/DC) diese Bands mit zu den erfolgreichsten Formationen formte, die die Welt bis heute gesehen hat.

Ganz abgesehen von Bands wie Rainbow, deren hüftlahme und peinliche Reunion letzten Jahres angeblich nur aufgrund von siebenstelligen Steuernachzahlungen von Herrn Blackmore ins Leben gerufen wurde (ich war nicht dabei, von daher kein Echtheitszertifikat …) oder den ganzen sittenwidrigen Verträgen, welche wohl jede Band in den Achtzigern zu Anfang ihrer Karriere aufgrund von Dummheit, Faulheit oder einfach nur grenzenloser Naivität unterschrieben hat. Vielleicht kann dieser Workshop zumindest den einen oder anderen vor großen Fehlern bewahren oder aber ein wenig den Horizont erweitern.

Der Musiker und die Finanzen: Steuern

Ja genau, das Übelste direkt zuerst. Ich möchte keine Grundsatzdiskussion über Steuergerechtigkeit entfachen, welche, wie wir alle wissen, ohnehin eine Farce ist und wo es ab einer gewissen Steuerlast in Sachen Steuersatz zugeht wie auf dem türkischen Basar. Aber wie wir alle wissen, zwei Sachen sind sicher, der Tod und das Finanzamt. Von daher, macht niemals den Fehler und vergesst diese Abgaben innerhalb euren Einnahmen. Insbesondere als Selbstständiger kann ich nur empfehlen, ca. ein Drittel eurer Einnahmen direkt bei Seite, wegen mir auf ein Tagesgeldkonto zu legen und nur mit den verbleibenden zwei Drittel zu rechnen.

Wie oft ist es passiert, dass man ein gutes Jahr hatte, Neuanschaffungen im Haushalt getätigt hat und ein bis zwei Jahre später flattert einem die Quittung ins Haus. Während sich das Finanzamt gesetzlich gerne einmal bis zu einem dreiviertel Jahr Zeit nehmen darf, eine Gutschrift zurück zu überweisen, habt ihr gerade mal ein paar Wochen Zeit, eure Nachzahlung zu tätigen, sonst kommt der Gerichtsvollzieher! Neue Instrumente, Equipment allgemein oder auch ein geschäftlich genutzter PKW / Transporter kann wenigstens noch steuerlich geltend gemacht werden, aber alles, was man im Normalfall zum Leben braucht, bleibt bei dieser Rechnung außen vor.

Als fester Angestellter einer Musikschule oder eines Tonstudios mit ordentlichen Arbeitsverträgen werdet ihr aufgrund der Lohnsteuerregelung zunächst wohl nicht zu sehr mit dem Problem konfrontiert, da euch eure Steuerabgaben einfach erst gar nicht ausgezahlt werden. Spielt ihr hingegen zusätzlich in einer Band, nehmen die Probleme langsam Fahrt auf, um dann in der reinen Selbstständigkeit als maximale Belastung zu enden. Ja, als Selbstständiger kann man viele Ausgaben steuerlich zumindest anteilig absetzen. Nein, das bringt einem gar nichts, denn sollte das persönliche Unternehmen, und sei es als Einzelperson, innerhalb einer bestimmten Zeit (man gewährt dem Künstler im Durchschnitt ca. 2-3 Jahre, in denen man Verluste schreiben darf) keinen nachvollziehbaren Gewinn abwerfen, macht dir das Finanzamt den Laden mit der Begründung der „Liebhaberei“ zu!

Eure genaue steuerliche Belastung könnt ihr auf vielen Seiten im Internet nachlesen, sie schwanken, je nachdem welche politischen Mehrheiten gerade in Deutschland regieren, sowohl im unteren, als auch im oberen Bereich. Achtung, wir reden gerade nur von der Einkommen- respektive Lohnsteuer. Auf diesen Betrag kommt bei Selbstständigen nochmals die bekannteste Verkehrssteuer, die ach so beliebte Umsatzsteuer, bzw. Mehrwertsteuer (ein Begriff, der an Unverschämtheit nur schwer zu überbieten ist) on Top. Glücklicherweise hat man als Musiker im Gegensatz zum Einkauf im Supermarkt, wo die Einstufung in den regulären Steuersatz (19%) und den verminderten Steuersatz (7%) frei Schnauze teils ohne jede Logik vergeben wird, den Vorteil, für künstlerische Leistungen nur mit 7 % belastet zu werden.

Daher lohnt es sich, immer nur in Netto-Zahlen zu rechnen, da ihr die gesamte Umsatzsteuer sozusagen für den Staat eintreibt, durch eure Vorsteuer (die MwSt., die ihr bei steuerlich absetzbaren Anschaffungen wieder zurück bekommt) gegenrechnet und den verbleibenden Betrag an das Finanzamt ausschüttet. Achtung, in Sachen Umsatzsteuer versteht das Finanzamt überhaupt keinen Spaß! Ihr habt nach Eingang des Steuerbescheides maximal zwei Wochen Zeit, die Umsatzsteuer zu überweisen, von daher siehe oben, so viel wie möglich bei Seite legen.

Der Musiker und die Finanzen: Versicherungen

Wer einem regulären Beruf nachgeht und Musik als Hobby betreibt, wird wahrscheinlich über eine entsprechende Berufsunfähigkeitsversicherung im Falle eines schweren Unfalls einigermaßen abgesichert sein. Auch hier wollen wir nicht die Praktiken der Versicherungen diskutieren, die mit teilweise fragwürdigen Methoden sich vor ihren vertraglichen Verpflichtungen drücken wollen. Vielmehr stellt sich bei einem professionellen Musiker das Problem, dass bei einer normalen Unfallversicherung Körperteile, die für einen Musiker überlebensnotwendig sind, nur mit einer vergleichsweise geringen Summe entschädigt werden. Ich habe mal etwas von ca. 5.000 Euro für einen verlorenen Finger gehört. Stellt euch vor, ihr verliert den Zeigefinger, Karriere vorbei! Oder ihr seid Trompeter und eine eurer Lippen wird bei einem Unfall verstümmelt …

Von daher ist es sehr wichtig, dass ihr eine spezielle Musikerversicherung abschließt, die möglichst alle Körperteile gleichermaßen versichert und daher auch die volle Versicherungssumme bei dem Verlust eines Fingers auszahlt. Aber auch hier gilt es aufzupassen! Habt ihr euch z. B. als Gitarrist versichert und erleidet einen Unfall mit Querschnittslähmung, bekommt ihr nicht die volle Summe, denn ein Gitarrist kann laut Versicherung ja auch noch im Rollstuhl auf die Bühne rollen und spielen. Als ich meine Invaliditätsversicherung abgeschlossen habe, waren lediglich alle Körperteile als Schlagzeuger abgesichert. Wie gut, dass schon damals und bis zum heutigen Zeitpunkt mein Zweitinstrument das Schlagzeug war und ist.

Die Künstlersozialkasse – (KSK)

Wenn es um die Förderung von Kunst und Musik geht, belegt Deutschland im internationalen Vergleich bekanntermaßen einen der letzten Plätze, was insbesondere aufgrund der deutschen Kulturgeschichte eine Frechheit sondergleichen ist. Ich will jetzt auch nicht wieder den alten Vergleich mit Skandinavien, insbesondere Schweden bemühen, wo man bis vor ein paar Jahren als amtlich geführter Musiker noch eine Art Grundeinkommen erhielt und sich den ganzen Tag auf die Planung seiner Karriere konzentrieren konnte. Schon mal überlegt, warum ab den Achtzigern so unglaublich viele versierten Musiker aus Skandinavien kamen? Warum Bands wie Sabaton vor ihrer Popularität jahrelang in einem alten, gebrauchten Nightliner durch die Welt touren und 250 Shows pro Jahr in den übelsten Kaschemmen dieser Welt teilweise ohne Gage spielen konnten? Und warum dieser Trend aktuell nicht mehr vorhanden ist?

Doch in Sachen Krankenkasse hat der deutsche Berufsmusiker noch ein Ass im Ärmel, was ihm die Politik bis jetzt noch nicht zertrümmert hat. Nach Streichung der GVL Einnahmen und der massiven Verschlechterung der GEMA Ausschüttungen haben schon mehrere politische Auswüchse versucht, auch noch die letzte Bastion in Sachen Kultur zu vernichten, was ihnen aber (noch) nicht gelungen ist. Die Rede ist von der KSK, bei der der Staat ca. 50 % der Beiträge in Sachen Krankenkasse und Sozialabgaben übernimmt.

Voraussetzung ist hierfür eine steuerliche Erfassung als Künstler und die Garantie, seine „überwiegenden Einnahmen“ aus einer künstlerischen Leistung zu beziehen. Kurz gesagt, wenn du einen 9-to-5 Job jenseits des künstlerischen Schaffens hast, bei dem du 60 % deiner Einnahmen generierst und 40 % mit Musik erwirtschaftest, bist du außen vor, umgekehrt bist du dabei. Hier lohnt sich wirklich ein ausgeschlafenes Rechnen, am besten mit deinem Steuerberater, da sich die Mitgliedschaft in der KSK wirklich lohnt.

Aber aufgepasst, deine Mitgliedsbeiträge generieren sich aus der Meldung deines Einkommens an die KSK. Sollte die KSK diese Angaben prüfen, indem sie deine Steuererklärungen der letzten Jahre anfordert und du hast nicht die Wahrheit gesagt, gibt es zum einen eine empfindliche Strafzahlung und bei Wiederholung fliegst du aus der Kasse. Und dann versuch mal als 40- bis 50-Jähriger eine Krankenkasse zu finden, die dich noch nimmt. Wenn überhaupt, dann nur zu unfassbar hohen Kondition. Merke: NIEMALS DIE KSK BETRÜGEN, du kannst nur verlieren!

Natürlich könnte man diesen Workshop noch um unzählige Punkte erweitern, was jedoch komplett den Rahmen sprengen würde. Ich kann nur dringend empfehlen, sich mit diesem zugegebenermaßen völlig demoralisierenden Thema so viel wie möglich zu beschäftigen, auch wenn es diametral zu der eigentlichen Wahl dieses Berufs läuft. Wissen ist Macht!