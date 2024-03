Mit Polaritäts-LED & bis 100 W

Mit CrazyChain MKII stellt myVolts eine verbesserte Version der Kabellösung für die kombinierte Stromversorgung von Pedalen und Desktop-Geräten vor.

myVolts CrazyChain MKII, Stromversorgungskabel

Die CrazyChain-Kabel sind bei Musikern beliebt, deren Setup ein Sammelsurium von Synthesizern, Groove-Gear und Pedalen, ggf. von verschiedenen Herstellern, ist. Diese können über die CrazyChain von einem einzelnen DC-Netzteil mit Strom versorgt werden, was für mehr Ordnung und Übersicht im Setup sorgt.

Man wählt, welche Größe jeder CrazyChain MKII-Stecker hat, so dass z. B. ein Korg Volca (1,7 mm Innendurchmesser / 4,75 mm Außendurchmesser) über dasselbe 9 V Netzteil wie ein Empress ZOIA-Effekt (2,1 mm Innendurchmesser / 5,5 mm Außendurchmesser) betrieben werden kann. Natürlich müssen alle Geräte in der Kette mit der gleiche Spannung arbeiten.

Zur Anpassung an bestimmte Geräte kann die Polarität geändert werden, was durch eine zweifarbige LED (blau/rot) angezeigt wird, die ab jetzt im Stecker integriert ist. Weiterhin ist bei den MKII-Kabeln neu, dass sie für bis zu 100 W Leistung (20 V bei 5 A) ausgelegt sind. Außerdem wurde der Buchseneingang mit einem „Geräte-freundlichen“ Winkel für sichere Verbindungen versehen.

Als Teil der myVolts Step-Up USB-C-Reihe ist CrazyChain MKII vollständig kompatibel mit allen myVolts Step-Up Kabeln und Stromquellen und es besteht eine Abwärtskompatibilität zum myVolts Ripcord. Außerdem können die Kabel auch mit Standard-Netzteilen und anderen Stromquellen verwendet werden.

Die myVolts CrazyChain MKII-Kabel werden in vier verschiedenen Längen angeboten: 15 cm, 25 cm, 30 cm und 50 cm sowie mit unterschiedlichen Steckerdurchmesser. Die Einzelpreise liegen zwischen 8,49 Euro und 11,99 Euro. Es werden auch Multipacks angeboten werden, die für spezifische Setups aus Pedalen oder Korg Volcas zusammengestellt wurden.