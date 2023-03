News: Denon DJ Engine DJ 3.0

Tolle Neuerungen: Sample-Player und drahtloses Anbinden der eigenen Library

Mit dem neusten Update der Denon DJ Engine DJ 3.0 erhalten Benutzer einiges an neuen Funktionen. Nachdem in 2022 sieben Updates erschienen sind, wobei die meisten Fehlerbehebungen und kleinen Verbesserungen gedient haben, gehen jetzt im März 2023 einige Neuerungen einher.

Das eine große Feature der Denon DJ Engine DJ 3.00 Software ist, dass ihr, solange ihr mit eurem Stand-Alone-Controller im gleichen WLAN wie euer Rechner seid, problemlos Inhalte von diesem wiedergeben könnt. So kann die ganze Library auf dem Rechner benutzt werden, als wäre Sie über einen USB-Stick an dem Controller angeschlossen. Vernünftigerweise werden hierbei Songs vollständig in den Cache des Gerätes geladen, damit im Falle einer unterbrochenen Verbindung der Song weiterlaufen kann. Hierbei sollte jedoch erwähnt werden, dass ihr die Titel am DJ-Controller auswählen müsst und diese nicht am Rechner auf ein Track-Deck ziehen könnt. Dieses Feature vom neuen Update ist nicht nur für das Auflegen an sich gut, sondern eignet sich auch hervorragend, um Songs mit Hot Cues vor einem Gig am Hardware-Controller vorzubereiten.

Das zweite große Feature von Denon DJ Engine DJ 3.0 ist die Möglichkeit, die Performance Pads in einen Sampler-Player zu verwandeln. Als „World’s first Standalone DJ System Sampler“ wird die Funktion im Video zum Update angekündigt. Aktiviert wird der Sample-Player durch das Drücken der Shift-Taste und des Roll-Mode-Button. Bis zu acht Samples pro Deck können so abgespielt werden. Bei den Playern geht dies über die acht Performance Pads, auf DJ-Controllern wie dem Numark Mixstream Pro, der nur vier Performance Pads hat, kann zwischen zwei Belegungen gewechselt werden.

Der Sampler ist direkt in den Main Out geroutet, aber die Lautstärke lässt sich im Menü einstellen. Die Samples können natürlich über die Touch-Oberfläche schnell ausgetauscht werden, wobei das Gerät sich immer die zuletzt geladenen Samples merkt und diese beim Neustart wieder zur Verfügung stehen. Hierbei ist es noch wichtig anzumerken, dass der Modus aktuell nur für One-Shots gedacht ist, bzw. können diese nicht gelooped werden. Zudem können Loops nicht von der Länge her angepasst werden, sondern müssen im Vorfeld getrimmt werden. Dennoch ein wirklich tolles Feature, welches hier alle Stand-Alone-Geräte erfahren. Die ausgewählten Samples werden mit Namen unter der Waveform auf dem Display angezeigt, so wisst ihr stets auf welchem Pad welches Sample liegt.

Am Ende des Videos wird auch schon direkt das nächste Update geteasert. So kriegen wir einen Einblick, darüber, dass in Zukunft der Touchscreen in ein XY-Effekt-Pad umgewandelt werden kann. Ein weiteres praktisches Feature für die Bühne.

Denon DJ Engine DJ 3.0 ist ab sofort zum Download erhältlich.